ICE, Πούτιν, Νετανιάχου στο «στόχαστρο» του Μπόνο στο πρώτο άλμπουμ των U2 από το 2017

Οι U2 επιστρέφουν με νέο υλικό για πρώτη φορά μετά το 2017, παρουσιάζοντας το πολιτικά αιχμηρό EP «Days of Ash».

Έξι τραγούδια που συνομιλούν με τραγωδίες της εποχής – από τις ΗΠΑ και το Ιράν έως τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία – και επιβεβαιώνουν ότι το συγκρότημα δεν εγκαταλείπει τον δημόσιο λόγο.

Μια «Αμερικανική Νεκρολογία»

Το EP ανοίγει με το «American Obituary», αφιερωμένο στη Ρενέ Γκουντ, μητέρα τριών παιδιών που σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου στη Μινεάπολη, ενώ διαμαρτυρόταν για τη δράση της ICE. Με σκληρό, ηλεκτρικό ήχο, ο Μπόνο μετατρέπει την υπόθεσή της σε πολιτικό «κατηγορώ».

Στο συνοδευτικό fanzine – συνέχεια των ιστορικών Propaganda που οι U2 έστελναν στους θαυμαστές τους από τη δεκαετία του ’80 – ο Μπόνο περιγράφει τη Γκουντ ως «αφοσιωμένη στη μη βίαιη πολιτική ανυπακοή» και καταγγέλλει τον χαρακτηρισμό της ως «εγχώρια τρομοκράτισσα» από την Κρίστι Νόεμ, επικεφαλής του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

«Όταν διαστρεβλώνεται το νόημα των λέξεων, διαστρεβλώνεται και η ίδια η δημοκρατία», σημειώνει, ζητώντας ανεξάρτητη έρευνα.

Από το Ιράν στη Δυτική Όχθη

Στο «Song of the Future», οι U2 στρέφονται στο ιρανικό κίνημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία». Το τραγούδι αναφέρεται στη Σαρίνα Εσμαϊλζαντέχ, 16 ετών, η οποία – σύμφωνα με έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας – πέθανε το 2022 έπειτα από ξυλοδαρμό από δυνάμεις ασφαλείας. Οι ιρανικές αρχές είχαν κάνει λόγο για αυτοκτονία. Ο Μπόνο χαρακτηρίζει το καθεστώς «ιερατική εξουσία που χρησιμοποιεί το ιερό κείμενο ως ρόπαλο».

Το «One Life at a Time» είναι αφιερωμένο στον Παλαιστίνιο ακτιβιστή Αούντα Χαθαλέεν, που σκοτώθηκε το 2025 στη Δυτική Όχθη από Ισραηλινό έποικο. Ο Χαθαλέεν είχε συνεργαστεί στο οσκαρικό ντοκιμαντέρ No Other Land. Ο Μπόνο αποκαλεί τη δολοφονία «ειδεχθή» και ελπίζει το τραγούδι να λειτουργήσει «ως βάλσαμο».

Παράλληλα, ο τραγουδιστής καταδικάζει τόσο την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ όσο και τη «σαρωτική βιαιότητα» της απάντησης της κυβέρνησης Νετανιάχου, υπογραμμίζοντας ότι ο αντισημιτισμός και η ισλαμοφοβία πρέπει να αντιμετωπίζονται εξίσου αποφασιστικά.

Ποίηση, πίστη και πολιτική

Το «The Tears of Things» – τίτλος εμπνευσμένος από βιβλίο του Ρίτσαρντ Ρορ – φαντάζεται έναν διάλογο ανάμεσα στον Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου και τον δημιουργό του. Στο EP περιλαμβάνεται και το ποίημα «Wildpeace» του Ισραηλινού ποιητή Γεχούντα Αμιχάι, με απαγγελία της Νιγηριανής μουσικού Αντεόλα και μουσική επένδυση των U2.

Ο Μπόνο μιλά για τη «ηθική δύναμη του Ιουδαϊσμού» που, όπως λέει, διαμόρφωσε τον δυτικό πολιτισμό, ενώ τονίζει ότι «η αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογεί τη συλλογική τιμωρία».

Ουκρανία, πόλεμος και ροκ αλληλεγγύη

Το EP κλείνει με το «Yours Eternally», σε συνεργασία με τον Εντ Σίραν και τον Ουκρανό μουσικό – πλέον στρατιώτη – Τάρας Τοπόλια. Το τραγούδι έχει τη μορφή επιστολής από το μέτωπο του πολέμου με τη Ρωσία.

Η ιδέα γεννήθηκε μετά από συνάντηση του Τοπόλια με τον Μπόνο και τον Edge, όταν οι τρεις τους έπαιξαν σε σταθμό μετρό του Κιέβου που είχε μετατραπεί σε καταφύγιο, τον Μάιο του 2022. Συνοδευτικό ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του Ουκρανού Ίλια Μιχαϊλούσιν, θα κυκλοφορήσει στις 24 Φεβρουαρίου, επέτειο της ρωσικής εισβολής.

«Ριζοσπαστικό κέντρο» και νέο άλμπουμ

Στο fanzine, ο Edge υπερασπίζεται την ιδέα ενός κόσμου όπου «η αξιοπρέπεια ενός λαού δεν είναι διαπραγματεύσιμη». Ο Λάρι Μιούλεν Τζούνιορ, που επέστρεψε στα τύμπανα μετά από χειρουργείο στον αυχένα, παραδέχεται ότι δεν ήταν βέβαιος αν θα ξαναπαίξει.

Ο Μπόνο μιλά για την ανάγκη ενός «ριζοσπαστικού κέντρου» στην πολιτική: «Ο θάνατος της αλήθειας γεννά το κακό», δηλώνει, καλώντας σε μια σύνθεση πέρα από τα άκρα.

Οι U2 επιβεβαιώνουν ότι νέο, ξεχωριστό άλμπουμ θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Αν το «Days of Ash» είναι ο δίσκος της οργής και της αγωνίας, ο επόμενος – όπως υπόσχονται – θα έχει «καρναβαλικό, πιο φωτεινό τόνο».

* Με πληροφορίες από: The Guardian