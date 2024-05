Ο πρώτος Βρετανός δισεκατομμυριούχος μουσικός είναι ο Πωλ Μακάρτνεϊ, σύμφωνα με τη σχετική ετήσια λίστα που δημοσίευσαν οι Sunday times.

Ειδικότερα, βάσει των στοιχείων, το θρυλικό μέλος των Μπίτλς και η σύζυγός του έχουν περιουσία που αγγίζει τα 1,3 δισ. δολάρια, ενώ, όπως εξηγεί η εφημερίδα, η αγάπη του κόσμου αλλά και τα 81 χρόνια του Μακάρτνεϊ είναι οι παράγοντες που τον έφτασαν να πετύχει αυτό τον «στόχο». Σημαντικό ρόλο, όμως, δείχνει να έπαιξε και η δημοφιλής τραγουδίστρια, Μπιγιονσέ.

Κι αυτό γιατί, όπως λένε οι Times, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το άλμπουμ “Cowboy Carter”, μέσα στο οποίο υπήρχε το τραγούδι των Μπιτλς “Blackbird”, που γράφτηκε από τον Πωλ. Μάλιστα, σύμφωνα με το περιοδικό Billboard, το είδωλο της ποπ έγραψε ιστορία ως η πρώτη αφροαμερικάνα που φτάνει στην κορυφή της λίστας των “top Country Albums”, με τον Μακάρτνεϊ να της αποδίδει τα εύσημα για τη νέα πνοή που έδωσε στο τραγούδι που εκείνος έγραψε το μακρινό 1968.

Η αγάπη του κόσμου, τα 81 του χρόνια και η Μπιγιονσέ του απέφεραν εκατομμύρια δολάρια

Εν τω μεταξύ, το μέλος των «σκαθαριών» τον περασμένο Νοέμβριο κυκλοφόρησε το τραγούδι “Now and then” που σκαρφάλωσε κατευθείαν στην κορυφή κάθε λίστας, αφού διαφημίστηκε και ως «η τελευταία δισκογραφική δουλειά των Μπιτλς». Στο τραγούδι αυτό «ταίριαξε» η φωνή του Τζον Λέννον (από την ηχογράφηση του demo, το 1977), με την κιθάρα του Τζορτζ Χάρρισον, με τα προσφάτως ηχογραφημένα κομμάτια των Πωλ Μακάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ. Και κάπως έτσι το τραγούδι εκτοξεύτηκε απευθείας στο No. 7 της κατάταξης στο Billboard.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως η περιουσία του Μακάρτνεϊ αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία 6 χρόνια, από τα 700 και πλέον εκατομμύρια δολλάρια το 2018, στο 1 δις που έχει στην κατοχή του εφέτος. Η νέα του προσωπική δισκογραφική κίνηση που αναμένεται το καλοκαίρι αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην περιουσία του.