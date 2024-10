Πιτ Τάουνσεντ: Γιατί δηλώνει απογοητευμένος με την επανένωση των Oasis;

Ούτε ο Πιτ Τάουνσεντ των The Who δεν πήρε εισιτήριο για την επανένωση των Oasis, αλλά όχι για τον λόγο που νομίζετε.

Ο Τάουνσεντ μίλησε στο The Standard και μεταξύ άλλων εξέφρασε την άποψη του σχετικά με την επανένωση των Oasis το 2025.

«Λοιπόν, είμαι απογοητευμένος», δήλωσε ο Τάουνσεντ. Όταν ρωτήθηκε αν είναι επειδή δεν μπόρεσε να βρει εισιτήριο λόγω της ζήτησης, απάντησε: «Όχι, επειδή μου αρέσουν πολύ τα σόλο άλμπουμ τους».

Η άποψη του Τάουνσεντ διαφέρει από την άποψη ενός άλλου σημαντικού μέλους των The Who, Ρότζερ Ντάλτρεϊ, ο οποίος δήλωσε στο Rolling Stone: «Εύχομαι [οι Oasis] να ξανασμίξουν» το 2022.

Τι θα γίνει με τους The Who, Πιτ Τάουνσεντ;

Τα αδέρφια Γκάλαχερ, ο Λίαμ, 52 ετών, και ο Νόελ, 57 ετών, ξεκίνησαν σόλο καριέρες μετά την διάλυση των Oasis το 2009, ενώ και οι δύο θα συνέχιζαν να εμφανίζονται με τους The Who. Ο Νόελ βρέθηκε με το συγκρότημα σε μια φιλανθρωπική συναυλία για το Teenage Cancer Trust στο Royal Albert Hall του Λονδίνου το 2017 ενώ ο Λίαμ συνόδευσε τους The Who σε περιοδεία το 2019.

Oι Oasis γίνονταν συχνά πρωτοσέλιδα καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους για τις διαμάχες τους, δημόσιες και ιδιωτικές, μερικές από τις οποίες κατέληξαν σε χειροδικίες. Τα αδέρφια βρίσκονταν στα μαχαίρια μέχρι και τις τελευταίες μέρες τους ως συγκρότημα και κατέφυγαν στο να ταξιδεύουν χωριστά για να αποφύγουν τις συγκρούσεις.

Πριν από τη συναυλία τους στο Rock en Seine στο Παρίσι το 2009, ανακοινώθηκε ξαφνικά ότι δεν θα εμφανίζονταν. Λίγο αργότερα, ο Νόελ ανακοίνωσε μέσω της ιστοσελίδας του συγκροτήματος ότι θα εγκατέλειπε το συγκρότημα.

Ωστόσο, τον Αύγουστο το συγκρότημα ανακοίνωσε μια παγκόσμια περιοδεία 2025 σε στάδια της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, πάνω από μια δεκαετία μετά την εκρηκτική διάλυσή τους.

Μιλώντας για επανενώσεις, ο Τάουνσεντ ρωτήθηκε επίσης για το μέλλον των The Who και έδωσε μια αισιόδοξη πληροφορία. «Συναντήθηκα με τον Ρότζερ για γεύμα πριν από μερικές εβδομάδες. Έχουμε καλή διάθεση. Αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Έχουμε [βέβαια] αρχίσει και οι δύο να γινόμαστε λίγο παλιομοδίτικοι αλλά σίγουρα θα κάνουμε κάτι του χρόνου», είπε. Οι πρώην συνεργάτες του συγκροτήματος φαίνεται να έχουν κάνει σημαντικά βήματα προόδου, αφού ο Τάουνσεντ δήλωσε στο The Daily Beast τον Αύγουστο: «Ο Ρότζερ και εγώ δεν συνδιαλεγόμαστε. Δεν μιλάμε».

*Με πληροφορίες από: The People | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Pete Townshend Introduction Speeches – 2012 Les Paul Award | ΥouTube