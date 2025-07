Συγκίνηση και πλήθος οπαδών της Λίβερπουλ στο Άνφιλντ για να τιμήσουν τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα (pics,vids)

Η είδηση του τραγικού θανάτου του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του συγκλόνισε όλο τον κόσμο, προκαλώντας ανείπωτη θλίψη.

Αρκετοί φίλαθλοι της Λίβερπουλ βρέθηκαν στο Άνφιλντ προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή, αφήνοντας φανέλες και λουλούδια.

Το κλίμα είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, επικρατεί στεναχώρια και θλίψη, καθώς πολλοί οπαδοί της Λίβερπουλ, δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν τι έχει συμβεί.

Liverpool fans at Anfield speak on the death of footballer Diogo Jota who was killed in a car crash. https://t.co/TC2ROCL7wW

— Sky News (@SkyNews) July 3, 2025