Ουκρανία: Τουλάχιστον 14 νεκροί, ανάμεσά τους 6 παιδιά, σε ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη καταγωγής του Ζελένσκι

Ρωσικός βομβαρδισμός σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Κριβιί Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία, προκάλεσε σήμερα, Παρασκευή, τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων πενήντα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, σε ένα από τα πιο φονικά πλήγματα των τελευταίων εβδομάδων στη χώρα.

💔Parents are weeping over the body of their 15-year-old son who was killed as a result of a strike on Kryvyi Rih.

It is also already known that 14 people have died, including 5 children.

Russia hit the center of a residential district in Kryvyi Rih with a ballistic missile. pic.twitter.com/novsby1Lk9

