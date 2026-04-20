Εσωκομματικά πυρά Στυλιανίδη για τις ενισχύσεις των αγροτών της Ροδόπης – Ερώτηση με αιχμές

Ερωτήματα και σαφέστατες αιχμές διατυπώνει ο βουλευτής της ΝΔ Ευρυπίδης Στυλιανίδης σχετικά με το θέμα των αγροτικών αποζημιώσεων στη Ροδόπη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Ευριπίδη Στυλιανίδη:

«Θέμα: Αδικαιολόγητη άρνηση καταβολής αγροτικών αποζημιώσεων και καθυστερήσεις στην εκδίκαση προδήλου σφάλματος δασικού χάρτη με συνέπεια να θίγεται το δικαίωμα ιδιοκτησίας των πολιτών.

Στην εκκαθάριση της πληρωμής βασικής ενίσχυσης του Δεκεμβρίου εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο κωδικός 54350 Έκταση ψηφιοποιημένου αγροτεμαχίου εντός λειτουργούντος κτηματολογίου με κύριο φορέα το Ελληνικό Δημόσιο. Στην προκαταβολή της βασικής του Νοεμβρίου, όπως επίσης και στις πληρωμές των προηγούμενων ετών, το συγκεκριμένο κριτήριο δεν υπήρχε, με συνέπεια μείωση ή μηδενισμό επιλέξιμων-καλλιεργήσιμων εκτάσεων με το πρόβλημα να γιγαντώνεται σε όλες τις υπόλοιπες δράσεις των παραγωγών πχ αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα, σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες.

Στην περιοχή της Ροδόπης υπάρχει κυρωμένος δασικός χάρτης των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Κομοτηνής, Ιάσμου, Μαρωνείας – Σαπών και Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης που κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 367908/18-10-2022 του Γ.Γ. Δασών του ΥΠΕΝ και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 885Δ/2022 (ΑΔΑ: ΩΖΜ04653Π8-ΤΞΔ).

Οι παραγωγοί που θίγονται έχουν υποβάλλει αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος δασικού χάρτη ή υποβολή αντίρρησης επί των δασικών χαρτών στη Διεύθυνση Δασών, χωρίς όμως στην πλειονότητά τους να έχουν εξεταστεί ακόμη. Επίσης, οι ίδιοι έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο τόσο κατά την προανάρτηση της κτηματογράφησης όσο και κατά την ανάρτηση, προβάλλοντας τα δικαιώματά τους πάνω στις εκτάσεις προσκομίζοντας τίτλους ιδιοκτησίας και τοπογραφικά διαγράμματα.

Στην περιοχή του Αράτου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 11661/21-10-2011 απόφαση του Νομάρχη Ροδόπης έκταση 3.830.205 τμ και στην περιοχή της Καλλίστης σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 2535/23-08-1953 νομοθετικό διάταγμα έκταση 1.125.546 τμ, χαρακτηρίστηκαν ως κοινόχρηστες – κοφτολίβαδα και καταχωρήθηκαν στο Εθνικό κτηματολόγιο ως κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παρότι πολλές από τις εκτάσεις αυτές τις κατέχουν ιδιώτες προ του 1993.

Οι παραγωγοί έχουν προβεί στην υποβολή αιτήσεων προς την επιτροπή θεμάτων γης και επίλυσης διαφορών της ΠΕ Ροδόπης για μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το ελληνικό δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν4061/2012 (ΦΕΚ 66Α’/22-03-2012), προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ωστόσο δεν έχουν εξεταστεί και ο χρόνος εξέτασής τους είναι άγνωστος.

Επιπλέον με το νόμο 5293/2026 «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη» δίδεται το δικαίωμα στους παραγωγούς οι οποίοι, εκτός των άλλων, διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας προ της 11ης Ιουνίου 1975 ή την 5η Ιουνίου 1993 για τα ακίνητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να τα διεκδικήσουν μέσω άσκησης αγωγής της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, στις οποίες αγωγές το δημόσιο δε θα προβάλλει δικαιώματα.

Το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την ένταξη της περιοχής μας στο λειτουργούν Κτηματολόγιο (12/2024) έως σήμερα είναι πολύ σύντομο και οι διεκδικήσεις και οι ενστάσεις είναι πάρα πολλές με τη διαδικασία έκδοσης αποφάσεων των παραπάνω επιτροπών να ανέρχεται σε πολλά έτη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα της κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου. Τέλος, η άσκηση αγωγών με τον τελευταίο νόμο θα αρχίσει ουσιαστικά από σήμερα.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται αναγκαία η προσωρινή άρση του κωδικού 54350 Έκταση ψηφιοποιημένου αγροτεμαχίου εντός λειτουργούντος Κτηματολογίου με κύριο φορέα το Ελληνικό Δημόσιο για όσους νέμονται νομίμως τα αγροτεμάχια και ατυχώς χαρακτηρίστηκαν κοινόχρηστα ή/ και δασικά, με αποτέλεσμα να δεσμεύονται και να εξαιρούνται από την πληρωμή τόσο των άμεσων ενισχύσεων όσο και των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων, των σχεδίων βελτίωσης και των προγραμμάτων νέων αγροτών. Τι προτίθεται να πράξουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες γι’ αυτό;

2. Η ιδιοκτησία και η περιουσία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, που η Πολιτεία οφείλει να προστατεύει με απόλυτο και άμεσο τρόπο. Η όποια διοικητική καθυστέρηση επίλυσης εκκρεμών ζητημάτων προσβάλλει το πυρήνα των δικαιωμάτων αυτών και υπονομεύει τη βιωσιμότητα των αγροτικών νοικοκυριών σε μια μάλιστα ευαίσθητη περιοχή. Πώς και πότε θα αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό ζήτημα από τα αρμόδια υπουργεία;».