«Ζούμε σε μια εποχή μετα-αλήθειας» – H σκηνοθέτις Thalia Mavros ανάμεσα στο Λος Άντζελες και την Αθήνα

«Είμαι παιδί δύο κόσμων, της Ελλάδας και των ΗΠΑ, του ντοκιμαντέρ και της μυθοπλασίας, της στρατηγικής και του χάους» λέει η Thalia Mavros συστήνοντας τον εαυτό της αντί για ζωηρή χειραψία.

Η δυναμική film maker ζει ανάμεσα σε Λος Άντζελες και Αθήνα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη χώρα μας ως μία από τις κεντρικές ομιλήτριες του φεστιβάλ Wow –Women of the World Athens του ΚΠΙΣΝ, το οποίο διαρκεί από τις 4 έως τις 7 Απριλίου 2025.

Η Thalia Mavros μεταξύ άλλων αναζητήσεων και δημιουργικών ταξιδιών είναι η παραγωγός της φεμινιστικής σειράς «The Principles of Pleasure» του 2022, η οποία κέρδισε διθυραμβικές κριτικές ανά τον κόσμο.

Βρήκαμε ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί της για όλα εκείνα που δεν λέγονται και ήρθε η ώρα να ειπωθούν. Η φωνή της Thalia Mavros είναι δυνατή, στεντόρεια και γεμάτη έμπνευση.

-Γιατί πιστεύεις ότι η σειρά «The Principles of Pleasure» είχε τόσο μεγάλη επιτυχία; Ήταν η κατάλληλη στιγμή να ειπωθούν κάποια πράγματα ή επιτέλους μπορούν πλέον αυτά που λέγονται να ακουστούν χωρίς κάποιοι να αισθανθούν ενοχλημένοι;

Ζούμε σε μια εποχή μετα-αλήθειας, όπου όλα μπορούν να κατασκευαστούν, να διαστρεβλωθούν ή να σερβιριστούν όπως βολεύει. Ίσως γι’ αυτό, η αλήθεια έχει γίνει το πιο ριζοσπαστικό πράγμα που μπορείς να μοιραστείς. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος έγινε ξαφνικά πιο έτοιμος -απλώς έχει κουραστεί από τα φίλτρα, τη ντροπή και τη σιωπή. Όταν μιλάς καθαρά και χωρίς ντροπή για κάτι που αγγίζει τόσες ζωές, αυτό ακούγεται, ακόμα κι αν ενοχλεί.

-Είναι εντυπωσιακό ότι την είδαν πολλοί άντρες επίσης. Πόσο θετικό βήμα είναι αυτό προς τη σωστή κατεύθυνση;

Είναι τεράστιο βήμα. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν είναι αποκλειστικά γυναικείο θέμα -είναι θέμα πολιτισμού. Όσο περισσότεροι άντρες εκτίθενται σε αφηγήσεις που δεν τους τοποθετούν στο κέντρο του κόσμου, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να χτιστεί ουσιαστικός διάλογος και συναισθηματική νοημοσύνη στις σχέσεις όλων μας.

«Το mainstream έχει δύναμη γιατί φτάνει εκεί που δεν φτάνει ο ακτιβισμός. Αν μπορείς να φέρεις μια ριζοσπαστική αλήθεια στην κουζίνα μιας γιαγιάς ή στην οθόνη ενός εφήβου, τότε έχεις κερδίσει έδαφος»

-Η Beth Ashley από τον Guardian είπε ότι είναι αναζωογονητικό να βλέπεις τη γυναικεία ευχαρίστηση να συζητείται τόσο ανοιχτά στην οθόνη. Πόσο σημαντικό είναι ότι αυτό συζητήθηκε μέσα από ένα mainstream μέσο;

Το mainstream έχει δύναμη γιατί φτάνει εκεί που δεν φτάνει ο ακτιβισμός. Αν μπορείς να φέρεις μια ριζοσπαστική αλήθεια στην κουζίνα μιας γιαγιάς ή στην οθόνη ενός εφήβου, τότε έχεις κερδίσει έδαφος. Και το κάναμε χωρίς να ξεπουλήσουμε την ουσία.

-Πόσο εύκολο ήταν να βρείτε όλες αυτές τις γυναίκες και να τις πείσετε να μιλήσουν τόσο ανοιχτά; Υπήρξαν γυναίκες που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν;

Ήταν μια πράξη εμπιστοσύνης, όχι πειθούς. Πολλές γυναίκες ήθελαν να μιλήσουν αλλά δεν ήξεραν πού θα ακουστούν με σεβασμό. Δημιουργήσαμε έναν ασφαλή χώρο, και αυτό έκανε όλη τη διαφορά. Φυσικά υπήρξαν και γυναίκες που αρνήθηκαν -και αυτό είναι απολύτως σεβαστό.

