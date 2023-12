To “Νοw and Then” των Beatles φέρνει ξανά τα πιο διάσημα σκαθάρια στην κορυφή των charts!

Το 2023 ήταν μία σουρεάλ χρονιά, μία χρονιά γεμάτη ευτράπελα και παράδοξα, η οποία μας κατέστησε έτοιμους σχεδόν για τα πάντα, εκτός από αυτό: Τη μεγάλη επιστροφή των Beatles με τη νοσταλγική, psychedelic μπαλάντα “Now and Then”, δηλαδή την τελευταία μουσική επανένωση των σκαθαριών, η οποία υλοποιήθηκε με τη βοήθεια της AI τεχνολογίας. Η κυκλοφορία του τραγουδιού στις 2 Νοεμβρίου ήταν απρόσμενη και προκάλεσε ένα κύμα συγκίνησης και ενθουσιασμού στο κοινό, το οποίο «αγκάλιασε» και ανέβασε το κομμάτι στην κορυφή των charts στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία και την Αυστρία.

Μάλιστα, δεν είχαν συμπληρωθεί ούτε δέκα ώρες από τη στιγμή που κυκλοφόρησε και είχε ήδη σκαρφαλώσει στη θέση 42 του UK Chart, ενώ χρειάστηκε μόνο μερικές εβδομάδες για να κατακτήσει την πρώτη θέση και να χαρίσει ένα ακόμη ρεκόρ στους Beatles, δηλαδή την πρώτη θέση στα charts από το 1969, έπειτα από 54 χρόνια απουσίας. Κι όμως, κανένας άλλος καλλιτέχνης δεν έχει πετύχει ένα τόσο μεγάλο χρονικό κενό ανάμεσα σε δύο πρωτιές, ίσως επειδή κανείς δεν θα μπορούσε, εκτός από τους Beatles.

Το “Now and Then” είναι μία τρυφερή αυτοεκπληρούμενη προφητεία του Lennon

Μπορεί το “Now and Then” να κατέκτησε τα charts και τις καρδιές μας το 2023, όμως, η ιστορία του ξεκινάει πολλά χρόνια πίσω, συγκεκριμένα το 1977 στην Νέα Υόρκη, όταν ο John Lennon ηχογραφεί ένα demo του κομματιού σε μία κασέτα, η οποία έμελλε να μείνει για πολλά χρόνια κλειδωμένη στο συρτάρι, σαν το παλιό, καλό κρασί, το οποίο περιμένει να έρθει η κατάλληλη στιγμή για την αποκάλυψή του. Ποιος είναι αυτός στον οποίο οφείλουμε την κυκλοφορία του;

Φυσικά, η αμφιλεγόμενη -για πολλούς φαν- Yoko Ono, η οποία έπειτα από ένα τηλεφώνημα του Paul McCartney το 1994 αποφάσισε να παραχωρήσει την κασέτα του Lennon στα τρία εναπομείναντα σκαθάρια, με σκοπό να συμπεριλάβουν το κομμάτι ως single στο μεγάλο project τους The Beatles Anthology. Η ιδέα δεν προχώρησε, παρότι έγιναν πολλές προσπάθειες από τα μέλη να το εντάξουν, αφού η τεχνολογία δεν είχε εξελιχθεί αρκετά στα 90’s, ώστε να επιτρέπει τον διαχωρισμό των φωνητικών του Lennon από τη μελωδία στο πιάνο.

Χρειάστηκε να περάσει σχεδόν μισός αιώνας και να μπει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας, για να μπορέσει η μπάντα ή έστω, ο Paul McCartney με τον Ringo Starr, να κυκλοφορήσουν ολοκληρωμένο το “Now and Then”, έχοντας στο πλευρό τους τον σκηνοθέτη Peter Jackson και την ομάδα του. Τα φωνητικά του Lennon «ντύθηκαν» με νέες ενορχηστρώσεις από τον McCartney και τον Starr, ενώ στο κομμάτι προστέθηκαν οι ηχογραφήσεις που είχε πραγματοποιήσει ο George Harrison το 1994. And the rest is history.

Κάπως έτσι, λοιπόν, τον προτελευταίο μήνα του 2023, οι Beatles μας χάρισαν το τελευταίο τους κομμάτι, ένα instant classic το οποίο σύμφωνα με τους κριτικούς ήταν το φινάλε που άξιζε σε μία τόσο εμβληματική μπάντα. Τι είναι αυτό που το κάνει τόσο σπουδαίο, πέρα από το ότι «σπάει» το φράγμα του χρόνου και ενώνει τα μέλη της πιο θρυλικής μπάντα όλων των εποχών; Το γεγονός πως το ίδιο το κομμάτι αποτελεί μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία του Lennon, αν λάβουμε υπόψη τους στίχους του, στους οποίους λέει, «I know it’s true/It’s all because of you/And if I make it through/It’s all because of you» και μοιάζει να κλείνει το μάτι στα υπόλοιπα σκαθάρια, που ίσως δίχως αυτά το 2023 να μην είχε φτάσει αυτή η τρυφερή μπαλάντα στα αφτιά μας.