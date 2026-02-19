Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Μεταλάς, σκιέρ, χάλκινος – Ο Ντομινίκ Πάρις έγραψε ιστορία

Από τις σκηνές του μέταλ στο βάθρο των Χειμερινών Ολυμπιακών. Ο Ντόμινικ Πάρις, τραγουδιστής του ιταλικού metal συγκροτήματος Rise of Voltage κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στον αγώνα της κατάβασης του αλπικού σκι, στο Μπόρμιο της Ιταλίας και πέρασε στην ιστορία.

Ο 36χρονος Πάρις, γνωστός ως «βασιλιάς του Μπόρμιο» για την επιτυχία του στην πλαγιά Στέλβιο στην ιταλική πόλη, αγωνίστηκε για πέμπτη και τελευταία φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του και τελικά έφυγε με ένα μετάλλιο.

Παρότι στις προηγούμενες συμμετοχές του σε Ολυμπιακούς Αγώνες δεν κέρδισε μετάλλια, ο Πάρις είναι ένας καταξιωμένος σκιέρ, με επτά νίκες σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

View this post on Instagram A post shared by Dominik Paris (@dominikparis)

Frontman των Rise of Voltage, ενός groove-metal συγκροτήματος που κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, Time, το 2017 και το επόμενο άλμπουμ του, Escape, το 2024 ο Πάρις δήλωσε μετά τη νίκη του: «Είμαι, σίγουρα, καλύτερος σκιέρ. Αλλά αν ακούτε metal, δεν είμαι και τόσο κακός».

View this post on Instagram A post shared by Nordica (@nordicaski)

Ο Ιταλός επαγγελματίας σκιέρ έμαθε σκι σε ηλικία τριών ετών, συμμετείχε στον πρώτο του αγώνα στα έξι του και ονειρευόταν να γίνει σκιέρ κατάβασης.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026 ολοκληρώνονται στις 22 Φεβρουαρίου 2026.