-Πόσο βοήθησε η παρουσία της παιδαγωγού, ερευνήτριας Emily Nagoski η οποία έχει γράψει το βιβλίο Come As You Are;

Η Emily είναι φάρος μέσα σε ομίχλη. Έχει την ικανότητα να αποδομεί δεκαετίες ντροπής με μια φράση. Η συμβολή της δεν ήταν μόνο επιστημονική -ήταν συναισθηματική, πολιτισμική, απελευθερωτική.

Το τρέιλερ του The Principles of Pleasure





-Οι κριτικές ήταν πολύ θετικές, έγραψαν ότι οι μαύρες γυναίκες, οι τρανς γυναίκες, οι χοντρές γυναίκες και οι γυναίκες με αναπηρίες αποκλείονται από τον δημόσιο διάλογο, ενώ οι περισσότεροι ειδικοί του σεξ είναι λευκοί, cisgender και με σούπερ σώματα κάτι που εσείς δεν ακολουθήσατε. Πόσο χαρούμενη σε κάνει αυτό;

Με κάνει περήφανη. Δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς συμπερίληψη. Αν δεν βλέπουμε όλες τις γυναίκες, τότε δεν βλέπουμε καμία. Και είμαι χαρούμενη γιατί δεν ήταν «diversity check-boxing» -ήταν ουσία, ήταν πραγματικότητα.

-Γιατί οι περισσότερες γυναίκες αισθανόμαστε τόσο μεγάλη ανασφάλεια σε σχέση με το σώμα μας;

Ολόκληρες βιομηχανίες χτίστηκαν πάνω στην ιδέα ότι πρέπει να αισθανόμαστε ανεπαρκείς για να καταναλώνουμε. Ο πατριαρχικός καπιταλισμός μάς θέλει ανασφαλείς, διαρκώς «σε βελτίωση», ποτέ ολοκληρωμένες. Η θρησκεία μας έμαθε να ντρεπόμαστε για την επιθυμία μας. Ο ρατσισμός και το ableism όρισαν ποια σώματα αξίζουν προβολή και φροντίδα και ποια όχι. Τα media–παραδοσιακά και social–φρόντισαν να παίζουν όλα αυτά σε repeat. Η ανασφάλεια δεν είναι προσωπικό πρόβλημα, είναι κοινωνική στρατηγική.

«Είμαι αλλεργική στην αδικία και πάντα με τράβαγαν οι αόρατοι, οι παραγνωρισμένοι, οι outsiders»

-Πόσο σημαντική είναι η γυναικεία αλληλεγγύη για να φτάσουμε να διεκδικήσουμε τα εδάφη που μας ανήκουν;

Είναι η μόνη μας ελπίδα. Ο ανταγωνισμός, η καχυποψία, η σύγκριση, είναι όλα προϊόντα πατριαρχικού προγραμματισμού που μας έμαθε να βλέπουμε η μία την άλλη σαν απειλή. Η αλληλεγγύη δεν είναι συναισθηματική πολυτέλεια. Είναι στρατηγική επιβίωσης και δύναμης. Αν δεν χτίσουμε μεταξύ μας εμπιστοσύνη, δεν προχωράμε μπροστά.

– Ποια είναι η δική σου ιστορία; Από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις;

Είμαι παιδί δύο κόσμων, της Ελλάδας και των ΗΠΑ, του ντοκιμαντέρ και της μυθοπλασίας, της στρατηγικής και του χάους. Είμαι αλλεργική στην αδικία και πάντα με τράβαγαν οι αόρατοι, οι παραγνωρισμένοι, οι outsiders. Δεν με ενδιαφέρει να λέω απλώς ιστορίες· θέλω να δημιουργώ έργα που λειτουργούν σαν εργαλεία -για κατανόηση, για αντίσταση, για επανασύνδεση. Πηγαίνω εκεί όπου η αφήγηση μπορεί να ανατρέψει το αφήγημα.

-Πες μου για την πολιτιστική πλατφόρμα «The Front» της οποίας είσαι διευθύνουσα σύμβουλος;

Το The Front είναι ένα πολιτισμικό εργαστήριο για τα άβολα και τα αναγκαία. Μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για να πει τις ιστορίες που το mainstream θεωρούσε «πολύ τολμηρές». Σήμερα λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην κοινωνική αλλαγή και την αισθητική πρόταση, ενισχύοντας υπάρχουσες φωνές δημιουργών που βλέπουν αλλιώς τον κόσμο.

*Περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ Wow –Women of the World Athens του ΚΠΙΣΝ, το οποίο διαρκεί από τις 4 έως τις 7 Απριλίου του 2025, εδώ