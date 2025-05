Καβγάδες, μπιζέλια και μεθύσια – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη διάλυση των Oasis

Με επτά σκέλη και 118 συναυλίες οι Oasis ξεκίνησαν την τελευταία τους παγκόσμια περιοδεία από το Σιάτλ στις 28 Αυγούστου 2008. Ήταν προγραμματισμένη ώστε να τελειώσει στο Μιλάνο ένα χρόνο αργότερα. Παρά το γεγονός ότι η περιοδεία ξεπούλησε, υπήρξαν μεγάλες απογοητεύσεις, όπως εξηγεί ο Noel Gallagher:

«Υπήρχε μια υποβόσκουσα τάση του τύπου «λοιπόν, θα έπρεπε πραγματικά να το σταματήσουμε». Τώρα, βέβαια, θεωρούμαστε εκεί, πάνω με όλους τους μεγάλους. Οι Oasis το 2009 δεν είχαν αυτή τη δυναμική. Ένιωθα ότι ο κόσμος είχε σταματήσει να ακούει τους νέους δίσκους και ερχόταν να μας δει να τραγουδάμε τις επιτυχίες. Είναι μια θέση στην οποία δεν ήθελα ποτέ να βρεθεί η μπάντα».

Ο Liam δεν φαινόταν χαρούμενος

«Στο παρασκήνιο υπήρχε ένταση» συνεχίζει ο Noel. «Κάναμε τον δίσκο και αυτό ήταν υπέροχο αλλά μετά, περίπου τρεις εβδομάδες πριν ξεκινήσει η περιοδεία, ο Liam δεν ήθελε να την κάνουμε… Ξέραμε και οι δύο ότι θα συμφωνούσε στο τέλος, αλλά απλά αισθανόμασταν ότι το συγκρότημα έφτανε στο λογικό του τέλος… Ο Liam δε φαινόταν χαρούμενος. Και εγώ είχα τελειώσει μέσα μου.

»Κάναμε τη μίξη του άλμπουμ στην Αμερική και βαρέθηκα να κάθομαι, οπότε εγώ και ο Gem [ο κιθαρίστας του συγκροτήματος] αγοράσαμε ένα four-track και το στήσαμε στο διάδρομο και ηχογράφησα demo για τα The Death of You and Me, (Stranded On) The Wrong Beach και Soldier Boys and Jesus Freaks.

»Τα άκουσα και σκέφτηκα, δε φαντάζομαι τον Liam να τραγουδάει τίποτα από αυτά. Και όσο περισσότερο άκουγα το The Death of You and Me τόσο περισσότερο σκεφτόμουν, πώς θα το παίξουμε αυτό σε ένα στάδιο;

»Και άρχισα να συνειδητοποιώ ότι πρέπει να προχωρήσω παρακάτω και δε νομίζω ότι μπορώ να κάνω άλλο αυτό το πράγμα με τις δυνατές κιθάρες».

Ο Liam είχε αντεπιτεθεί στο NME: «Χρειάζεται κάτι περισσότερο από ίδιο αίμα για να είσαι αδερφός μου… δεν με συμπαθεί και δεν τον συμπαθώ»

«Δεν μου αρέσει ο Liam…»

Καθώς η περιοδεία προχωρούσε, τα αδέρφια άρχισαν να ταξιδεύουν στις συναυλίες ξεχωριστά. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Q ο Noel είχε πει: «Δεν μου αρέσει ο Liam, είναι αγενής, αλαζόνας, εκφοβιστικός και τεμπέλης. Είναι ο πιο θυμωμένος άνθρωπος που θα συναντήσεις ποτέ. Είναι σαν ένας άνθρωπος με ένα πιρούνι σε έναν κόσμο γεμάτο σούπα».

Ο Liam είχε αντεπιτεθεί στο NME: «Χρειάζεται κάτι περισσότερο από ίδιο αίμα για να είσαι αδερφός μου… δεν με συμπαθεί και δεν τον συμπαθώ».

