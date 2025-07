Λίβερπουλ: «Είμαστε συντετριμμένοι…»

Τον γύρο του κόσμου κάνει ήδη ο τραγικός χαμός των αδερφών Ντιόγκο και Αντρέ Ζότα, μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ισπανία τα ξημερώματα της Πέμπτης. Ο Ντιόγκο, 28 ετών, ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ και ο Αντρέ, 26 ετών, ποδοσφαιριστής της Πεναφιέλ, έχασαν σχεδόν ακαριαία τη ζωή τους, όταν το αυτοκίνητο που επέβαιναν εξετράπη της πορείας του μετά από σκασμένο λάστιχο, βγήκε από το δρόμο και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Λίγη ώρα αφότου «έσκασε» η είδηση μέσω των ισπανικών ΜΜΕ, ξεκίνησαν να κυκλοφορούν και οι πρώτες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν άργησε να έρθει και η πρώτη επίσημη αντίδραση της πρωταθλήτριας Αγγλίας, Λίβερπουλ.

Όπως τονίζουν οι «ρεντς», άπαντες στον σύλλογο είναι συντετριμμένοι και δεν θα ήθελαν να κάνουν κάποια άλλη ιδιαίτερη αναφορά στην παρούσα φάση, πέρα από το να ζητήσουν από όλο τον κόσμο να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της οικογένειας Ζότα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota.

