Metallica: Οι 80.000 θεατές, ο Ζορμπάς, οι Τρύπες και το Αστεροσκοπείο που μέτρησε τις δονήσεις

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι Metallica ήρθαν στην Αθήνα, σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές διοργανώσεις της χρονιάς και κατάφεραν να προκαλέσουν κυριολεκτικά σεισμό στο ΟΑΚΑ.

Το θρυλικό μουσικό συγκρότημα εμφανίστηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 20.30 και το ΟΑΚΑ σείστηκε από τις πρώτες κιόλας νότες των Metallica, ενώ τους αποθέωσαν περισσότεροι από 80.000 κόσμου.

Ο Τζέιμς Χέτφιλντ και η παρέα του έκανε το ελληνικό κοινό να υποκλιθεί στη μουσική τους.

Οι Metallica τίμησαν την Ελλάδα έπαιξαν συρτάκι του Ζορμπά και Τρύπες

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές του Live ήταν όταν ερμήνευσαν με ηλεκτρικό metal ύφος τον θρυλικό «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη, μετατρέποντας το στάδιο σε ένα τεράστιο συρτάκι, με χιλιάδες θεατές να συμμετέχουν ρυθμικά, ενώ στη συνέχεια ενθουσίασαν το ελληνικό κοινό, καθώς απέδωσαν το «Δεν χωράς πουθενά» από τις «Τρύπες», δημιουργώντας μια μοναδική σύνδεση ανάμεσα στη διεθνή metal σκηνή και το ελληνικό ροκ.

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Η ανακοίνωσή του Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Το Αστεροσκοπείο Αθηνών, επιστράτευσε σεισμογράφο για τη συγκεκριμένη συναυλία. Όπως διαπίστωσαν οι σεισμολόγοι καταγράφηκαν δονήσεις.

«Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολουθεί με σεισμογράφο τη σημερινή συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), εξετάζοντας αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφοw.

Τα τελευταία χρόνια, παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως «concert quakes».

Η αποψινή συναυλία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδων

θεατών μπορεί να αφήσει το δικό της… σεισμικό αποτύπωμα.»

Metallica: Οι πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς

Το μουσικό πρόγραμμα ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα με τους Knocked Loose να δίνουν το εναρκτήριο σήμα της βραδιάς, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη πήραν οι Gojira, ξεσηκώνοντας το κοινό με την εμφάνισή τους.

Η συναυλία τελείωσε λίγο πριν τις 11 το βράδυ, όπου αποχαιρέτησαν το κοινό με το Master of Puppets και το Enter Sandman.

Κορυφαίες στιγμές τα Fade to Black, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Sad but True, Seek and Destroy.