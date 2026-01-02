magazin
Η Gen Z έτρεξε να ακούσει το «Purple Rain» του Prince μετά το φινάλε του Stranger Things
Η Gen Z έτρεξε να ακούσει το «Purple Rain» του Prince μετά το φινάλε του Stranger Things

Αξίζει να σημειωθεί ότι τo «Purple Rain» δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά σε τηλεοπτική σειρά από τότε που ο Prince το συμπεριέλαβε στο soundtrack της ομώνυμης ταινίας του 1984.

Ο αείμνηστος Prince σημειώνει σημαντική αύξηση σε ότι αφορά τις αναπαρωγές του μουσικού του καταλόγου στο Spotify και, αυτό οφείλεται στο φινάλε της σειράς «Stranger Things».

Από την κυκλοφορία του τελευταίου επεισοδίου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το «Purple Rain» σημείωσε αύξηση 243% στις παγκόσμιες αναπαραγωγές στο Spotify και 577% στις αναπαραγωγές της Gen Z, όπως αναφέρει το Variety.

Το «When Doves Cry» σημείωσε επίσης αύξηση 200% στις παγκόσμιες αναπαραγωγές, καθώς και αύξηση 128% στις αναπαραγωγές της Gen Z. Οι συνολικές αναπαραγωγές του καταλόγου του Prince έχουν αυξηθεί κατά 190%, με αύξηση 88% στις αναπαραγωγές της Gen Z.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Spotify News (@spotifynews)

«Μας είπαν ότι ήταν πολύ δύσκολο»

Τα τραγούδια «When Doves Cry» και «Purple Rain» έκαναν την εμφάνιση τους σε κρίσιμες στιγμές του φινάλε. Όταν οι ήρωες του «Stranger Things» έβαλαν τα εκρηκτικά για να καταστρέψουν το Upside Down μια για πάντα, το «When Doves Cry» τους συντρόφευσε.

Το «Purple Rain» παίζει όταν η Eleven (Μίλι Μπόμπι Μπράουν) φαίνεται να θυσιάζεται, φέρνοντας τον Mike (Φιν Γούλφχαρντ) στο μυαλό της για να του πει ένα τελευταίο αντίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο τραγούδια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε τηλεοπτική σειρά από τότε που ο Prince τα συμπεριέλαβε στο soundtrack της ταινίας του «Purple Rain» του 1984.

«Μας είπαν ότι ήταν πολύ δύσκολο, οπότε απλά κάναμε τον σταυρό μας», είπε ο δημιουργός της σειράς Matt Duffer στο Tudum μετά την πρεμιέρα.

Ο συνδημιουργός  Ross Duffer είπε ότι «ποτέ δεν είχαμε συζητήσει τόσο πολύ για την επιλογή ενός τραγουδιού όσο εκείνη τη στιγμή. Αυτό που είναι επίσης πολύ συναρπαστικό είναι ότι απλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά. Η εταιρεία διαχείρισης του έργου [του Prince] γενικά δεν επιτρέπει την χρήση αυτού του τραγουδιού εκτός της ταινίας Purple Rain».

*Με πληροφορίες από: Variety

Stream magazin
Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;
Πρωτοχρονιά 30.12.25

Από το countdown στο dancefloor: Πού χορεύουμε τις πρώτες ώρες του 2026 στην Αθήνα;

Όταν τελειώνει το countdown και σβήνουν τα πυροτεχνήματα, η Αθήνα αλλάζει ρυθμό. Οι πρώτες ώρες του 2026 περνούν στην πίστα, με μπάσο, ιδρώτα και parties που λειτουργούν σαν καθαρή αρχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Horses: 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το άλμπουμ της Πάτι Σμιθ ακούγεται ακόμα «επικίνδυνα ζωντανό»
Πανκ μανιφέστο 29.12.25

Horses: 50 χρόνια μετά την κυκλοφορία του το άλμπουμ της Πάτι Σμιθ ακούγεται ακόμα «επικίνδυνα ζωντανό»

