Στο Μιλάνο ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ενάντια στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και την παρουσία πρακτόρων της αμερικανικής υπηρεσίας ICE στους Αγώνες. Κοντά στη συνοικία Κορβέτο, ορισμένοι διαδηλωτές αποσχίστηκαν από την ομάδα και άρχισαν να ρίχνουν πυροτεχνήματα και βεγγαλικά στις δυνάμεις της τάξης. Η αστυνομία αντέδρασε με επιθέσεις με γκλομπ, δακρυγόνα και κανόνια νερού.

View this post on Instagram A post shared by Sky News (@skynews)

Στις διαδηλώσεις εκτός από όσους διαμαρτύρονταν για την παρουσία της αμερικανικής ICE στην πόλη τους, συμμετείχαν πολίτες που διαμαρτύρονταν ενάντια στη στεγαστική κρίση που εντάθηκε εξαιτίας της διοργάνωσης, περιβαλλοντικοί ακτιβιστές, διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης και μέλη της LGBT κοινότητας τα οποία διαμαρτύρονταν για την μη συμπερίληψη τρανς αθλητών και αθλητριών.

Η πορεία άνοιξε με μια παράσταση που καταγγέλλει την κοπή δέντρων για να δημιουργηθεί χώρος για τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις. «Ένας ύμνος για να διαμαρτυρηθούμε για την καταστροφή των λευκών που κόπηκαν για να κατασκευαστεί η πίστα έλκηθρου (bobsleigh) της Κορτίνα. Ένα δάσος λευκών 200 ετών, με περισσότερα από 500 δέντρα, που συμβολικά επαναφέραμε στη ζωή», είπε ένας ακτιβιστής.

BREAKING: Police in Milan have fired tear gas at protesters throwing firecrackers close to a Winter Olympics venue. It followed a largely peaceful march against the environmental impact of the Games. Read more ➡ https://t.co/CmvnlG9tDB 📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/QHs3KZ3Yjn — Sky News (@SkyNews) February 7, 2026

Πως ξεκίνησαν τα επεισόδια στο Μιλάνο

Η διαδήλωση που οργανώθηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, προωθήθηκε από την «Επιτροπή για τους Μη Βιώσιμους Ολυμπιακούς Αγώνες κατά των Αγώνων του Μιλάνου-Κορτίνα», η οποία αποτελείται από φοιτητικές ομάδες, ενώσεις και άλλους φορείς, και συνεχίστηκε με χορούς και τραγούδια από τους διαδηλωτές, που είχαν ήδη ξεκινήσει το πρωί.

View this post on Instagram A post shared by Fox News (@foxnews)

Αργά το απόγευμα, μετά τις 6 μ.μ., μια ομάδα ατόμων αποσπάστηκε από την πομπή και κατευθύνθηκε προς την πλατεία Κορβέτο, προς την είσοδο του ανατολικού περιφερειακού δρόμου. Με τα πρόσωπά τους καλυμμένα με κουκούλες και κράνη, τα άτομα αυτά προχώρησαν ρίχνοντας πυροτεχνήματα και βαρελότα, καπνογόνα και κροτίδες στους αστυνομικούς, προσπαθώντας να διαπεράσουν τον αστυνομικό κλοιό προς την είσοδο του αυτοκινητόδρομου.

Η αστυνομία αντέδρασε αμέσως ρίχνοντας δακρυγόνα και κάνοντας χρήση κανονιού νερού. Στη συνέχεια οπλισμένοι με ασπίδες και γκλομπς, έφτασαν στην ομάδα των ατόμων, τους επιτέθηκαν και τους χτύπησαν με γκλομπς, όπως μετέφεραν τα ιταλικά μέσα.