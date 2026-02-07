Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο μεταξύ της αστυνομίας και διαδηλωτών, που διαμαρτύρονταν κατά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, περίπου 5.000 νέοι, μαζί με μέλη των αυτόνομων συνδικάτων βάσης, διαδήλωσαν κατά των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα.

¡GUERRA EN LAS CALLES DE MILÁN! Protestas contra los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 terminan en caos. Manifestantes atacaron con fuegos artificiales a la policía en rechazo al costo económico y ambiental del evento.#Milán #Italia #Olimpiadas2026 #Protesta pic.twitter.com/PgptLKe44U — DonQui (@el_donqui) February 7, 2026

Διαδήλωση για τα δάση και τον αποκλεισμό τρανσέξουαλ από τους Αγώνες

Η κινητοποίηση οργανώθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της αποψίλωσης δασών που καταγράφηκε στην Κορτίνα Ντ ‘ Αμπέτσο για να φτιαχτούν οι ολυμπιακές υποδομές, όπως και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αποκλεισμό τρανσέξουαλ αθλητών από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

E pure oggi gli estremisti rossi hanno creato il caos. Milano, i compagni hanno organizzato una manifestazione contro le Olimpiadi invernali, sparando fuochi d’artificio in direzione del villaggio olimpico. pic.twitter.com/XziMHjCTtD — Francesca Totolo (@fratotolo2) February 7, 2026

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην πορεία διαδήλωσε ειρηνικά. Λίγο πριν την ολοκλήρωσή της, άτομα με καλυμμένο το πρόσωπο άρχισαν να πετούν κροτίδες και καπνογόνα προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με γκλοπ, χρήση αντλιών νερού και δακρυγόνα. Έως τώρα, έχουν πραγματοποιηθεί επτά προσαγωγές.