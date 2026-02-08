view
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
08.02.2026 | 13:00
Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα
InShorts 08 Φεβρουαρίου 2026, 16:07
Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία

Την αλληλεγγύη της στις Ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις μετά τις συγκρούσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ εξέφρασε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Σύνταξη
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, καταδίκασε όσους διαδηλώνουν κατά των Ολυμπιακών Αγώνων ως «εχθρούς της Ιταλίας», μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στο Μιλάνο το βράδυ του Σαββάτου και τις επιθέσεις σαμποτάζ στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή συμμετείχε επίσης στην κριτική, δηλώνοντας ότι η βία δεν έχει θέση στους Αγώνες.

Τα περιστατικά συνέβησαν την πρώτη ημέρα των αγώνων των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, τους οποίους φιλοξενεί η οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, το Μιλάνο, μαζί με την αλπική πόλη Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο.

Demonstrators carry placards as they protest the environmental, economic and social impact of the Milano-Cortina 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, February 7, 2026. The placards read: «Meloni’s government is destroying the rule of law» and «I want a state governed by the rule of law, not by force and privileges for the rich, ICE out». REUTERS/Claudia Greco

Η Μελόνι εξήρε τους χιλιάδες Ιταλούς που εργάζονταν για την ομαλή διεξαγωγή των Αγώνων και την προβολή μιας θετικής εικόνας της Ιταλίας.

«Υπάρχουν όμως και εκείνοι που είναι εχθροί της Ιταλίας και των Ιταλών, διαδηλώνοντας ενάντια στους Ολυμπιακούς Αγώνες και φροντίζοντας να μεταδοθούν αυτές οι εικόνες στις τηλεοπτικές οθόνες σε όλο τον κόσμο. Άλλοι έκοψαν τα καλώδια των σιδηροδρόμων για να εμποδίσουν την αναχώρηση των τρένων», έγραψε την Κυριακή στο Instagram.

View this post on Instagram

A post shared by The Siasat Daily (@siasatdaily)

Ανισότητες και εντάσεις

Μια ομάδα περίπου 100 διαδηλωτών έριξε πυροτεχνήματα, καπνογόνα και μπουκάλια στην αστυνομία, αφού αποσχίστηκε από το κύριο σώμα της διαδήλωσης στο Μιλάνο.

Περίπου 10.000 άτομα βγήκαν στους δρόμους της πόλης σε διαδήλωση για το κόστος στέγασης και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με τους Αγώνες.

«Η ειρηνική διαδήλωση είναι απολύτως νόμιμη… Βάζουμε όριο στη βία. Αυτή δεν έχει θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΔΟΕ Μαρκ Άνταμς σε συνέντευξη Τύπου.

«Πρέπει απλώς να συνεχίσουμε τους Αγώνες, οι οποίοι θα διαδώσουν ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και ειρήνης στον κόσμο, κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή».

Η διαδήλωση συνέπεσε με την επίσκεψη του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στο Μιλάνο ως επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας που παρευρέθηκε στην τελετή έναρξης την Παρασκευή.

Ο ίδιος και η οικογένειά του επισκέφτηκαν το έργο «Ο Μυστικός Δείπνος» του Λεονάρντο ντα Βίντσι, που βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο της πόλης, μακριά από τη διαδήλωση, η οποία ήταν επίσης κατά της αποστολής πρακτόρων της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) για την ασφάλεια της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Επίσης το Σάββατο, οι αρχές ανέφεραν ότι σαμποτέρ προκάλεσαν ζημιές στις σιδηροδρομικές υποδομές κοντά στη βόρεια ιταλική πόλη της Μπολόνια, διακόπτοντας τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.

Η αστυνομία ανέφερε τρία ξεχωριστά περιστατικά σε διαφορετικές τοποθεσίες, τα οποία προκάλεσαν καθυστερήσεις έως και 2,5 ώρες στις υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, Intercity και περιφερειακές.

Κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη για τις ζημιές, οι οποίες θύμισαν την ημέρα έναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, όταν σαμποτέρ χτύπησαν το δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας TGV της Γαλλίας, προκαλώντας χάος στις μετακινήσεις.

«Για άλλη μια φορά, αλληλεγγύη στην αστυνομία, στην πόλη του Μιλάνου και σε όλους όσους θα δουν το έργο τους να υπονομεύεται από αυτές τις συμμορίες εγκληματιών», πρόσθεσε η Μελόνι, η οποία ηγείται μιας δεξιάς συμμαχίας.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Οι διασώστες και οι κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν δύο οικογένειες.

Σύνταξη
Ειδική αγωγή υπό… κατάρρευση στη Σάμο
Οι καταγγελίες των γονιών 08.02.26

Ειδική αγωγή υπό… κατάρρευση στη Σάμο

Τριτοκοσμικές συνθήκες στο ειδικό δημοτικό και νηπιαγωγείο Σάμου καταγγέλλουν γονείς στο in: «Καλούμαστε να βάλουμε στη ζυγαριά την ασφάλεια και την εκπαίδευση των παιδιών μας» - Στο in απαντά και ο Δήμαρχος Σάμου

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Βόλος: «Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
Βόλος 07.02.26

«Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πολίτης φέρεται να βρήκε το κινητό της. «Δεν μπορώ ούτε καν να διανοηθώ...», λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.

Σύνταξη
Δυτική Ελλάδα: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία – «Βούλιαξαν» δρόμοι, κινδύνεψαν σπίτια
Εκτεταμένες ζημιές 07.02.26

Σοβαρά προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα - «Βούλιαξαν» δρόμοι, κινδύνεψαν σπίτια

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία που σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Πολλά τα κατολισθητικά φαινόμενα στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο

Σύνταξη
Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία
Ανακοίνωση ΓΕΕΘΑ 05.02.26 Upd: 15:06

Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του στρατιωτικού «κατόπιν σαφών ενδείξεων συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους».

Σύνταξη
Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στη «Βιολάντα» – Σε ασφαλή επίπεδα το προπάνιο
Στα Τρίκαλα 05.02.26

Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στη «Βιολάντα» - Σε ασφαλή επίπεδα το προπάνιο

Πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής και εμπειρογνώμονες επέστρεψαν στα συντρίμμια της «Βιολάντα» προκειμένου να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για το αδιανόητο εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού
Το θέμα 08.02.26

Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Γιάννης Παναγόπουλος με το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ να τοποθετείται δημόσια μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις υπογραμμίζοντας πως είναι «αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος».

Σύνταξη
Το Ιράν καταδικάζει τη νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμάντι σε άλλα επτά χρόνια φυλάκισης
Δικαιώματα των γυναικών 08.02.26

Το Ιράν καταδικάζει τη νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμάντι σε άλλα επτά χρόνια φυλάκισης

Η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, που συνελήφθη σε διαδήλωση τον Δεκέμβριο, φέρεται να βρίσκεται σε απεργία πείνας

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ παραιτήθηκε λόγω έρευνας σχετικής με τον Έπσταϊν
Γαλλία 08.02.26

Γαλλία: Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ παραιτήθηκε λόγω έρευνας σχετικής με τον Έπσταϊν

Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Τζακ Λανγκ, ένας από τους επιφανείς Γάλλους πολιτικούς, φέρεται να είχε παλαιότερα οικονομικές συναλλαγές με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν

Σύνταξη
Moltbook: Το AI φτιάχνει τη δική του κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση
Τεχνητή νοημοσύνη 08.02.26

Moltbook: Το AI φτιάχνει τη δική του κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση

Στο Moltbook, τα Moltbots αναπτύσσουν δικές τους θρησκείες, υποκουλτούρες και κοινωνικές δομές, ενώ οι άνθρωποι παρακολουθούν την αυτοοργανωμένη ψηφιακή κοινωνία που γεννιέται μπροστά τους

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»
Το σκοτεινό Χόλιγουντ 08.02.26

Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»

