Ρονάλντο για Ζότα: «Δεν βγάζει νόημα…» – Όλες οι αντιδράσεις (pics)

Ο ποδοσφαιρικός -και όχι μόνο- κόσμος θρηνεί για τον χαμό των αδερφών Ζότα τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ισπανία. Ο Ντιόγκο -28 ετών- και ο Αντρέ -στα 26 του- βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα, όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από τον δρόμο -μετά από σκασμένο λάστιχο- και πήρε φωτιά, με τους δύο αθλητές να απανθρακώνονται.

Οι εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από το σημείο του δυστυχήματος προκαλούν σοκ, κατάσταση στην οποία όπως είναι λογικό, βρίσκονται και όλοι όσοι τους γνώριζαν. Ήδη, συμπαίκτες, προπονητές, φίλοι, απλός κόσμος, όπως φυσικά και οι περισσότερες ομάδες του κόσμου, έχουν εκφράσει τα συλλυπητήριά τους μέσω των social media, με αναρτήσεις όπως αυτή του σπουδαίου Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σταρ ακόμη δεν πιστεύει αυτό που έχει συμβεί, ενώ έστειλε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια των δύο ποδοσφαιριστών.

Η ανάρτηση του Ρονάλντο:

«Δεν βγάζει νόημα. Ήμασταν ακόμα μαζί στην εθνική ομάδα πριν από λίγο καιρό, μόλις είχες παντρευτεί. Στην οικογένειά σου, στη σύζυγό σου και στα παιδιά σου, στέλνω τα συλλυπητήριά μου και τους εύχομαι απέραντο κουράγιο. Ξέρω ότι θα είσαι πάντα δίπλα τους. Αναπαυτείτε εν ειρήνη, Ντιόγκο και Αντρέ. Θα λείψετε σε όλους πάρα πολύ».

Σάντος: «Είμαι άφωνος…»

Ραδιοφωνικός σταθμός στην Πορτογαλία επικοινώνησε με τον Φερνάντο Σάντος με αφορμή το τροχαίο δυστύχημα των αδερφών Ζότα, με τον έμπειρο τεχνικό να είναι εμφανώς σοκαρισμένος.

«Είμαι σοκαρισμένος, άφωνος. Είναι μια πολύ θλιβερή στιγμή για την οικογένεια. Ξεκίνησε μαζί μου στην εθνική Πορτογαλίας… Είναι μια θλιβερή στιγμή για όλους, ειδικά για όσους συνεργάστηκαν μαζί του, γιατί όλοι τον αγαπούσαν», ανέφερε ο πολύπειρος προπονητής.

Η ανακοίνωση του δυστυχήματος στη βρετανική βουλή

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης η Αγγλίδα υπουργός Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού, Λίζα Νάντι, ανακοίνωσε τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του Αντρέ, στο βρετανικό κοινοβούλιο. Η υπουργός τόνισε πως ενημερώθηκαν για το τραγικό δυστύχημα λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους των δύο εκλιπόντων.

Στάρμερ: «Είναι πραγματικά τραγικό»

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Σερ Κιρ Στάρμερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια των δύο Πορτογάλων.

«Ας ξεκινήσω με τον Ζότα, γιατί πρόκειται για συγκλονιστικά νέα. Είμαι σίγουρος ότι εκφράζω όλους μας λέγοντας ότι οι πρώτες μας σκέψεις είναι με την οικογένειά του και τους φίλους του. Υπάρχουν εκατομμύρια φίλοι της Λίβερπουλ, αλλά και φίλαθλοι γενικά – ακόμα και άνθρωποι που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο – που θα έχουν συγκλονιστεί από αυτή την είδηση. Είναι πραγματικά τραγικό, και είναι σημαντικό να θυμόμαστε πόσο δύσκολη θα είναι αυτή η περίοδος για τους ανθρώπους του».

