Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις
Music 10 Μαΐου 2026, 09:40

To θρυλικό συγκρότημα επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «M72», χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show που έκανε το κοινό να παραληρεί.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Οι Metallica ήρθαν στην Αθήνα, σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές διοργανώσεις της χρονιάς και κατάφεραν να προκαλέσουν κυριολεκτικά σεισμό στο ΟΑΚΑ.

Το θρυλικό μουσικό συγκρότημα εμφανίστηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 20.30 και το ΟΑΚΑ σείστηκε από τις πρώτες κιόλας νότες των Metallica, ενώ τους αποθέωσαν περισσότεροι από 80.000 κόσμου.

Ο Τζέιμς Χέτφιλντ και η παρέα του έκανε το ελληνικό κοινό να υποκλιθεί στη μουσική τους.

Οι Metallica τίμησαν την Ελλάδα έπαιξαν συρτάκι του Ζορμπά και Τρύπες

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές του Live ήταν όταν ερμήνευσαν με ηλεκτρικό metal ύφος τον θρυλικό «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη, μετατρέποντας το στάδιο σε ένα τεράστιο συρτάκι, με χιλιάδες θεατές να συμμετέχουν ρυθμικά, ενώ στη συνέχεια ενθουσίασαν το ελληνικό κοινό, καθώς απέδωσαν το «Δεν χωράς πουθενά» από τις «Τρύπες», δημιουργώντας μια μοναδική σύνδεση ανάμεσα στη διεθνή metal σκηνή και το ελληνικό ροκ.


Η ανακοίνωσή του Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Το Αστεροσκοπείο Αθηνών, επιστράτευσε σεισμογράφο για τη συγκεκριμένη συναυλία. Όπως διαπίστωσαν οι σεισμολόγοι καταγράφηκαν δονήσεις.

«Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολουθεί με σεισμογράφο τη σημερινή συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), εξετάζοντας αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφοw.

Τα τελευταία χρόνια, παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως «concert quakes».

Η αποψινή συναυλία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδων
θεατών μπορεί να αφήσει το δικό της… σεισμικό αποτύπωμα.»

Metallica: Οι πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς

Το μουσικό πρόγραμμα ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα με τους Knocked Loose να δίνουν το εναρκτήριο σήμα της βραδιάς, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη πήραν οι Gojira, ξεσηκώνοντας το κοινό με την εμφάνισή τους.

Η συναυλία τελείωσε λίγο πριν τις 11 το βράδυ, όπου αποχαιρέτησαν το κοινό με το Master of Puppets και το Enter Sandman.

Κορυφαίες στιγμές τα Fade to Black, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Sad but True, Seek and Destroy.

Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division
Post-punk ποιητής 09.05.26

Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

Έφη Αλεβίζου
Μπόνι Τάιλερ: Σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα επέμβαση στο έντερο
Nοσοκομείο της Πορτογαλίας 07.05.26

«Συναγερμός» για την υγεία της Μπόνι Τάιλερ, με πορτογαλικά μέσα να μεταδίδουν ότι η 74χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση
Ιστορία 04.05.26

Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση

Στις 4 Μαΐου 1970, η Αμερική συγκλονίστηκε από τη Σφαγή του Κεντ. Η δολοφονία των φοιτητών έγινε αφορμή για το πιο οργισμένο ροκ κομμάτι διαμαρτυρίας στην ιστορία της μουσικής

Λουκάς Καρνής
Υπόθεση D4vd: Τα «φρικιαστικά» βήματα του διαμελισμού της 14χρονης
Σκηνές Βίας 30.04.26

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης D4vd: Τα «φρικιαστικά» βήματα του διαμελισμού της 14χρονης

Οι εισαγγελείς περιγράφουν τα «φρικιαστική» μέθοδο του D4vd για τον διαμελισμό της ανήλικης συντρόφου του την οποία φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου περασμένο Απρίλιο

Η Lady Gaga και η Doechii φέρνουν νότες και στυλ «στην πασαρέλα»
«Ήρθα» 28.04.26

Η Lady Gaga και η Doechii μας δίνουν μια (μουσική) γεύση από το πολυαναμενόμενο «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Οι Lady Gaga και Doechii υνεργάστηκαν για το νέο τραγούδι, «Runway», το πρώτο μουσικό κομμάτι που αποκαλύπτεται ως μέρος του soundtrack της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Δεν είναι ζήτημα του «αν», αλλά του «πότε»: Πόσο κοντά είμαστε στην επόμενη πανδημία;
«Αναπόφευκτο» 10.05.26

Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί πως μια νέα παγκόσμια πανδημία δεν αποτελεί πλέον μακρινό σενάριο, αλλά μια άμεση απειλή, με επίκεντρο αναπνευστικούς ιούς στους οποίους δεν έχουμε ανοσία

Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους – Παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο
Οι πρώτες εικόνες από τους ελληνικούς θερμικούς δορυφόρους – Παρακολούθηση πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο

