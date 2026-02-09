Μιλάνο: Τι έχουν τα έρμα και…σπάνε; Τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αποδεικνύονται εύθραυστα

Είτε είναι χρυσά, είτε ασημένια ή χάλκινα, τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνο-Κορτίνα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: μπορούν να σπάσουν. Οι διοργανωτές των Αγώνων ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι ξεκίνησαν έρευνα για μια σειρά ατυχημάτων που είχαν ως αποτέλεσμα οι Ολυμπιονίκες, μεταξύ των οποίων και η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια σκι κατάβασης Μπρίζι Τζόνσον, να παραμείνουν με σπασμένα μετάλλια.

«Είμαστε πλήρως ενήμεροι για την κατάσταση και έχετε δει τις φωτογραφίες», δήλωσε ο Αντρέα Φραντσίζι, Διευθύνων Σύμβουλος των Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα, σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα. «Ερευνούμε ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα. Θα δώσουμε τη μέγιστη προσοχή στα μετάλλια… ώστε όλα να είναι τέλεια, γιατί αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για τους αθλητές».

Το πρόβλημα είναι στον μηχανισμό αποκόλλησης της κορδέλας, λέει η διοργάνωση

Πηγή κοντά στην κατάσταση ανέφερε ότι το πρόβλημα μπορεί να προέρχεται από το κορδόνι των μεταλλίων, το οποίο είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό αποκόλλησης που απαιτείται από το νόμο. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να απελευθερώνεται αυτόματα αν τραβηχτεί με δύναμη, αποτρέποντας τον πνιγμό του αθλητή.

Η Τζόνσον είναι μία από τους πολλούς διακεκριμένους αθλητές στην Ιταλία που είδαν τα μετάλλιά τους να σπάνε, να ραγίζουν και να ξεκολλάνε λίγα λεπτά μετά τις τελετές απονομής των πρώτων ημερών των Αγώνων. «Είναι βαρύ, έχει σπάσει», δήλωσε η Τζόνσον στους δημοσιογράφους λίγο μετά την τελετή απονομής, δείχνοντας το κατεστραμμένο μετάλλιο της στο ένα χέρι, ενώ το κορδόνι κρεμόταν από το λαιμό της. «Πηδούσα από χαρά και ξαφνικά έπεσε».

Δεν είναι η μόνη, καθώς ο Γερμανός αθλητής του δίαθλου Τζούστους Στρέλοου είδε το χάλκινο μετάλλιο του να βρίσκεται σπασμένο στο πάτωμα κατά τη διάρκεια των εορτασμών στην έδρα της ομάδας του.

Το ασημένιο μετάλλιο της Σουηδής σκιέρ Έμπα Άντερσον στο σκι των γυναικών έπαθε παρόμοια μοίρα. «Το μετάλλιο έπεσε στο χιόνι και έσπασε στα δύο», δήλωσε η Άντερσον, σύμφωνα με το σουηδικό τηλεοπτικό δίκτυο SVT. «Τώρα ελπίζω οι διοργανωτές να έχουν ένα «σχέδιο Β» για τα σπασμένα μετάλλια».

Αποκόπτεται η κορδέλα, πέφτουν κάτω και ανοίγουν όπως δείχνουν τα ευτράπελα στο Μιλάνο

Η αμερικανίδα πατινέρ Αλίσα Λιου δημοσίευσε στο Instagram ότι η κορδέλα είχε ξεκολλήσει από το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε στον ομαδικό διαγωνισμό την Κυριακή. Η συνάδελφός της και επίσης χρυσή ολυμπιονίκης Έλι Καμ είπε ότι η Λιου, η συγκάτοικός της, πηδούσε από χαρά όταν το μετάλλιο έπεσε και έπαθε «μερικά βαθουλώματα».

«Ήταν τόσο ενθουσιασμένη που πηδούσε πάνω-κάτω, και το μετάλλιο είναι λίγο βαρύ για την κορδέλα, νομίζω, οπότε απλά έπεσε», είπε η Καμ στο Reuters τη Δευτέρα. Η Λιου αντικατέστησε αργότερα το μετάλλιο, είπε η Καμ. «Ήταν πολύ πιο δραματικό από ό,τι περίμενα όταν επέστρεψα στο δωμάτιό μου», πρόσθεσε. «Αλλά όλα είναι καλά».

Τα μετάλλια έχουν καθαρό σχεδιασμό και αναπαριστούν «δίσκους πάγου» που αποτελούνται από δύο μισά που ενώνονται μέσω των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών συμβόλων στη μέση. Τα μισά αντιπροσωπεύουν τον κάθε αθλητή ξεχωριστά και το δίκτυο που βρίσκεται πίσω από την επιτυχία τους, το οποίο αποτελείται από την οικογένεια, την ομάδα και τους προπονητές. Έχουν επίσης δύο διαφορετικές υφές, μια παγωμένη και μια γυαλιστερή.

Τα χρυσά μετάλλια ζυγίζουν περίπου 500 γραμμάρια – όσο και τα ασημένια μετάλλια – και περιέχουν 6 γραμμάρια χρυσού. Τα χάλκινα μετάλλια είναι λίγο ελαφρύτερα, ζυγίζοντας 420 γραμμάρια.