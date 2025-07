Ο Bono των U2 θυμάται μια τραγελαφική στιγμή από το Live Aid του 1985

Σαράντα χρόνια αφότου άνθρωποι από κάθε γωνιά της γης συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν το Live Aid, μια ιστορική συναυλία που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στο Λονδίνο και τη Φιλαδέλφεια, ο Bono των U2 θυμάται ένα τραγελαφικό γεγονός από τη φιλανθρωπική συναυλία του 1985.

«Δεν δύναμαι να αναπολώ αυτή τη στιγμή, επειδή ήταν τόσο κακή μέρα για τα μαλλιά μου … ειλικρινά, σε μια από τις πιο διάσημες στιγμές της ζωής σου και του ακτιβισμού σου, να πετάνε τόσο πολύ [οι τούφες από τα μαλλιά μου]», ανέφερε ο Bono, στο νέο ντοκιμαντέρ «Live Aid: When Rock ’n’ Roll Took On the World» το οποίο κυκλοφόρησε με αφορμή την επέτειο του Live Aid 1985.

Η συμμετοχή

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο BBC στις 6 Ιουλίου, έκανε το ντεμπούτο του στο CNN στις 13 Ιουλίου – ακριβώς 40 χρόνια μετά το Live Aid που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στο στάδιο Wembley του Λονδίνου και στο στάδιο John F. Kennedy της Φιλαδέλφειας στις 13 Ιουλίου 1985.

«Επισήμανε σε έναν άλλο καλεσμένο ότι ήταν αηδιαστικό να απολαμβάνουν σαμπάνια και καναπεδάκια. Αυτή η ένταση μεταξύ λάμψης και ενοχής βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αναδρομικής έκθεσης»

Σύμφωνα με το περιοδικό People, υπολογίζεται ότι 1,9 δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των παιδιών της Αιθιοπίας.

Ο Bono ήταν μεταξύ των πολλών διασημοτήτων που εμφανίστηκαν για να βοηθήσουν στη συγκέντρωση των χρημάτων, όπου και παρουσίασε ένα σύντομο σετ με τους U2, καθώς συμμετείχε και στην εκτέλεση του «Do They Know It’s Christmas?» με τον George Michael των Wham, τον Paul McCartney των Beatles, τον Freddie Mercury των Queen και πολλούς ακόμη.

Σύμφωνα με την σύνοψη του ντοκιμαντέρ των τριών επεισοδίων, το πρότζεκτ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τον διοργανωτή του Live Aid Bob Geldof, τον Bono, τον Sting, την Patti LaBelle, τον Phil Collins και τον Lionel Richie, καθώς και με ηγέτες όπως η Condoleezza Rice, ο πρόεδρος Obasanjo και ο Tony Blair.

«Ένα συναρπαστικό πορτρέτο»

Σε κριτική του για τον Guardian, ο Jack Seale ανέφερε για το ντοκιμαντέρ: «Ανάμεσα στα πολλά εντυπωσιακά, μαύρα κωμικά αποσπάσματα του αρχείου στο Live Aid at 40: When Rock n Roll Took on the World είναι και πλάνα του Geldof σε εκείνο το φαντασμαγορικό πάρτι, ο οποίος αναστατώθηκε από τα όσα είδε στην τηλεόραση και επισήμανε σε έναν άλλο καλεσμένο ότι ήταν αηδιαστικό να απολαμβάνουν σαμπάνια και καναπεδάκια. Αυτή η ένταση μεταξύ λάμψης και ενοχής βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αναδρομικής έκθεσης τριών τμημάτων, η οποία δεν αγνοεί τις αδυναμίες του μεγάλου σχεδίου του Geldof να χρησιμοποιήσει τη μουσική για να θρέψει τον κόσμο. Πρόκειται για ένα συναρπαστικό πορτρέτο της ατελούς προσπάθειας ενός πολύπλοκου ανθρώπου να λύσει ένα τεράστιο πρόβλημα».

*Με πληροφορίες από: People