Υπήρξαν διαφωνίες σχετικά με το αν η νέα σειρά ρούχων του Liam, Pretty Green, θα μπορούσε να έχει διαφήμιση στο πρόγραμμα της περιοδείας, κάτι στο οποίο ο Noel είχε βάλει ένα τέλος.

Η σχέση των αδελφών είχε επιδεινωθεί εντελώς, όπως εξήγησε αργότερα ο Noel στο Esquire. «Οι τελευταίοι έξι μήνες ήταν απαίσιοι, ήταν βασανιστικοί. Εγώ και ο Liam είχαμε έναν τεράστιο καυγά τρεις εβδομάδες πριν ξεκινήσει η παγκόσμια περιοδεία. Τέτοιοι καβγάδες στο παρελθόν θα ήταν πάντα εύκολο να διορθωθούν, αλλά για κάποιο λόγο δεν θα το άφηνα να περάσει αυτή τη φορά».

Το κατάμεστο γήπεδο των 80.000 οπαδών στο μεγαλύτερο δημοτικό πάρκο της Ευρώπης στεκόταν σε αμήχανη σιωπή, καθώς το συγκρότημα εγκατέλειψε τη σκηνή δύο φορές

Ένα στάδιο σε αμήχανη σιωπή και τα φρέσκα μπιζέλια

Καθώς η περιοδεία συνεχίστηκε μέσα στο 2009, έδωσαν την πρώτη από τις τρεις συναυλίες τους στο Heaton Park του Μάντσεστερ στις 4 Ιουνίου. Το ρεύμα κόπηκε στη μέση του σετ λόγω βλάβης της γεννήτριας.

Το κατάμεστο γήπεδο των 80.000 οπαδών στο μεγαλύτερο δημοτικό πάρκο της Ευρώπης στεκόταν σε αμήχανη σιωπή, καθώς το συγκρότημα εγκατέλειψε τη σκηνή δύο φορές πριν εμφανιστεί ξανά, δηλώνοντας ότι πλέον επρόκειτο για μια δωρεάν συναυλία με επιστροφή των εισιτηρίων.

Τον επόμενο μήνα το συγκρότημα έδωσε τρεις τεράστιες συναυλίες στο Wembley με support τους Reverend and the Makers. Ο frontman τους, Jon McClure, θυμάται σπουδαίες συναυλίες αλλά και πολλή ένταση: «Τα πράγματα ήταν προφανώς πολύ τεταμένα μεταξύ των αδελφών. Είχαν ξεχωριστά καμαρίνια και ήσουν είτε ο φίλος του Noel είτε ο φίλος του Liam.

»Δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που πήγαιναν ανάμεσα στα στρατόπεδα. Την τελευταία νύχτα έκαναν ένα πάρτι στα αποδυτήρια και ο Liam εισέβαλε μέσα. Είπε, “θέλω να σε ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο σου είδος μπιζελιού;”.

»Είπα, «Μου αρέσουν τα φρέσκα μπιζέλια με λίγη σάλτσα και ζελέ μέντας…». Και με κοιτάζει από πάνω μέχρι κάτω και μου λέει, «Δεν σου αρέσουν τα μπιζέλια κονσέρβας;». Σκέφτηκα ότι πρόκειται για κόλπο και είπα, ‘Μόλις σου είπα, μου αρέσουν τα φρέσκα μπιζέλια με σάλτσα και δυόσμο… ‘.

»Με σκούντησε στο στήθος και μου είπε, ‘Είσαι εντάξει εσύ!”. Προφανώς χρησιμοποιούσε τέτοια μικρά τρικ για να ελέγχει αν οι άνθρωποι ήταν οκέι και αν ελέγχουν το μυαλό τους».

