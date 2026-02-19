magazin
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
19.02.2026 | 07:11
Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαργαλιάνους
Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Μεταλάς, σκιέρ, χάλκινος – Ο Ντομινίκ Πάρις έγραψε ιστορία
19 Φεβρουαρίου 2026, 13:04

Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Μεταλάς, σκιέρ, χάλκινος – Ο Ντομινίκ Πάρις έγραψε ιστορία

«Είμαι, σίγουρα, καλύτερος σκιέρ» είπε ο Ντομινίκ Πάρις στο Associated Press. «Αλλά αν ακούτε metal, δεν είμαι και τόσο κακός»

Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Από τις σκηνές του μέταλ στο βάθρο των Χειμερινών Ολυμπιακών. Ο Ντόμινικ Πάρις, τραγουδιστής του ιταλικού metal συγκροτήματος Rise of Voltage κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στον αγώνα της κατάβασης του αλπικού σκι, στο Μπόρμιο της Ιταλίας και πέρασε στην ιστορία.

Ο 36χρονος Πάρις, γνωστός ως «βασιλιάς του Μπόρμιο» για την επιτυχία του στην πλαγιά Στέλβιο στην ιταλική πόλη, αγωνίστηκε για πέμπτη και τελευταία φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του και τελικά έφυγε με ένα μετάλλιο.

Παρότι στις προηγούμενες συμμετοχές του σε Ολυμπιακούς Αγώνες δεν κέρδισε μετάλλια, ο Πάρις είναι ένας καταξιωμένος σκιέρ, με επτά νίκες σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Frontman των Rise of Voltage, ενός groove-metal συγκροτήματος που κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, Time, το 2017 και το επόμενο άλμπουμ του, Escape, το 2024 ο Πάρις δήλωσε μετά τη νίκη του: «Είμαι, σίγουρα, καλύτερος σκιέρ. Αλλά αν ακούτε metal, δεν είμαι και τόσο κακός».

Ο Ιταλός επαγγελματίας σκιέρ έμαθε σκι σε ηλικία τριών ετών, συμμετείχε στον πρώτο του αγώνα στα έξι του και ονειρευόταν να γίνει σκιέρ κατάβασης.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026 ολοκληρώνονται στις 22 Φεβρουαρίου 2026.

Economy
Κατανάλωση: Μπορεί η μείωση της να απειλήσει τον προϋπολογισμό;

Κατανάλωση: Μπορεί η μείωση της να απειλήσει τον προϋπολογισμό;

Vita.gr
Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Business
ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

inWellness
inTown
17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αντιφάσεις σε εκθέσεις και στοιχεία: Απόστρατος αστυνομικός λέει ότι ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν «ήταν ανθρωποκτονία»
18.02.26

Αντιφάσεις σε εκθέσεις και στοιχεία: Απόστρατος αστυνομικός λέει ότι ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν «ήταν ανθρωποκτονία»

Τριάντα δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν, πρώην αξιωματικός της αστυνομίας του Σιάτλ δηλώνει ότι τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν αυτοκτονία και ζητά να ανοίξει ξανά η υπόθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Τα λουλούδια μαρτυρούν»
18.02.26

«Τα λουλούδια μαρτυρούν»

Η Alcedo Folk Band παρουσιάζει μία ιδιαίτερη μουσικο-αφηγηματική παράσταση για τη θυσία και τη μνήμη των λουλουδιών

Σύνταξη
«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή
17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Look Mum No Computer εναντίον Akylas: YouTuber, εφευρέτης και το ρίσκο της Βρετανίας στη Eurovision 2026
17.02.26

Look Mum No Computer εναντίον Akylas: YouTuber, εφευρέτης και το ρίσκο της Βρετανίας στη Eurovision 2026

Σε μια χρονιά που η Eurovision κλυδωνίζεται από μποϊκοτάζ και πτώση της τηλεθέασης, η Μεγάλη Βρετανία αποφασίζει να ανατρέψει τα δεδομένα επιλέγοντας τον αναπάντεχο Look Mum No Computer ως εκπρόσωπο μιας νέας γενιάς στη σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Από τα viral βίντεο στο TikTok στη Βιέννη και τη Eurovision: Ποιος είναι ο Akylas που έχει ξεσηκώσει την Ελλάδα με το Ferto;
16.02.26

Από τα viral βίντεο στο TikTok στη Βιέννη και τη Eurovision: Ποιος είναι ο Akylas που έχει ξεσηκώσει την Ελλάδα με το Ferto;

Εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτική επιτροπή, το βράδυ της Κυριακής ο Akylas κέρδισε τον τελικό του Sing for Greece με το Ferto και πλέον ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τη Βιέννη και τη Eurovision.