Πενήντα χρόνια μετά, το Horses της Πάτι Σμιθ παραμένει μια ριζοσπαστική δήλωση: το άλμπουμ όπου μια λογοτεχνική φιγούρα περνά στο ροκ χωρίς εκπτώσεις, αλλάζοντας τους κανόνες του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Cure: Πέθανε ο Πέρι Μπαμόντε κιθαρίστας και κιμπορντίστας του συγκροτήματος
The Cure 27.12.25

Πέθανε στα 65 του ο Πέρι Μπαμόντε

«Με ανείπωτη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του σπουδαίου φίλου και συναδέλφου μας, Πέρι Μπαμόντε», αναφέρει ανακοίνωση του αγγλικού συγκροτήματος The Cure.

Σύνταξη
Όταν οι Judas Priest κατηγορήθηκαν ότι ώθησαν δύο θαυμαστές τους να αυτοκτονήσουν
Heavy metal 26.12.25

Όταν οι Judas Priest κατηγορήθηκαν ότι ώθησαν δύο θαυμαστές τους να αυτοκτονήσουν

To χρονικό της πιο διαβόητης δίκης στην ιστορία της μουσικής: Τον Δεκέμβριο του 1985, οι απόπειρες αυτοκτονίας δύο νέων (ένας από τους οποίους πέθανε) αποδόθηκαν στα υποσυνείδητα μηνύματα που υποτίθεται ότι περιείχε το τραγούδι «Better by You Better than Me».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τον Προκόπιεφ στην Μπίλι Άιλις: Γιατί αρκούν λίγα δευτερόλεπτα για να πούμε ότι ένα τραγούδι είναι «χριστουγεννιάτικο»;
Holly Jolly Christmas 25.12.25

Από τον Προκόπιεφ στην Μπίλι Άιλις: Γιατί αρκούν λίγα δευτερόλεπτα για να πούμε ότι ένα τραγούδι είναι «χριστουγεννιάτικο»;

Αρκούν λίγες νότες —ένα κουδούνισμα, μια γνώριμη ενορχήστρωση— για να καταλάβουμε αμέσως ότι το τραγούδι που ακούμε λέει: «Είναι Χριστούγεννα». Γιατί όμως;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη
Λατρεία 25.12.25

Χορεύοντας τη νοσταλγία: Τα τραγούδια που αγαπήσαμε ξανά μέσα από τη μικρή οθόνη

Από τότε που η τηλεόραση κοίταξε στα μάτια τον κινηματογράφο, μας έχει χαρίσει μερικές εντυπωσιακές παραγωγές. Και παράλληλα έμαθε σε μια νέα γενιά μια σειρά από τραγούδια που κάποτε είχαν γράψει τη δική τους ιστορία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Chris Rea τραγούδησε σπουδαιότερα τραγούδια απ’ το Driving Home For Christmas
Music 23.12.25

Ο Chris Rea τραγούδησε σπουδαιότερα τραγούδια απ’ το Driving Home For Christmas

Τρεις φορές υποψήφιος για τα Brit Awards, μια φορά υποψήφιος για Grammy, πωλήσεις άνω των 40 εκατ. αντιτύπων παγκόσμια. Είναι άδικο να λέμε ότι ο Chris Rea έγινε γνωστός από ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι με τέτοια καριέρα πίσω του.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles
Θρύλοι 23.12.25

Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles

Μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του Wish You Were Here και την κατάκτηση των charts, το υπέροχο άλμπουμ των Pink Floyd επέστρεψε στο No1 της Βρετανίας και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles.

