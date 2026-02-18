Η Alcedo Folk Band ανεβαίνει στη σκηνή του Myrtillo Cafe με την παράσταση «Τα λουλούδια μαρτυρούν» για τέσσερις μόνο ξεχωριστές και ιδιαίτερες εμφανίσεις, ξεκινώντας την Κυριακή 1 Μαρτίου στις 20:00.

Πρόκειται για μια μοναδική μουσικο-αφηγηματική εμπειρία, όπου τα λουλούδια εμφανίζονται σαν σιωπηλοί μάρτυρες της θυσίας από την αρχή του κόσμου. Από τα μοιρολόγια και τις μεσαιωνικές μπαλάντες μέχρι τις λαϊκές δοξασίες και τα δημοτικά τραγούδια, άνθη αιώνια γεννιούνται από ιστορίες αγάπης και αίματος.

Μετά την απόλυτα επιτυχημένη παρουσίασή της στο Παλαιό Γυναικόκαστρο Κιλκίς τον Ιούλιο του 2025, στα πλαίσια του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα Ένας Πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού, η παράσταση παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα.

Οι Alcedo Folk Band οδηγούν το κοινό σε ένα ηχητικό και αφηγηματικό μονοπάτι, αποκλειστικά μέσα από τραγούδια και ιστορίες που αναφέρονται σε λουλούδια.

Η παράσταση συνδέει την ελληνική λαϊκή μουσική παράδοση (Μικρά Ασία, Θράκη, Πόντος, Μακεδονία, Ήπειρος κ.λπ.) με μουσικές της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Αμερικής, δημιουργώντας ένα κοινό ανθρώπινο συναίσθημα που γεφυρώνει λαούς και πολιτισμούς.

Από τη Μιμόζα, την Πικροδάφνη και τα ρόδα του Μεσαίωνα μέχρι την Παπαρούνα, σύμβολο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα λουλούδια διηγούνται ιστορίες που μας διαμορφώνουν, μας εμπνέουν και μας οδηγούν στις δικές μας. Πάντα εμφανίζονται εκεί όπου η θυσία χαράζει ανεξίτηλα τη μνήμη.

Ο πολυχώρος Myrtillo Cafe επιλέχθηκε ειδικά για αυτήν την παρουσίαση, καθώς τα «Άνθη» που φυτρώνουν εδώ είναι εύοσμα, δυνατά και θυσιαστικά. Στο Μύρτιλλο εργάζονται με πλήρη απασχόληση δεκαέξι νέοι άνθρωποι με αναπηρίες, ενώ η αισθητική και η φυσιογνωμία του χώρου ταιριάζει απόλυτα με τον χαρακτήρα της παράστασης.



Πληροφορίες

Μαρία Μιχαλάκα: τραγούδι, βιολί

Στέφανος Χατζηαναγνώστου: φλάουτο

Δημήτρης Κουφαλάκος: φαγκότο

Θεοδώρα Αθανασίου: κιθάρα, τραγούδι

Μενέλαος Μωραΐτης: τούμπα

Κώστας Κωνσταντάτος: κρουστά, τραγούδι

Αγγελίνα Τερσενίδου: Στον αποκαλυπτικό ρόλο της «Νεράιδας»

Κείμενα, πρωτότυπα τραγούδια, νέες μουσικές συνθέσεις, ενορχηστρώσεις: Alcedo Folk Band

Συντελεστές:

Σχεδιασμός φωτισμού: Αλέξανδρος Πολιτάκης

Φωτογραφία Αφίσας: Νίκος Παγωνάκης

Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Παραστάσεις:

Κυριακές 1, 8, 15, 29 Μαρτίου στις 20.00

Διάρκεια: 80’

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 15€, Νεανικό έως 22 ετών: 12€

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/myrtilo-cafe-alcedo-folk-band-ta-loyloyia-martyroyn/?lang=el

Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα Ι 210 7234567

Πολυχώρος Myrtillo Cafe: Πάρκο ΚΑΠΑΨ, Τριφυλίας και Λάμψα, Αμπελόκηποι,

Τηλ. Κρατήσεων: 6936818205 (Κώστας Κωνσταντάτος)

Αlcedo Folk Band I facebook I Instagram I youtube I trailer