Η πρώτη κοντά στο Stafford στις 20 Αυγούστου πήγε καλά, αλλά δύο βραδιές αργότερα στο Chelmsford τα πράγματα άρχισαν να καταρρέουν όταν ο Liam αποχώρησε, ισχυριζόμενος ότι είχε λαρυγγίτιδα

Είχε λαρυγγίτιδα ή πονοκέφαλο, τελικά;

Μετά το Wembley η μπάντα πέταξε για Ιαπωνία και Νότια Κορέα, πριν επιστρέψει στα τέλη Αυγούστου στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Bridlington Spa Pavilion, προετοιμαζόμενη για δύο μεγάλες headline εμφανίσεις στο V Festival.

Η πρώτη κοντά στο Stafford στις 20 Αυγούστου πήγε καλά, αλλά δύο βραδιές αργότερα στο Chelmsford τα πράγματα άρχισαν να καταρρέουν όταν ο Liam αποχώρησε, ισχυριζόμενος ότι είχε λαρυγγίτιδα, και τους αντικατέστησαν ως headliners οι Snow Patrol.

Ένας θυμωμένος Noel δήλωσε αργότερα στον Τύπο ότι ο αδελφός του είχε πονοκέφαλο και η ένταση ανέβηκε στα ύψη.

Ακολούθησαν τρία προγραμματισμένα, μεγάλα φεστιβάλ: 28 Αυγούστου στο Παρίσι, 29 Αυγούστου στη Κωνσταντία και 30 Αυγούστου στο Μιλάνο.

Στις 27 Αυγούστου πέταξαν για το Παρίσι. Την επόμενη μέρα ξεκίνησαν για να παίξουν στο φεστιβάλ Rock en Seine χωρητικότητας 40.000 ατόμων. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της συναυλίας υπήρχε μια αμήχανη, μελαγχολική ατμόσφαιρα στα παρασκήνια.

Ο τελικός καβγάς μεταξύ των αδελφών έλαβε χώρα στον μικρό κοινόχρηστο χώρο πριν από τη συναυλία μπροστά στα μάτια της υπόλοιπης μπάντας. Ένας μάρτυρας από τα παρασκήνια δήλωσε: «Ο Liam πείραζε συνεχώς τον Noel και μετά οι δυο τους τα έσπασαν».

Ο κόσμος κοιτούσε αλλού

«Αυτός ο Liam ήταν αρκετά βίαιος» θα θυμηθεί αργότερα ο Noel. «Ήταν λίγο σαν την πάλη του WWE και αυτός νόμιζε ότι ήταν ο Randy Savage. Ο Liam βγήκε με καταιγισμό από το καμαρίνι…. Φεύγοντας πήρε ένα δαμάσκηνο και το πέταξε στον τοίχο…

Στη συνέχεια πήγε στο δικό του καμαρίνι και επέστρεψε με μια κιθάρα και άρχισε να την κραδαίνει σαν τσεκούρι – παραλίγο να μου κόψει το πρόσωπο με αυτήν. Κατέληξε στο πάτωμα… Υπήρχαν άνθρωποι από τη μπάντα και το συνεργείο αλλά δεν έλεγαν τίποτα.

»Ο κόσμος κοιτούσε αλλού και δεν ήταν καν μεγάλο καμαρίνι… Ήμασταν όλοι μπλεγμένοι σε αυτό και κανείς δεν έλεγε τίποτα. Οπότε σκέφτηκα: «Φεύγω από εδώ»».

Ένας άλλος μάρτυρας θυμάται: «Ο Liam έκανε σαν δαιμονισμένος άνθρωπος. Έβριζε συνεχώς και ήταν πραγματικά θυμωμένος. Κάποιοι φώναξαν το ιατρικό προσωπικό και η ασφάλεια. Ήταν ένας πραγματικά άγριος καυγάς – αρκετά φρικτός».

