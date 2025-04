Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα και πλέον τραυματίστηκαν σε πλήγματα της Ρωσίας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Αρχικά βρέθηκαν τα πτώματα τριών ανθρώπων στα συντρίμμια σπιτιών και γραφείων σε συνοικία του Χαρκόβου, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Λίγη ώρα αργότερα, ανασύρθηκε και τέταρτο πτώμα από τα συντρίμμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Άλλοι τριάντα πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, τραυματίστηκαν στις επιδρομές των ρωσικών drones χθες βράδυ, που προκάλεσαν πυρκαγιές στον τομέα αυτόν, όπου βρίσκονται κατοικίες και γραφεία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στις ουκρανικές περιφέρειες Ντνίπρο, Ζαπορίζια και σε αυτή του Κιέβου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, που έκαναν επίσης λόγο για ρωσικές επιδρομές.

Στη ρωσική πλευρά, επιδρομές ουκρανικών drones στοίχισαν τη ζωή σε έναν άνθρωπο στο χωριό Μπιέλα Μπίριοζκα, στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Αλεξάντρ Μπόγκομαζ, που κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις για «στοχευμένα πλήγματα εναντίον αμάχων».

— NEXTA (@nexta_tv) April 4, 2025