Η αλήθεια είναι ότι οι επαγγελματίες αθλητές πρέπει να υπομείνουν πολλά για να πάνε μπροστά. Κάποιοι όμως ίσως το παρακάνουν.

O Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA) ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνα μετά τον ισχυρισμό της γερμανικής εφημερίδας Bild ότι αθλητές των Χειμερινών Ολυμπιακών ντοπάρονται με ενέσεις υαλουρονικού οξέος στο πέος –ένας ισχυρισμός που ήδη βαφτίστηκε «penisgate».

Όπως έγραψε η εφημερίδα την Πέμπτη, παραμονή της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Μιλάνου-Κορτίνα στην Ιταλία, αθλητές του άλματος με σκι χρησιμοποιούν υαλουρονικό για να μεγαλώνουν προσωρινά το πέος τους και να ξεγελούν το 3D σκάνερ που τους παίρνει τα μέτρα για να ραφτεί η στολή τους.

Λίγα εκατοστά υφάσματος που περισσεύουν στη στολή προσφέρουν αεροδυναμικό πλεονέκτημα και επιτρέπουν στον άλτη να πετάξει λίγο μακρύτερα, επιβεβαιώνουν ειδικοί.

Πέος και αεροδυναμική

Το υαλουρονικό οξύ χρησιμοποιείται συχνά σε ενυδατικές κρέμες και ως filler για την αντιμετώπιση ρυτίδων. Έχει όμως χρησιμοποιηθεί και για την αύξηση της διαμέτρου του πέους.

O δρ Κάμραν Καρίμ του Νοσοκομείου Maria-Hilf στο Κρέφελντ είπε στην εφημερίδα πως «είναι εφικτό να πετύχεις μια προσωρινή, ορατή πάχυνση του πέος με ενέσεις παραφίνης ή υαλουρονικού οξέος».

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν καταγγελίες για συγκεκριμένους αθλητές, ο WADA διαβεβαίωσε ότι θα ερευνήσει το θέμα.

«Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες για το άλμα με σκι και πώς μπορεί να βελτιωθεί, αλλά όμως προκύψει κάτι θα το εξετάσουμε, αν όντως σχετίζεται με ντοπάρισμα», δήλωσε ο Όλιβερ Νίγκλι, γενικός διευθυντής της WADA, απαντώντας σε ερώτηση στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη.

«Δεν το είχα ακουστά μέχρι που το αναφέρατε» είπε.

Πριν από την έναρξη των αγώνων, οι αθλητές του άλματος με σκι υποβάλλονται σε σωματικές μετρήσεις με σαρωτή τριών διαστάσεων -συμπεριλαμβανομένου του καβάλου- παρουσία γιατρού και ενώ φορούν μόνο τα εσώρουχά τους.

Και αυτό επειδή οι στολές πρέπει να είναι όσο πιο στενές γίνεται. Όσο μεγαλύτερη είναι η στολή, τόσο μεγαλύτερη είναι και η άνωση που δέχονται οι αθλητές από τον αέρα. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο στην επιθεώρηση Frontiers, ακόμα και μια διαφορά 2 εκατοστών στη στολή θα ήταν αρκετή για να αυξήσει το μήκος του άλματος κατά 5,8 μέτρα.

Αν και το υαλουρονικό οξύ δεν είναι απαγορευμένη ουσία, ο WADA θα μπορούσε να αποκλείσει όσους αθλητές πιαστούν για παραβίαση του «αγωνιστικού πνεύματος».

Υπάρχει εξάλλου πρόσφατο προηγούμενο: δύο μέλη της ανδρικής νορβηγικής ομάδας άλματος με σκι, ο Μάριους Λίντβικ και ο Γιόχαν Άντρε Φόρφανγκ, τιμωρήθηκαν τον Ιανουάριο με τρίμηνο αποκλεισμό για παρέμβαση στις στολές τους.

Βίντεο που κυκλοφόρησε ανώνυμα στο YouTube έδειχνε τον προπονητή των αθλητών και έναν τεχνικό να πειράζουν τη ραφή του καβάλου.