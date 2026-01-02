Η Gen Z έτρεξε να ακούσει το «Purple Rain» του Prince μετά το φινάλε του Stranger Things

Ο αείμνηστος Prince σημειώνει σημαντική αύξηση σε ότι αφορά τις αναπαρωγές του μουσικού του καταλόγου στο Spotify και, αυτό οφείλεται στο φινάλε της σειράς «Stranger Things».

Από την κυκλοφορία του τελευταίου επεισοδίου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το «Purple Rain» σημείωσε αύξηση 243% στις παγκόσμιες αναπαραγωγές στο Spotify και 577% στις αναπαραγωγές της Gen Z, όπως αναφέρει το Variety.

Το «When Doves Cry» σημείωσε επίσης αύξηση 200% στις παγκόσμιες αναπαραγωγές, καθώς και αύξηση 128% στις αναπαραγωγές της Gen Z. Οι συνολικές αναπαραγωγές του καταλόγου του Prince έχουν αυξηθεί κατά 190%, με αύξηση 88% στις αναπαραγωγές της Gen Z.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Spotify News (@spotifynews)

«Μας είπαν ότι ήταν πολύ δύσκολο»

Τα τραγούδια «When Doves Cry» και «Purple Rain» έκαναν την εμφάνιση τους σε κρίσιμες στιγμές του φινάλε. Όταν οι ήρωες του «Stranger Things» έβαλαν τα εκρηκτικά για να καταστρέψουν το Upside Down μια για πάντα, το «When Doves Cry» τους συντρόφευσε.

Το «Purple Rain» παίζει όταν η Eleven (Μίλι Μπόμπι Μπράουν) φαίνεται να θυσιάζεται, φέρνοντας τον Mike (Φιν Γούλφχαρντ) στο μυαλό της για να του πει ένα τελευταίο αντίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο τραγούδια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε τηλεοπτική σειρά από τότε που ο Prince τα συμπεριέλαβε στο soundtrack της ταινίας του «Purple Rain» του 1984.

«Μας είπαν ότι ήταν πολύ δύσκολο, οπότε απλά κάναμε τον σταυρό μας», είπε ο δημιουργός της σειράς Matt Duffer στο Tudum μετά την πρεμιέρα.

Ο συνδημιουργός Ross Duffer είπε ότι «ποτέ δεν είχαμε συζητήσει τόσο πολύ για την επιλογή ενός τραγουδιού όσο εκείνη τη στιγμή. Αυτό που είναι επίσης πολύ συναρπαστικό είναι ότι απλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά. Η εταιρεία διαχείρισης του έργου [του Prince] γενικά δεν επιτρέπει την χρήση αυτού του τραγουδιού εκτός της ταινίας Purple Rain».

*Με πληροφορίες από: Variety