Όλα έδειχναν ότι το τέλος είναι κοντά, καθώς ο Noel καθόταν έξω στο αυτοκίνητο χαμένος στη σιωπή και στις σκέψεις του για δέκα λεπτά

«Γ*** το, δεν μπορώ να το κάνω άλλο»

Οι Oasis είχαν βρεθεί στο χείλος του γκρεμού και στο παρελθόν. Είχαν ακυρώσει συναυλίες και περιοδείες, αλλά αυτή τη φορά, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της σκηνής, ήταν διαφορετικά. Όλα έδειχναν ότι το τέλος είναι κοντά, καθώς ο Noel καθόταν έξω στο αυτοκίνητο χαμένος στη σιωπή και στις σκέψεις του για δέκα λεπτά.

Σαράντα χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν το συγκρότημα να βγει στη σκηνή στα επόμενα πέντε λεπτά. Ο μάνατζερ της περιοδείας τους κοίταξε – ο Noel φώναξε: «Γ*** το, δεν μπορώ να το κάνω άλλο».

Είχε αποφασίσει να παραιτηθεί. Για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα οι Oasis αποσύρθηκαν από το headline ενός φεστιβάλ. Οι Madness τοποθετήθηκαν ως headliners και το κοινό, που περίμενε μπροστά, δεν είχε ιδέα τι συνέβαινε, μέχρι που τα νέα τους τα μετέφερε ο Kele Okereke από τους Bloc Party, που ήταν το συγκρότημα στη σκηνή πριν από τους Oasis.

Αρχικά το κοινό νόμιζε ότι επρόκειτο για κάποιο, μέχρι που οι οθόνες στο πλάι της σκηνής επιβεβαίωσαν ότι η εμφάνιση των Oasis είχε ακυρωθεί λόγω «μιας διαμάχης εντός του συγκροτήματος».

Ούτε μια μέρα παραπάνω

Στη συνέχεια, ο Noel έκανε μια δήλωση: «Με κάποια θλίψη και μεγάλη ανακούφιση σας λέω ότι αποχωρώ από τους Oasis απόψε. Ο κόσμος θα γράψει και θα πει ό,τι θέλει, αλλά απλά δεν μπορούσα να συνεχίσω να δουλεύω με τον Liam ούτε μια μέρα παραπάνω.

»Ζητώ συγγνώμη από όλους τους ανθρώπους που αγόρασαν εισιτήρια για τις συναυλίες στο Παρίσι, την Κωνσταντία και το Μιλάνο».

Μερικές εβδομάδες αργότερα ο Noel δήλωσε στο περιστασιακό blog του, Tales from the Middle of Nowhere, για την περιοδεία: «Οι λεπτομέρειες δεν είναι σημαντικές και είναι πάρα πολλές για να τις απαριθμήσουμε.

»Αλλά θεωρώ ότι έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ότι το επίπεδο του λεκτικού και βίαιου εκφοβισμού προς εμένα, την οικογένειά μου, τους φίλους και τους συντρόφους μου έχει γίνει ανυπόφορο.

»Και η έλλειψη υποστήριξης και κατανόησης από τη διοίκηση και τους συναδέλφους μου στο συγκρότημα δεν μου άφησε άλλη επιλογή από το να πάρω την κάπα μου και να αναζητήσω νέους βοσκοτόπους».

Συνεχίζοντας ευχαρίστησε τους θαυμαστές του, λέγοντας ότι η επιτυχία του συγκροτήματος ήταν ένα «όνειρο που έγινε πραγματικότητα», προσθέτοντας: «Παίρνω μαζί μου ένδοξες αναμνήσεις».

Τα κάναμε όλα

Ο Noel ζήτησε επίσης συγγνώμη από τους θαυμαστές στο Παρίσι και από τους οπαδούς που ήλπιζαν να τους δουν στο V Festival. «Και πάλι, δεν μπορώ παρά να ζητήσω συγγνώμη – αν και δεν ξέρω γιατί, δεν είχε να κάνει με εμένα. Ήμουν σε αγωνιστική κατάσταση και έτοιμος να είμαι λαμπρός.