Σύνταξη
Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες
Ιεροσυλία; 22.12.25

Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Made in Heaven, του τελευταίου άλμπουμ των Queen και μοναδικού μετά τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι, το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα ανέκδοτο τραγούδι. Αλλά δεν είναι καινούργιο...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαράια Κάρεϊ: Πόσα εκατομμύρια κερδίζει κάθε Χριστούγεννα; – «Αστρονομικό ποσό»
All I Want for Christmas Is Μoney 20.12.25

Μαράια Κάρεϊ: Πόσα εκατομμύρια κερδίζει κάθε Χριστούγεννα; – «Αστρονομικό ποσό»

Το All I Want for Christmas Is You της Μαράια Κάρεϊ δεν είναι απλά ένα Χριστουγεννιάτικο anthem, είναι ένας ετήσιος οικονομικός ισολογισμός εκατομμυρίων. Κάναμε τα μαθηματικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι κατήργησε εκτελεστικά διατάγματα του προκατόχου του
Κόσμος 03.01.26

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι κατήργησε εκτελεστικά διατάγματα του προκατόχου του

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι υπερασπίστηκε την κατάργηση εκτελεστικών διαταγμάτων που εξέδωσε ο προκάτοχός του, την περίοδο που του είχε ασκηθεί δίωξη για ατασθαλίες στην προεκλογική εκστρατεία

Σύνταξη
Γάζα: Πολύ ανήσυχος ο Γκουτέρες για την απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει την πρόσβαση σε δεκάδες ΜΚΟ
«Να ακυρωθεί» 03.01.26

«Πολύ ανήσυχος» ο Γκουτέρες με τη νέα απαγόρευση του Ισραήλ για τη Γάζα

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είναι «πολύ ανήσυχος για την ανακοίνωση των ισραηλινών αρχών πως αναστέλλουν τη δράση πολλών διεθνών ΜΚΟ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», και καλεί να ακυρωθεί «το μέτρο αυτό».

Σύνταξη
Προάστιο της Νέας Υόρκης «θάφτηκε» κάτω από ενάμιση μέτρο χιόνι
«Ψυχρή Λίμνη» 03.01.26

Προάστιο της Νέας Υόρκης «θάφτηκε» κάτω από ενάμιση μέτρο χιόνι

Πρωτοφανής χιονόπτωση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάλυψε κομητείες της Νέας Υόρκης, με το χιόνι ανά περιπτώσεις να υπερβαίνει το ενάμιση μέτρο. Οι διασώστες εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Αποθέωση στο ΣΕΦ μετά τη νίκη στο ΟΑΚΑ (vid)
Μπάσκετ 03.01.26

Ολυμπιακός: Αποθέωση στο ΣΕΦ μετά τη νίκη στο ΟΑΚΑ (vid)

Ο Ολυμπιακός πέτυχε σημαντική επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ και ο κόσμος των Πειραιωτών βρέθηκε στο ΣΕΦ και αποθέωσε τον Μπαρτζώκα, τους παίκτες του, αλλά και τον Γ. Αγγελόπουλο που τους υποδέχθηκε.

Σύνταξη
Το Ισραήλ ζήτησε από το Κατάρ να αυξήσει την χρηματοδότηση της Χαμάς έναν μήνα πριν την 7η Οκτωβρίου
Yedioth Ahronoth 03.01.26

Το Ισραήλ ζήτησε από το Κατάρ να αυξήσει την χρηματοδότηση της Χαμάς έναν μήνα πριν την 7η Οκτωβρίου

Το αίτημα του Ισραήλ στο Κατάρ έγινε μετά από απειλές της Χαμάς πως αν δεν έπαιρναν περαιτέρω χρηματοδότηση, πως θα υπήρξε επικίνδυνη κλιμάκωση. Κάτι που εν τέλει συνέβη με την Καταιγίδα του Άλ Άκσα

Σύνταξη
Γαλλία: Δικαστική έρευνα εις βάρος του Grok – Η ΑΙ του Χ έχει χρησιμοποιηθεί σε deepfakes γυμνών γυναικών
«Απανθρωποποίηση» 03.01.26

Γαλλία: Δικαστική έρευνα εις βάρος του Grok – Η ΑΙ του Χ έχει χρησιμοποιηθεί σε deepfakes γυμνών γυναικών

Η εισαγγελία έχει δεχθεί εκατοντάδες καταγγελίες από γυναίκες ότι φωτογραφίες που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «γυμνώθηκαν» από το Grok και δημοσιεύθηκαν στο Χ. Καταγγελίες και στη Βρετανία.

