«Πραγματικά κατεστραμμένος» – Οι τελευταίες ημέρες του Prince δέκα χρόνια μετά τον θάνατο του
The Good Life 16 Απριλίου 2026, 21:30

Ο μπασίστας του Prince μίλησε για τη θλιβερή κατάσταση του Prince λίγο πριν το τραγικό τέλος του από υπερβολική δόση φαιντανύλης

Λουκάς Καρνής
Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, ο συνεργάτης του Prince και μπασίστας των Revolution BrownMark αποκαλύπτει πώς η εξάρτηση του από τα παυσίπονα τον είχε κυριολεκτικά καταστρέψει, οδηγώντας τον σε στιγμές πανικού και αμνησιακά επεισόδια λίγες μόλις εβδομάδες πριν βρεθεί νεκρός στο ασανσέρ του Paisley Park.

Μια δεκαετία μετά την απώλεια του θρυλικού μουσικού, ο BrownMark του αποκαλύπτει ότι κάτι παράξενο συνέβαινε με το είδωλο τους μήνες που προηγήθηκαν της υπερβολικής δόσης φαιντανύλης.

Στιγμές σύγχυσης, ξεχασμένες συνομιλίες και σχέδια που γίνονταν και μετά διαγράφονταν από τη μνήμη του, συνέθεταν το σκηνικό της καθημερινότητάς του.

«Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», δήλωσε ο μπασίστας στους Revolution από το 1981 έως το 1986.

«Κάτι δεν πήγαινε καλά με τη μνήμη του και τη συμπεριφορά του» είπε στην Page Six. O μπασίστας υπογράμμισε την έντονη ανησυχία που ένιωσε κατά τις τελευταίες τους επαφές με τον καλλιτέχνη.

Οι δυο τους δεν είχαν επαφή για χρόνια, μετά από μια αδελφική αλλά συχνά εκρηκτική σχέση. Όλα άλλαξαν όταν ο Τζιμ Λάντστρομ, ο επιστάτης του Paisley Park, κάλεσε τον BrownMark.

Ο Prince «δεν σταματούσε να μιλάει για εκείνον, νιώθοντας μεταμέλεια για το παρελθόν» του είπε.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος ο μουσικός κάλεσε τον πρώην συνεργάτη του με μια πρόταση.

«Θέλω να πετάξεις στη Μινεάπολη. Ετοιμάζω κάποια πράγματα. Θέλω να δω αν θέλεις να συνεργαστείς μαζί μου», του είπε ο Prince.

Ο BrownMark εγκατέλειψε τα πάντα στην Καλιφόρνια και ταξίδεψε για να τον συναντήσει. Όμως, όταν έφτασε, ο Prince είχε ξεχάσει τα πάντα.

«Κάθισα στο ξενοδοχείο μου μόνος για μέρες περιμένοντας», θυμάται ο μουσικός. Όταν τελικά συναντήθηκαν, ο Prince πάγωσε.

«Μπορούσες να δεις τον πανικό στο πρόσωπό του γιατί μόλις θυμήθηκε τι είχε κάνει: Ω φίλε, μισό λεπτό. Τον κουβάλησα εδώ», περιγράφει ο BrownMark. Η μνήμη του Prince ήταν «πραγματικά κατεστραμμένη».

Ο μπασίστας πιστεύει πλέον ότι η βραχυπρόθεσμη μνήμη του Prince είχε εξαλειφθεί από τα οπιοειδή που χρησιμοποιούσε συχνά για τους πόνους στο ισχίο του.

«Τα χάπια απλά θολώνουν τη μνήμη σου. Και νομίζω ότι αυτό συνέβαινε με εκείνον», ανέφερε. Ωστόσο ο Prince δεν θα άφηνε ποτέ κανέναν να δει τις αδυναμίες του.

«Δεν επρόκειτο να αφήσει κανέναν να τον δει εξανλτημένο. Δεν θα το έλεγε σε κανέναν». Πέρα από τη σύγχυση, ο BrownMark ανακάλεσε και τη σκληρή πειθαρχία που επέβαλλε ο Prince στην μπάντα στο παρελθόν, φτάνοντας στο σημείο να επιβάλλει πρόστιμα για μουσικά λάθη.

«Κάποτε μου επέβαλε πρόστιμο 1.200 δολαρίων μετά από μια εμφάνιση. Αυτό πονάει όταν βγάζεις 2.000 δολάρια την εβδομάδα. Δεν πίστευα ότι θα το έκανε, αλλά το έκανε», είπε για έναν καλλιτέχνη που, παρά την ευθραυστότητα των τελευταίων του ημερών, παρέμενε ένας απόλυτος και απαιτητικός ηγέτης μέχρι το τέλος -ίσως ακόμη και δυνάστης.

Ο Prince βρέθηκε νεκρός στις 21 Απριλίου 2016. Σύμφωνα με το πόρισμα, ο θάνατος του οφειλόταν σε ακούσια υπερβολική δόση του εξαιρετικά εθιστικού αναλγητικού φαιντανύλη.

Η φαιντανύλη , ένα συνθετικό οπιοειδές έως και 50 φορές πιο ισχυρό από την ηρωίνη, έχει γίνει μία από τις κύριες αιτίες υπερβολικής δόσης στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να στοιχίζει δεκάδες χιλιάδες ζωές ετησίως.

Ο Prince ήταν 57 ετών.

Δολάριο: Μη βιαστείτε να το αποκαθηλώσετε – Τι λένε οι αναλυτές

