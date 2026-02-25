Η Στέλλα Μακάρτνεϊ λέει ότι το bullying που υπέστη η μητέρα της Λίντα «της ραγίζει την καρδιά»

Όταν η Λίντα Μακάρτνεϊ εντάχθηκε στο συγκρότημα του συζύγου της, Πολ Μακάρτνεϊ, Wings, οι θαυμαστές και ο Τύπος απάντησαν σκληρά.

Φωτογράφος στο επάγγελμα, η Λίντα δεν ήταν επαγγελματίας μουσικός, αλλά έπαιζε πλήκτρα και τραγουδούσε. Οι κριτικοί, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν ήταν ιδιαιτέρως ευγενικοί μαζί της— και στο νέο ντοκιμαντέρ Paul McCartney: Man on the Run, η κόρη της Στέλλα μιλά για την ψυχολογική πίεση που δέχθηκε η μητέρα της, η οποία πέθανε από καρκίνο το 1998 σε ηλικία 56 ετών.

«Δεν ήταν το τυπικό παράδειγμα κάποιου που βάζεις σε μια μπάντα. Πέρασαν τα πάνδεινα [τότε], και ειδικά εκείνη, όπως όταν απομόνωσαν τη φωνή της και την γελοιοποίησαν. Μου ραγίζει την καρδιά αυτό το γεγονός», λέει η Στέλλα στο ντοκιμαντέρ.

«Ξέρω ότι πονούσε. Δεν ήταν αναίσθητη», προσθέτει.

Η Στέλλα συνεχίζει λέγοντας ότι η πυγμή της Λίντα απέναντι σε τέτοιες καταστάσεις έδειξε το θάρρος και το πνεύμα της.

«Αυτή η πλευρά της ενίσχυσε μια πλευρά που ο [Πολ Μακάρτνεϊ] είχε ίσως χάσει», υποστηρίζει.

«Ιδιαίτερος ήχος»

Από την άλλη, ο Πολ Μακάρτνεϊ θυμάται τα κακεντρεχή σχόλια που δέχτηκαν αυτός και η Λίντα για την ένταξή της στο συγκρότημα, μια ιδέα που του ήρθε «αυθόρμητα» ένα βράδυ, ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι και σκεφτόταν την πιθανότητα να σχηματίσει ένα νέο ροκ συγκρότημα.

«Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να παίξει πιάνο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ω, είναι τρελοί, γιατί έβαλε τη γυναίκα του στη μπάντα; Ποια στο καλό είναι αυτή;», έλεγαν τότε οι θαυμαστές, σύμφωμα με τα λεγόμενά του, αν και ο ίδιος πίστευε ότι η αγαπημένη του έδινε στα τραγούδια έναν «ιδιαίτερο ήχο».

Το πρώην μέλος των Beatles και η Λίντα παντρεύτηκαν το 1969 και έμειναν μαζί μέχρι και τον θάνατό της. Απέκτησαν δύο κόρες, τη Στέλλα και τη Μέρι και έναν γιο, τον Τζέιμς, ενώ ο Πολ υιοθέτησε την Χέιδερ, από έναν προηγούμενο γάμο της συντρόφου του.

«Δεν με νοιάζει»

Σε μια συνέντευξη του 1973 στο NME, η Λίντα Μακάρτνεϊ, είχε υποστηρίξει ότι δεν παίρνει προσωπικά την κακή κριτική που δέχεται.

«Δεν ξέρω πώς με βλέπει το κοινό, γιατί οι απόψεις διίστανται. Μερικές φορές ακούω ότι είμαι ενοχλητική, άλλες φορές ότι δεν εμφανίζομαι αρκετά, και άλλες φορές ότι δεν ξέρω να παίζω. Πρέπει να ομολογήσω ότι προσωπικά δεν με ενοχλεί», είπε τότε.

«Επειδή παντρεύτηκα τον Πολ, έχω γίνει κάποια με την οποία ασχολούνται οι άνθρωποι, αλλά δεν με νοιάζει και αυτή είναι η αλήθεια», πρόσθεσε.

Η ταινία «Man on the Run», σε σκηνοθεσία Μόργαν Νέβιλ, ακολουθεί τον Πολ Μακάρτνεϊ καθώς χαράζει τη διαδρομή του μετά τη διάλυση των Beatles το 1970 και περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τον ίδιο, τη Λίντα, τα παιδιά τους, τα μέλη του συγκροτήματος Wings, τον Σον Όνο Λένον, τον Μικ Τζάγκερ και την Κρίσι Χάιντ.

*Με πληροφορίες από: People