»Δυστυχώς, άλλοι άνθρωποι στην ομάδα δεν ήταν σε θέση να το κάνουν», δήλωσε. «Τώρα, αν μου επιτρέπετε, έχω μια οικογένεια και μια ποδοσφαιρική ομάδα για να ασχοληθώ».

Έξι χρόνια αργότερα πρόσθεσε κάποια ενδιαφέρουσα εκ των υστέρων άποψη για τη διάσπαση των Oasis: «Μας είχαν απομείνει δύο συναυλίες και εκτιμώ ότι αν είχα φτάσει στο τέλος της περιοδείας και είχα έξι μήνες άδεια, θα το είχα ξεχάσει. Αλλά η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η νύχτα στο Παρίσι…

»Χαίρομαι που τελείωσε έτσι και νομίζω ότι αν ρωτούσες οποιονδήποτε και ήταν ειλικρινής, θα έλεγε ότι τελείωσε τη σωστή στιγμή. Δε νομίζω ότι θα μπορούσα να συνεχίσω και να γράψω άλλον έναν δίσκο των Oasis…

»Αν πίστευα ότι υπήρχε κάτι ακόμα να πετύχουμε δεν θα είχα αφήσει τους Oasis… Τα κάναμε όλα».

Η καλύτερη γ@μημένη δουλειά στον κόσμο

Το υπόλοιπο συγκρότημα σκέφτηκε για λίγο να συνεχίσει και μετά παραιτήθηκε. Λίγα χρόνια αργότερα ο Liam είπε: «Ακούστε, είχαμε μια διαφωνία. Πάντα έχουμε διαφωνίες. Έτσι ήταν τα πράγματα. Απλά πιστεύω ότι δεν ήταν για μια διαφωνία, όμως, το παιδί μας απλά ήθελε να φύγει…

»Είχε ζήσει τον χρόνο του με το συγκρότημα και αυτό είναι δίκαιο, αλλά το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να το συζητήσει και να φύγει. Ήμουν απογοητευμένος, αλλά πρέπει να προχωράς μπροστά».

«Η μπάντα έφτασε στο λογικό της τέλος ακριβώς τη σωστή στιγμή», λέει ο Noel. «Στη συνέχεια είχα δύο χρόνια άδεια και έκανα οικογένεια με τη Σάρα».

Για τον Liam, δεν ήταν έτσι, όπως εξήγησε λίγα χρόνια αργότερα: «Ο Noel απλά ήθελε να φύγει. Ήταν σαν να θανατώνεις ένα κατοικίδιο ζώο όταν αυτό βρίσκεται σε αγωνία. Πρέπει να κάνεις το σωστό και να το αφήσεις να φύγει».

Για τον Liam, όμως, δεν θα μπορούσε να υπάρξει συνταξιοδότηση. «Να αποσυρθώ; Τι και απλά να κάθομαι; Δεν το νομίζω. Υπάρχουν πολλά να κάνουμε. Έχω μουσική μέσα μου. Από κάπου έρχεται. Δεν νομίζω ότι θα με αφήσουν να αποσυρθώ μέχρι να τελειώσει ο χρόνος μου. Ο κόσμος λέει ότι δεν είναι δουλειά να είσαι σε ένα συγκρότημα, αλλά είναι. Αλλά είναι επίσης η καλύτερη γ@μημένη δουλειά στον κόσμο».

Αρχική Φωτό: Ο Liam και ο Noel Gallagher των Oasis σε συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο, την Τετάρτη 25 Αυγούστου 1999, για να ανακοινώσουν ότι ο μπασίστας Paul «Guigsy» McGuigan εγκατέλειψε το συγκρότημα – λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες μετά το ίδιο έκανε και ο κιθαρίστας Paul «Bonehead» Arthurs.