Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Μεταλάς, σκιέρ, χάλκινος – Ο Ντομινίκ Πάρις έγραψε ιστορία
«Είμαι, σίγουρα, καλύτερος σκιέρ» είπε ο Ντομινίκ Πάρις στο Associated Press. «Αλλά αν ακούτε metal, δεν είμαι και τόσο κακός»
- Αιφνίδια αποχώρηση Μπιλ Γκέιτς από τη Σύνοδο ΑΙ - Η επίσημη εξήγηση και οι εικασίες για τον Έπσταϊν
- Νότια Κορέα: Ο Γιουν Σουκ Γεόλ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για οργάνωση εξέγερσης στη χώρα
- Επείγουσα αεροδιακομιδή βρέφους από τη Γαύδο στο ΠΑΓΝΗ με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ
- Εξαφανίστηκε 52χρονος στα Χανιά: Έφυγε από το σπίτι του χωρίς κινητό
Από τις σκηνές του μέταλ στο βάθρο των Χειμερινών Ολυμπιακών. Ο Ντόμινικ Πάρις, τραγουδιστής του ιταλικού metal συγκροτήματος Rise of Voltage κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στον αγώνα της κατάβασης του αλπικού σκι, στο Μπόρμιο της Ιταλίας και πέρασε στην ιστορία.
Ο 36χρονος Πάρις, γνωστός ως «βασιλιάς του Μπόρμιο» για την επιτυχία του στην πλαγιά Στέλβιο στην ιταλική πόλη, αγωνίστηκε για πέμπτη και τελευταία φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του και τελικά έφυγε με ένα μετάλλιο.
Παρότι στις προηγούμενες συμμετοχές του σε Ολυμπιακούς Αγώνες δεν κέρδισε μετάλλια, ο Πάρις είναι ένας καταξιωμένος σκιέρ, με επτά νίκες σε Παγκόσμιο Κύπελλο.
View this post on Instagram
Frontman των Rise of Voltage, ενός groove-metal συγκροτήματος που κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, Time, το 2017 και το επόμενο άλμπουμ του, Escape, το 2024 ο Πάρις δήλωσε μετά τη νίκη του: «Είμαι, σίγουρα, καλύτερος σκιέρ. Αλλά αν ακούτε metal, δεν είμαι και τόσο κακός».
View this post on Instagram
Ο Ιταλός επαγγελματίας σκιέρ έμαθε σκι σε ηλικία τριών ετών, συμμετείχε στον πρώτο του αγώνα στα έξι του και ονειρευόταν να γίνει σκιέρ κατάβασης.
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026 ολοκληρώνονται στις 22 Φεβρουαρίου 2026.
- Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Μεταλάς, σκιέρ, χάλκινος – Ο Ντομινίκ Πάρις έγραψε ιστορία
- Ο Χίφι είναι ο πρώτος στόχος της Ρεάλ Μαδρίτης για το καλοκαίρι
- Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορός αδήλωτων εκατομμυρίων από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη
- Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2026 του Δήμου Πειραιά
- Πακιστάν: Τουλάχιστον 16 νεκροί μετά από έκρηξη σε κτίριο στο Καράτσι
- Καβάλα: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο
- «Θερμή» υποδοχή Γεωργιάδη στο Κρατικό Νίκαιας – Επίθεση των ΜΑΤ στους γιατρούς
- Ανδρουλάκης: Η οικονομία στην κατάψυξη μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή είναι η κατάκτηση Μητσοτάκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις