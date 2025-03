Ζεστό χρήμα: Τα αδέρφια Γκάλαχερ δεν μιλιούνται αλλά ετοιμάζουν ντοκιμαντέρ για το reunion των Oasis

Από τη φρενίτιδα στην ανασφάλεια: αυτές οι πέντε λέξεις είναι αρκετές για να περιγράψουν το πως αισθάνονται όσοι έχουν αγοράσει ένα (πανάκριβο) εισιτήριο για τις επερχόμενες συναυλίες των Oasis το καλοκαίρι.

Η είδηση του reunion της θρυλικής αγγλικής μπάντας προκάλεσε ενθουσιασμό και «έριξε» το διαδίκτυο τον περασμένο Αύγουστο. Ωστόσο όσο περνούσε ο καιρός, όλο και περισσότερες γκρίνιες άρχισαν να ακούγονται – ιδιαίτερα για τα εισιτήρια των συναυλιών.

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε πριν από λίγες ημέρες, όταν μια πηγή κοντά στα αδέρφια Γκάλαχερ αποκάλυψε ότι ο Λίαμ και ο Νόελ ακόμα δεν μιλιούνται, είναι δύσκολο να συνεργαστείς μαζί τους και πως δεν το έχουν πάρει ακόμα απόφαση να ξεκινήσουν πρόβες. Έστω κι αν η αρχή της περιοδείας τους είναι σε λιγότερο από πέντε μήνες.

Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει τους ηγέτες των Oasis να λένε «ναι» σε όποιον τους προσφέρει χρήματα. Κάπως έτσι έγινε γνωστό ότι το reunion τους θα γίνει ντοκιμαντέρ από τον Στίβεν Νάιτ. Ο άνθρωπος πίσω από την επιτυχημένη σειρά «Peaky Blinders» θα αναλάβει την επίβλεψει και την παραγωγή του φιλμ, ενώ στη σκηνοθετική καρέκλα θα κάτσουν οι Ντίλαν Σάουθερν και Γουίλ Λάβλεϊς.

Οι δυο τους κατά το παρελθόν έχουν σκηνοθετήσει γνωστά μουσικά ντοκιμαντέρ, όπως τα «Shut Up And Play The Hits» των LCD Soundsystem και «Meet Me In The Bathroom», είχαν αναλάβει το reunion των Blur το 2009, ενώ έχουν δημιουργήσει πολλά video clips – για ονόματα όπως οι Arctic Monkeys, Franz Ferdinand και Björk.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το φιλμ δεν έγιναν γνωστές, αλλά σίγουρα θα περιλαμβάνει υλικό από το στούντιο, τη σχέση ανάμεσα στα αδέρφια Γκάλαχερ και τις συναυλίες τους από την περιοδεία Oasis Live 25.