Οι αναρτήσεις της Premier League και των αγγλικών ομάδων…

Η ανακοίνωση της Premier League: «Ολόκληρη η Premier League είναι σοκαρισμένη και συντετριμμένη από την τραγική απώλεια του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του Αντρέ. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους του Ντιόγκο, την Λίβερπουλ και όλους τους οπαδούς της σε αυτή τη σπαρακτική στιγμή. Το ποδόσφαιρο έχασε έναν πρωταθλητή που θα μας λείψει για πάντα. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους φίλους και τους συναδέλφους μας στον σύλλογο».

Οι πρώτες αντιδράσεις του αθλητικού κόσμου

Η δήλωση του Πορτογάλου Πρωθυπουργού Λουίς Μοντενέγκρο

«Η είδηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα, ενός αθλητή που τίμησε βαθιά το όνομα της Πορτογαλίας, καθώς και του αδελφού του, είναι απροσδόκητη και τραγική. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά τους. Είναι μια θλιβερή μέρα για το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο».

Ντάργουιν Νούνιες: «Ντιόγκο, θα σε θυμάμαι πάντα με το χαμόγελό σου»

Ο Ντάργουιν Νούνιες έγραψε ένα συλλυπητήριο μήνυμα στο Instagram για τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα: «Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς για τόσο πόνο. Θα σε θυμάμαι πάντα με το χαμόγελό σου, ως έναν καλό σύντροφο εντός και εκτός γηπέδου. Στέλνω όλη μου τη δύναμη στην οικογένειά του, από όπου είμαι σίγουρος ότι θα είναι πάντα μαζί σου, ειδικά στη σύζυγό του και τα τρία παιδιά του».

Συλλυπητήρια του Λεμπρόν Τζέιμς

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του NBA, σούπερ σταρ των Λέικερς και μέτοχος της Λίβερπουλ, εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα με ένα μήνυμα στο X: «Οι προσευχές μου είναι με τους αγαπημένους του αυτή τη στιγμή! Είθε όλοι να είστε καθοδηγημένοι και προστατευμένοι! YNWA JOTA!!».

Ο 22 φορές πρωταθλητής Grand Slam στο τένις Ράφα Ναδάλ

«Τι θλιβερά και οδυνηρά νέα. Όλη μου η αγάπη, η στοργή και η υποστήριξή μου απευθύνονται στη σύζυγό του, τα παιδιά του, την οικογένεια και τους φίλους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα».

Ο πρώην αρχηγός της Λίβρπουλ, Στίβεν Τζέραρντ

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντιόγκο. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του σε αυτή την απίστευτα θλιβερή περίοδο.»

Ο Τζέιμι Κάραγκερ (πρώην παίκτης της Λίβερπουλ)

«Συνταρακτικά νέα για τον Ντιόγκο Ζότα και τον αδελφό του Αντρέ σήμερα το πρωί. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους τους, ιδιαίτερα με τη σύζυγό του, Ρούτε, και τα τρία τους υπέροχα παιδιά».

Ο Ρούμπεν Νέβες (μέσος Πορτογαλίας και της Αλ Χιλάλ)

«Λένε ότι χάνουμε πραγματικά τους ανθρώπους μόνο όταν τους ξεχνάμε. Εγώ δεν θα σε ξεχάσω ποτέ».

«Η Πόρτο βυθίζεται στο πένθος»

«Η Πόρτο πενθεί. Με σοκ και βαθιά θλίψη εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του Ντιόγκο Ζότα και του Αντρέ Σίλβα, που ήταν επίσης αθλητής μας στα τμήματα υποδομής. Αναπαυθείτε εν ειρήνη».

Η ανακοίνωση της Σπόρτινγκ Λισαβόνας

«Ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι σήμερα φτωχότερος. Η Σπόρτινγκ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του διεθνούς Πορτογάλου Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του Αντρέ Σίλβα. Θερμά συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια αυτές τις δύσκολες ώρες».