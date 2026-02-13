Penisgate 2: «Που πήγε το πέος του Ανθρώπου του Βιτρούβιου;» – Ευνουχισμός στον Ντα Βίντσι από τη Rai

Η κρατική τηλεόραση της Ιταλίας, η Rai, βρίσκεται αντιμέτωπη με σφοδρές κατηγορίες για λογοκρισία, μετά τη χρήση μιας τροποποιημένης έκδοσης του Ανθρώπου του Βιτρούβιου του Λεονάρντο ντα Βίντσι στους τίτλους έναρξης της κάλυψης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Το εμβληματικό σχέδιο, ηλικίας 500 ετών, εμφανίζεται στην αρχή του τηλεοπτικού κλιπ προτού μεταμορφωθεί σε σιλουέτες αθλητών του καλλιτεχνικού πατινάζ και του σκι.

Ωστόσο, η εφημερίδα Corriere della Sera παρατήρησε μια σημαντική παράλειψη: τα γεννητικά όργανα του άνδρα είχαν αφαιρεθεί, ενώ όλα τα υπόλοιπα ανατομικά χαρακτηριστικά παρέμεναν πιστά στο πρωτότυπο.

Το δημοσίευμα διερωτήθηκε δηκτικά: «Τι απέγιναν τα γεννητικά όργανα του Ανθρώπου του Βιτρούβιου;», πυροδοτώντας μια αντιπαράθεση που γρήγορα έλαβε πολιτικές διαστάσεις.

Η αντίδραση της ιταλικής αντιπολίτευσης ήταν ακαριαία, με τους βουλευτές του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος (Partito Democratico) να καταθέτουν ερωτήσεις στο κοινοβούλιο.

Οι επικριτές της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι, την οποία συχνά κατηγορούν για απόπειρα ελέγχου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ζήτησαν από τον υπουργό Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζιούλι, να ρίξει φως στην υπόθεση.

Η Ιρένε Μάντζι, επικεφαλής του PD στην επιτροπή πολιτισμού, χαρακτήρισε την παρέμβαση στο έργο ως «ακατανόητη και απαράδεκτη επιλογή», διερωτώμενη αν η Rai έφτασε όντως στο σημείο να αλλοιώσει ένα παγκόσμιο αριστούργημα.

Τα ερωτήματα αφορούν επίσης το αν δόθηκε επίσημη άδεια για την αναπαραγωγή και την τροποποίηση του έργου από τους θεματοφύλακες των πρωτότυπων σχεδίων.

Από την πλευρά της, η Rai απέρριψε τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για «κατασκευασμένη διαμάχη» και «ψευδείς ειδήσεις».

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η διοίκηση υποστήριξε ότι η παραγωγή των τίτλων έναρξης δεν έγινε από την ίδια, αλλά ανατέθηκε στην Olympic Broadcasting Services (OBS).

Σύμφωνα με την Rai, ο σταθμός περιορίστηκε απλώς στη μετάδοση του επίσημου υλικού, χωρίς καμία δυνατότητα παρέμβασης ή τροποποίησης.

Η αναστάτωση αυτή έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για το δίκτυο, καθώς οι δημοσιογράφοι της Rai Sports βρίσκονται ήδη σε αναβρασμό μετά από σειρά λαθών του διευθυντή τους, Πάολο Πετρέκα, ο οποίος κατά την τελετή έναρξης μπέρδεψε την Ιταλίδα ηθοποιό Ματίλντα Ντε Άντζελις με τη Μαράια Κάρεϊ.

Το δεύτερο Penisgate των Αγώνων

Η διαμάχη για τον Ντα Βίντσι αποτελεί το δεύτερο περιστατικό που συνδέεται με τα γεννητικά όργανα κατά τη διάρκεια των φετινών Αγώνων.

Είχε προηγηθεί το λεγόμενο Penisgate, ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τις καταγγελίες ότι αθλητές του άλματος με σκι έκαναν ενέσεις υαλουρονικού οξέος στα γεννητικά τους όργανα.

Στόχος αυτής της πρακτικής ήταν η αύξηση της επιφάνειας της στολής τους, ώστε να κερδίζουν μεγαλύτερη αεροδυναμική άνωση κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Τα δύο αυτά περιστατικά, αν και διαφορετικής φύσης, έχουν στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας σε ανατομικές λεπτομέρειες που ελάχιστοι θα περίμεναν να κυριαρχήσουν στην ολυμπιακή επικαιρότητα.