Αγωνιζόμενος για τον δημιουργικό έλεγχο, ο δημιουργός του Star Wars, Τζορζ Λούκας, έδειξε κατά λάθος στα στούντιο πώς να χτίσουν αυτοκρατορίες που δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της τέχνης –αυτό, τουλάχιστον υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο βάζοντας στην αφήγησή του τον ρόλο του Σπίλμπεργκ και του Λούκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στέγαση: Πόσο επηρεάζει το κόστος της την καθημερινότητά μας – Αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα
Δυσβάσταχτο κόστος 08.02.26

Στεγαστική κρίση: Πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά μας - Οι αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα

Η στέγαση δεν μπορεί να αφήνεται αποκλειστικά στους νόμους της αγοράς όταν αυτοί απειλούν την κοινωνική συνοχή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί πήραν τη ματσάρα πριν από τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης (11/2)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί πήραν τη ματσάρα πριν από τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης (11/2)

Έσπασαν καρδιές στο Παγκρήτιο. Και οι δυο ομάδες πέρασαν μπροστά στο σκορ (0-1 και 2-1), τελικά ο ΟΦΗ ήταν πιο ουσιαστικός και πήρε το τρίποντο πριν από τη ρεβάνς του ημιτελικού Κυπέλλου στη Λιβαδειά

Σύνταξη
Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Οι διασώστες και οι κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν δύο οικογένειες.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ

LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΠΑΟΚ για την 20η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros
«Φανταστικός κόσμος» 08.02.26

Τεντ Σαράντος: Ο CEO του Netflix απαντά στο αν ο Τραμπ θα εμπλακεί στη συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros

Σε ερώτηση σχετικά με την εμπολή του Ντόναλντ Τραμπ στο επερχόμενο deal, ο Τεντ Σαράντος απάντησε: «Κοιτάξτε, νομίζω ότι ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για τον κλάδο του θεάματος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Άρης: Η 11άδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Οι Χόνγκλα και Ντούντου είναι τα δυο νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Άρη στο αποψινό (8/2, 19:00) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα; Είχε σπίτια και οικόπεδα, τώρα είναι γεμάτη γραφεία και ξενοδοχεία
Ελλάδα 08.02.26

Ποια είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Αθήνα; Είχε σπίτια και οικόπεδα, τώρα είναι γεμάτη γραφεία και ξενοδοχεία

Δεκάδες χιλιάδες οχήματα κινούνται καθημερινά στο δρόμο που μπορεί να μην είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος, αλλά έχει τη μεγαλύτερη ευθεία στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Washington Post: Ο εκδότης της, Γουίλ Λιούις, αφού απέλυσε το ένα τρίτο των εργαζομένων, παραιτήθηκε
ΗΠΑ 08.02.26

Washington Post: Ο εκδότης της, Γουίλ Λιούις, αφού απέλυσε το ένα τρίτο των εργαζομένων, παραιτήθηκε

Ούτε ο Λιούις ούτε ο ιδιοκτήτης της Washington Post Μπέζος παρέστησαν στη συνάντηση με το προσωπικό, όπου ανακοινώθηκαν οι απολύσεις. Είπε ότι μετά από δύο χρόνια μετασχηματισμού, «είναι η κατάλληλη στιγμή για να παραιτηθώ»

Σύνταξη
Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Η κλιματική κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμη κατάρρευση της οικονομίας

Η επιταχυνόμενη κλιματική κρίση, σε συνδυασμό με τα υπερβολικά αισιόδοξα οικονομικά μοντέλα, δημιουργεί τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης από την οποία η ανθρωπότητα ίσως να μην μπορέσει να ανακάμψει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»
30 μείον 08.02.26

Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»

«Ακόμα δεν έχω ανανεώσει την γκαρνταρόμπα, αλλά θα την ανανεώσω. Τώρα πάω στον παθολόγο-διατροφολόγο κάθε εβδομάδα και με φροντίζει και με ζυγίζει, μου δίνει τη διατροφή μου» θα πει η ηθοποιός Ελένη Καστάνη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Σύνταξη
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
