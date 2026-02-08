Μιλάνο – Κορτίνα 2026: 450 κιλά ζυμαρικά και 3.000 αυγά την ημέρα

Στην Ιταλία δεν υπάρχει διαπραγμάτευση όταν πρόκειται για φαγητό. Και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα 2026 αυτό το δόγμα μετατρέπεται σε στρατηγική. Στο ολυμπιακό Χωριό του Μιλάνου θα καταναλώνονται καθημερινά περίπου 450 κιλά ζυμαρικών και 3.000 αυγά, σε μια επιχείρηση μαζικής εστίασης που φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς και να σβήσει τις μνήμες των έντονων παραπόνων που συνόδευσαν προηγούμενες διοργανώσεις.

Συνολικά, προβλέπονται περίπου 3.400 γεύματα την ημέρα, σχεδιασμένα αποκλειστικά για αθλητές υψηλών απαιτήσεων. Σκιέρ, πατινέρ και παίκτες curling θα βρεθούν σε ένα περιβάλλον όπου η ιταλική διατροφική κουλτούρα συναντά την αθλητική επιστήμη, με μενού που επιβλέπονται από διατροφολόγους και ειδικές επιλογές για αθλητές με κοιλιοκάκη ή άλλες διατροφικές ανάγκες. Πίσω από αυτή τη «βιομηχανία φαγητού» εργάζονται καθημερινά περίπου 100 άτομα προσωπικό και 208 εθελοντές.

Η έμφαση στο φαγητό δεν είναι τυχαία. Το ολυμπιακό χωριό αποτελεί πάντα ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία κάθε διοργάνωσης. Στο Παρίσι, οι εικόνες με χάρτινα στρώματα, μικρά μπάνια και αμφισβητούμενη ποιότητα γευμάτων είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η Ιταλία αποφάσισε να «χτυπήσει» εκεί όπου νιώθει ανίκητη: στην κουζίνα της. Ζυμαρικά κάθε είδους, πίτσα, μοτσαρέλα και άλλα προϊόντα-σύμβολα φιλοδοξούν να μετατρέψουν την καθημερινότητα των αθλητών σε εμπειρία.

Πέρα όμως από το φαγητό, το ολυμπιακό χωριό του Μιλάνου επιχειρεί να καλύψει κάθε πτυχή της ζωής των αθλητών. Το συγκρότημα διαθέτει 1.154 δωμάτια και 1.700 κρεβάτια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και κατά τη διάρκεια των Παραολυμπιακών Αγώνων τον Μάρτιο. Υπάρχουν χώροι χαλάρωσης με επιτραπέζια παιχνίδια και βιντεοπαιχνίδια, γυμναστήριο ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο, αλλά και υπηρεσίες που ξεπερνούν τα συνηθισμένα: κομμωτήριο για τους αθλητές, αίθουσα διαλογισμού για γιόγκα και παρόμοιες δραστηριότητες, καθώς και ουδέτερος χώρος προσευχής.

Το κόστος του ανήλθε στα 140 εκατ. ευρώ, ενώ η κατασκευή της διήρκεσε περίπου 30 μήνες. Πρόκειται για μία από τις έξι εγκαταστάσεις φιλοξενίας αθλητών στους Αγώνες. Αντίστοιχες δομές υπάρχουν στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο και στο Πρεντάτσο, ενώ σε περιοχές όπως το Λιβίνιο, το Μπόρμιο και το Άντερσελβα επιλέχθηκε η λύση των ήδη υπαρχόντων ξενοδοχείων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η «επόμενη μέρα». Μετά το τέλος των Αγώνων, θα μετατραπεί σε φοιτητική εστία, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος των φοιτητών σε μια πόλη με έντονη πανεπιστημιακή δραστηριότητα. Οι μελλοντικοί ένοικοι θα ζουν στους ίδιους χώρους όπου έμειναν οι Ολυμπιονίκες, αλλά με κόστος: η μέση τιμή ανά κρεβάτι θα φτάνει τα 864 ευρώ, ενώ για περίπου 450 κρεβάτια θα υπάρχει επιδότηση, μειώνοντας το κόστος στα 592 ευρώ.

Το μήνυμα της Ιταλίας είναι σαφές. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είναι μόνο αγώνες και μετάλλια, αλλά και εμπειρία διαβίωσης. Και στο Μιλάνο–Κορτίνα 2026, η εμπειρία αυτή περνά πρώτα από το πιάτο. Με 450 κιλά πάστα την ημέρα, οι Ιταλοί ποντάρουν ότι αυτή τη φορά οι αθλητές θα φύγουν χορτάτοι – κυριολεκτικά και μεταφορικά.