Σύνταξη
Αταμάν: «Μετά από τόσες ήττες κόντρα στον Ολυμπιακό, κάποιοι παίκτες φοβούνται να παίξουν» (vid)
Μπάσκετ 02.01.26

Αταμάν: «Μετά από τόσες ήττες κόντρα στον Ολυμπιακό, κάποιοι παίκτες φοβούνται να παίξουν» (vid)

Ο Εργκιν Αταμάν στάθηκε στην πολύ καλή απόδοση του Βεζένκοφ μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό, ενώ παραδέχθηκε ότι κάποιοι παίκτες του φοβούνται μετά από τόσες σερί ήττες.

Σύνταξη
Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ
Κόσμος 02.01.26

Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ

Το ντόμινο του ανασχηματισμού στην Ουκρανία μετά την τοποθέτηση του Κιρίλο Μπουντανόφ συνεχίζεται με τον υπουργό Ψηφιακής Μεταρρύθμισης να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Άμυνας

Σύνταξη
Διμέτωπο με Μητσοτάκη και Βελόπουλο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ – Ο λαός αξίζει πολύ καλύτερα από μια συμπαιγνία μεταξύ τους
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

Διμέτωπο με Μητσοτάκη και Βελόπουλο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ – Ο λαός αξίζει πολύ καλύτερα από μια συμπαιγνία μεταξύ τους

Σκληρή γλώσσα εναντίον του Κυριάκου Βελόπουλου χρησιμοποιεί η Τρικούπη, βλέποντας πίσω από τη σπουδή του να εξαπολύσει πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ, υποτίθεται αμυνόμενος και βοηθώντας ουσιαστικά την κυβέρνηση, προσπάθεια για να εξασφαλίσει θέση σε κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Φοιτητές: «Μας σπρώχνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια» – Οι σύλλογοι αντιδρούν στις διαγραφές
«Σκανδαλώδες μέτρο» 02.01.26

«Μας σπρώχνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια» - Οι φοιτητικοί σύλλογοι αντιδρούν στις διαγραφές

Αγανακτισμένοι οι φοιτητές, έντονες διαμαρτυρίες από τους συλλόγους τους - Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, δε, ότι την 31η Δεκεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε μοναχά η πρώτη φάση της εκκαθάρισης

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: Νίκη στο ΟΑΚΑ με «καυτό» δίδυμο οι «ερυθρόλευκοι»
Μπάσκετ 02.01.26

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: Νίκη στο ΟΑΚΑ με «καυτό» δίδυμο οι «ερυθρόλευκοι»

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 21 πόντους και να είναι καθοριστικός στο τέλος και τον Σασα Βεζένκοφ να προσθέτει 24, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 87-82 του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ σε ντέρμπι «θρίλερ».

Σύνταξη
Λίβανος: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων
«Ανησυχητική τάση» 02.01.26

Λίβανος: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η UNIFIL είχε ενημερώσει εκ των προτέρων το Ισραήλ για την ανάπτυξη δυνάμεών της, καλώντας τις IDF «να σταματήσουν κάθε επιθετική συμπεριφορά εναντίον κυανοκράνων ή πλησίον αυτών».

Σύνταξη
Είκοσι νεκροί στην Υεμένη από βομβαρδισμούς της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας [βίντεο]
Κόσμος 02.01.26

Είκοσι νεκροί στην Υεμένη από βομβαρδισμούς της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας

H Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ βρίσκονται σε ανεπίσημο πόλεμο στην Υεμένη υποστηρίζοντας διαφορετικές φράξιες παρότι στο παρελθόν δρούσαν από κοινού εναντίον της Ανσάρ Αλλάχ του Χούθι

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το FBI λέει ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την Πρωτοχρονιά εμπνευσμένο από το ISIS
Με μαχαίρια 02.01.26

ΗΠΑ: Το FBI λέει ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την Πρωτοχρονιά εμπνευσμένο από το ISIS

Το FBI ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 18χρονου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Φέρεται ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση και πώς είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