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision
15.02.26

Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision

Στις 21:00 από την ΕΡΤ1, την ERT World και το ERTFLIX ξεκινά ο μεγάλος τελικός του «Sing for Greece 2026» για την Eurovision, με τον νικητή να αναδεικνύεται από μεικτό σύστημα ψηφοφορίας (50% κοινό, 25% ελληνική επιτροπή, 25% διεθνής).

Σύνταξη
Μη με κλάψετε, γιορτάστε: Γιατί στο Ιράν θάβουν τους νεκρούς τους με χορό και τραγούδι
15.02.26

Μη με κλάψετε, γιορτάστε: Γιατί στο Ιράν θάβουν τους νεκρούς τους με χορό και τραγούδι

Σε μια ιστορική καμπή για το Ιράν, το παραδοσιακό μαύρο του πένθους φωτίζεται από τα χρώματα της ανυπακοής, καθώς οι κηδείες των θυμάτων της κρατικής καταστολής μετατρέπονται σε εκρηκτικές γιορτές που αμφισβητούν ευθέως το θρησκευτικό κατεστημένο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό
13.02.26

Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό

Το δεύτερο σκέλος του Sing for Greece 2026 ολοκληρώθηκε και πλέον όλα τα μάτια είναι στραμμένα στον τελικό της Κυριακής, όταν και θα μάθουμε ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 που πέρασαν στον τελικό – Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό
11.02.26

Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 που πέρασαν στον τελικό – Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό

Ο Α’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» ολοκληρώθηκε με ένταση, εκπλήξεις και δυνατές ερμηνείες. Το κοινό αποφάσισε: επτά καλλιτέχνες πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Σύνταξη
Η Chappell Roan αποχωρεί από το πρακτορείο της μετά την αναφορά του ιδρυτή του Κέισι Γουάσερμαν στα αρχεία Έπσταϊν
10.02.26

Η Chappell Roan αποχωρεί από το πρακτορείο της μετά την αναφορά του ιδρυτή του Κέισι Γουάσερμαν στα αρχεία Έπσταϊν

«Έχω ευθύνη να προστατεύω τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Κανείς δεν θα έπρεπε να καλείται να δικαιολογεί ή να αγνοεί πράξεις που συγκρούονται τόσο έντονα με τις αξίες μας», έγραψε η Chappell Roan σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορός αδήλωτων εκατομμυρίων από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη
19.02.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορός αδήλωτων εκατομμυρίων από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη

Για τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης, Μύρωνα Χιλετζάκη προέκυψαν νέα στοιχεία από την έρευνα του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η οικονομία στην κατάψυξη μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή είναι η κατάκτηση Μητσοτάκη
19.02.26

Ανδρουλάκης: Η οικονομία στην κατάψυξη μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή είναι η κατάκτηση Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε πυρά κατά του πρωθυπουργού και της ΝΔ. Στάθηκε αιχμηρά απέναντι στο αφήγημα «Μητσοτάκη ή χάος» που προβάλλει το κυβερνών κόμμα

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να χακάρει το ευρωπαϊκό Διαδίκτυο – Πλατφόρμα θα ξεκλειδώνει το απαγορευμένο περιεχόμενο
19.02.26

Ο Τραμπ θέλει να χακάρει το ευρωπαϊκό Διαδίκτυο – Πλατφόρμα θα ξεκλειδώνει το απαγορευμένο περιεχόμενο

Αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ φέρονται να προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι η σχεδιαζόμενη πλατφόρμα VPN θα έφερνε νέες εντάσεις στη σχέση με την Ευρώπη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πρόβλημα στην Ίντερ: Τραυματίστηκε ο Λαουτάρο
19.02.26

Πρόβλημα στην Ίντερ: Τραυματίστηκε ο Λαουτάρο

Νοκ άουτ τέθηκε ο Λαουτάρο Μαρτίνες, καθώς ο αρχηγός της Ίντερ τραυματίστηκε στη γάμπα στο ματς με την Μπόντο Γκλιμτ και οι νερατζούρι αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ διευρύνει τις εξουσίες της ICE – Έχει πλέον δικαίωμα να συλλαμβάνει πρόσφυγες
19.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ διευρύνει τις εξουσίες της ICE – Έχει πλέον δικαίωμα να συλλαμβάνει πρόσφυγες

Τον Φεβρουάριο ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονταν υπό κράτηση από την ICE έφτασε περίπου τις 68.000, αύξηση σχεδόν 75% σε σχέση με την περίοδο πριν την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία
19.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία

Οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο Έπσταϊν έλαβαν σήμερα μια πρωτοφανή τροπή για τα βρετανικά χρονικά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ.

Σύνταξη
Τύμπανα πολέμου στο Ιράν – Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό, το Ισραήλ ετοιμάζεται και η Ρωσία προειδοποιεί
19.02.26

Τύμπανα πολέμου στο Ιράν – Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό, το Ισραήλ ετοιμάζεται και η Ρωσία προειδοποιεί

Ο Τραμπ ενισχύει την αμερικανική ναυτική και αεροπορική δύναμη στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ρωσία ανακοίνωσαν κοινές ναυτικές ασκήσεις για «να αποτρέψουν οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια»

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάικλ Κράτσιος: Στο τραπέζι η δημιουργία AI giga factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία
19.02.26

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάικλ Κράτσιος: Στο τραπέζι η δημιουργία AI giga factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Νέο Δελχί με τον βοηθό του προέδρου των ΗΠΑ και διευθυντή του γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος

Σύνταξη
Λαρεντζάκης: «Έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο»
19.02.26

Λαρεντζάκης: «Έχουμε αρκετές πιθανότητες για να κατακτήσουμε αυτό το Κύπελλο»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης παραχώρησε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και μίλησε για την επιστροφή του, αλλά και τον στόχο της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Καισαριανή: Τα επόμενα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών
19.02.26

Καισαριανή: Τα επόμενα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών

Έλληνες εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή στην έδρα του Βέλγου συλλέκτη στο Έβεργκεμ για την εξέταση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Σύνταξη
Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»
19.02.26

Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφερόμενο στις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης που πρόκειται να λάβουν χώρα τις χαρακτηρίζει ως αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ποινή 9,6 χρόνια για τον πατέρα Αντώνιο – Πρέπει να καταβάλει πάνω από 60.000 ευρώ για να μείνει εκτός φυλακής
19.02.26

Ποινή 9,6 χρόνια για τον πατέρα Αντώνιο – Πρέπει να καταβάλει πάνω από 60.000 ευρώ για να μείνει εκτός φυλακής

Οι ποινές των υπόλοιπων κατηγορουμένων για όσα συνέβαιναν στην Κιβωτό του Κόσμου - Στις 18 Μαρτίου ο πατέρας Αντώνιος θα καθήσει ξανά στο εδώλιο για υποθέσεις ασέλγειας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές
19.02.26

«Επιστρέψαμε από την κόλαση»: Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «συστημική βία» στις ισραηλινές φυλακές

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων συγκέντρωσε 59 αναλυτικές μαρτυρίες από Παλαιστίνιους δημοσιογράφους που απελευθερώθηκαν από τις φυλακές του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δήμος Μαλεβιζίου: Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών
19.02.26

Δήμος Μαλεβιζίου: Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών

Χορήγηση, στο Δήμο Μαλεβιζίου, έκτακτου χρηματικού βοηθήματος κοινωνικής στήριξης σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών – μονίμων κατοίκων, στο πλαίσιο εξειδικευμένης παρέμβασης.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