Για πρώτη φορά, η χώρα αποκτά δικά της θερμικά «μάτια» στο διάστημα, ικανά να παρακολουθούν ενεργές πυρκαγιές, να εντοπίζουν νέες εστίες φωτιάς και να παρέχουν συνεχή ροή δεδομένων προς τα κέντρα επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής

Γιορτή της Μητέρας: Δίπλα στο παιδί με όλη τους την ψυχή – Τρεις γυναίκες μιλούν για τη ζωή αγάπης και αγώνα
Δίπλα στο παιδί με όλη τους την ψυχή - Τρεις μητέρες μιλούν για τη ζωή της αγάπης, της αφοσίωσης και του αγώνα

Τρεις διαφορετικές ιστορίες με κοινό παρονομαστή την ανιδιοτελή αγάπη, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας - Η Χριστίνα, η Ράνια και η Στέλλα περιγράφουν πώς βιώνουν τη μητρότητα

Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει επίσημο βίντεο και περιμένει απάντηση από τη Euroleague» (vid)
Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει επίσημο βίντεο και περιμένει απάντηση από τη Euroleague» (vid)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός έχει στείλει στη Euroleague αναλυτικό βίντεο με τα διαιτητικά λάθη στα παιχνίδια των play offs κόντρα στη Βαλένθια και περιμένει απαντήσεις…

«Μάρτυρας» ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την ΝΔ, την ΕΥΠ και την πατρίδα, «μαρτυρά» την ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη
«Μάρτυρας» ο Γρηγόρης Δημητριάδης για την ΝΔ, την ΕΥΠ και την πατρίδα, «μαρτυρά» την ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης δηλώνει ότι ανέλαβε την ευθύνη για τις υποκλοπές, «για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την πατρίδα». Από τι; Ενα unReal αφήγημα, γεμάτο δικονομικά κενά, θεσμικές αντιφάσεις και πολιτικές υπεκφυγές.

Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»
Από τους ναζί μέχρι τα κολαστήρια της ICE: Πότε τα κέντρα κράτησης γίνονται «στρατόπεδα συγκέντρωσης»

Τι είναι αυτό που ορίζει ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης; Δεν πρόκειται απλώς για έναν χώρο κράτησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν τέσσερα βασικά κριτήρια.

Super League: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Καραϊσκάκη – Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ κοντράρονται στο Καραϊσκάκη - Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια

Με κοινή ώρα έναρξης (19:30) πλέον τα ντέρμπι των playoffs της Super League, με την 3η αγωνιστική να περιλαμβάνει τα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός – Πώς παίρνει από σήμερα η Ένωση το πρωτάθλημα;

Πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ – 36 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο
Πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα» στα Στενά του Ορμούζ – 36 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο

Το Iράν προειδοποιεί με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε πλοία του - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, σκοτώνοντας 36 ανθρώπους το Σάββατο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Η μεγάλη λίστα των λαθών των ξένων διαιτητών που ορίζει ο Λανουά
Η μεγάλη λίστα των λαθών των ξένων διαιτητών που ορίζει ο Λανουά

Από τον Αϊτεκίν, στους Ζίμπερτ, Γιαμπλόνσκι, Σάντσεθ Μαρτίνεθ και Σότσα, ενώ σα να μην έφτανε αυτό ο Λανουά έβαλε πάλι τον Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο σημερινό ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Ειδικός στην γραφολογική ανάλυση εξέτασε το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν
Ειδικός στην γραφολογική ανάλυση εξέτασε το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

«Πιθανότατα το έγραψε εκείνος, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια», είπε μεταξύ άλλων η ειδικός για το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

Χανταϊός: 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
«Ιός των Άνδεων» - 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος του χανταϊού που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο

Επιστήμονες του ιατρικού κλάδου απομυθοποιούν το «θρίλερ» στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής όταν ξέσπασε χανταϊός και πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία

Επιδόματα: Ενίσχυση 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω
Επίδομα 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω

Το επίδομα αυτό αφορά χήρες οι οποίες δεν έχουν άλλα εισοδήματα πέραν της σύνταξης - Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ

Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή

Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Το φάντασμα των ευρωεκλογών πάνω από το Μαξίμου
Το φάντασμα των ευρωεκλογών πάνω από το Μαξίμου

Δυσαρέσκεια, χαλαρή ψήφος και αναποφάσιστοι τρομάζουν το κυβερνητικό επιτελείο στο Μαξίμου - Το δίλημμα της σταθερότητας και η στρατηγική συσπείρωσης της ΝΔ

Τις πταίει στην Ελλάδα του 2026;
Τις πταίει στην Ελλάδα του 2026;

Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει άλλος να κυβερνήσει. Σαφώς και υπάρχει, αν το αποφασίσουν οι πολίτες. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα επιτρέψουμε να ταυτιστεί η σταθερότητα της χώρας με την παραμονή ενός και μόνο προσώπου στην εξουσία.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

