Ο πρώτος ντοπαρισμένος αθλητής στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων - Τι ουσία είχε πάρει

Ο κάθε αθλητής έχει ένα όνειρο. Το όνειρο αυτό είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Ο αθλητής είτε αγωνίζεται μόνος, είτε με ομάδα, τα δίνει όλα για να ανέβει στο βάθρο κατακτώντας το πολυπόθητο μετάλλιο.

Κάποιοι κάνουν το πάντα για να κερδίσουν, ακόμα και αν είναι παράνομο.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν πιαστεί ντοπαρισμένοι αθλητές σε αγώνες.

Ποιος ήταν όμως ο πρώτος που πιάστηκε να έχει κάνει χρήση απαγορευμένης ουσίας στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων;

DID YOU KNOW?: Hans-Gunnar Liljenwall was the first athlete to be disqualified from the Olympics due to drug use, by the International Olympic Committee in 1967. 🚫💉

