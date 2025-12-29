Έβγαλαν «μαχαίρια» οι φανατικοί του Stranger Things – Το επεισόδιο με την χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του

Η δεύτερη παρτίδα επεισοδίων της 5ης σεζόν του Stranger Things βγήκε στο Netflix ανήμερα Χριστουγέννων, ανεβάζοντας ταχύτητα προς τη μεγάλη αναμέτρηση με τον Vecna. Όμως, αντί για ομόθυμο ενθουσιασμό, το Επεισόδιο 7 –το «The Bridge»– άνοιξε έναν νέο κύκλο γκρίνιας και αντιπαραθέσεων, καταλήγοντας να θεωρείται ήδη ένα από τα πιο αδύναμα επεισόδια στην ιστορία της σειράς.

Το βασικό σοκ ήρθε από τον χωρισμό της Nancy Wheeler και του Jonathan Byers. Οι δημιουργοί επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για συνειδητή επιλογή, ωστόσο η σκηνή άφησε πολλούς με την αίσθηση ότι «κάτι δεν ειπώθηκε».

Η μάχη των social media

Στα social media κυριάρχησε η εντύπωση πως ούτε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές είχαν πλήρη επίγνωση του τι ακριβώς συμβαίνει, με αρκετούς θεατές να κρατούν μικρό καλάθι μέχρι να δουν πώς –και αν– θα κλείσει αυτή η ιστορία στον επίλογο.

Ακόμη πιο διχαστικές αποδείχθηκαν οι σκηνές με τον Will Byers. Για μερίδα του κοινού, πρόκειται για μια από τις πιο ανθρώπινες και ευάλωτες στιγμές της σεζόν. Για άλλους, όμως, η έμφαση στην προσωπική του διαδρομή αποσπά τη σειρά από τον πυρήνα της δράσης, προκαλώντας έντονα –και συχνά επιθετικά– σχόλια για την κατεύθυνση που έχει πάρει το αφήγημα.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν αυτόν τον διχασμό. Το «The Bridge» κατέγραψε 84% στους κριτικούς και 73% στο κοινό, επίδοση που το φέρνει στη δεύτερη χαμηλότερη θέση ολόκληρης της σειράς, ακριβώς πάνω από το περιβόητο «The Lost Sister».

Κι όμως, μέσα σε αυτή την κριτική καταιγίδα, υπήρξαν και καθαρές στιγμές αποδοχής: η Sadie Sink ξεχώρισε ξανά, όπως και η χημεία της με τον Caleb McLaughlin, ενώ το δίδυμο Dustin–Steve συνεχίζει να θεωρείται από πολλούς το συναισθηματικό και αφηγηματικό στήριγμα της σεζόν, ακόμη κι όταν ο ρυθμός «σκαλώνει».

Με το φινάλε να έρχεται στις 31 Δεκεμβρίου, οι φόβοι για ένα τέλος που μπορεί να μην ικανοποιήσει όλους γίνονται όλο και πιο έντονοι, με κάποιους να επικαλούνται ήδη το φάντασμα του Game of Thrones.

Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα της σεζόν παραμένει ισχυρή: 84% στην βαθμολογία του Rotten Tomatoes και 65% βαθμολογία κοινού.

Το Stranger Things μπορεί να διχάζει περισσότερο από ποτέ, αλλά –τουλάχιστον προς το παρόν– καταφέρνει ακόμη να κρατά τη συζήτηση ζωντανή.

*Mε πληροφορίες από: Comic Basics