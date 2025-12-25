Stranger Things: Τα νέα επεισόδια έρχονται ξημερώματα – τι ώρα θα τα δει η Ελλάδα
Στις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου ανεβαίνει στο Netflix το δεύτερο μέρος της τελευταίας σεζόν του Stranger Things, με τη μάχη στο Hawkins να μπαίνει στην τελική της ευθεία και το φινάλε της σειράς να πλησιάζει
Το δεύτερο μέρος της τελευταίας σεζόν του Stranger Things γίνεται διαθέσιμο σήμερα και οι Έλληνες συνδρομητές του Netflix θα μπορούν να πατήσουν play από τις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου.
Η πορεία της πέμπτης σεζόν αποδεικνύεται ήδη εντυπωσιακή, με τα νέα επεισόδια να σημειώνουν υψηλότερες επιδόσεις από εκείνες του τέταρτου κύκλου. Το Volume 2 ανεβάζει περαιτέρω την ένταση, επενδύοντας τόσο στο θέαμα όσο και στο δραματικό βάθος των χαρακτήρων.
Η αφήγηση επιστρέφει στο Hawkins, μια πόλη που προσπαθεί να σταθεί όρθια μετά τα ρήγματα που την έχουν διαλύσει. Η ομάδα βρίσκεται σε αγώνα δρόμου για να εντοπίσει και να εξουδετερώσει τον Vecna, την ώρα που το περιβάλλον γύρω τους γίνεται ολοένα πιο εχθρικό.
Την ίδια στιγμή, η έντονη στρατιωτική κινητοποίηση και η καταδίωξη της Eleven δυσκολεύουν κάθε κίνηση, ενώ η επέτειος από την εξαφάνιση του Will Byers λειτουργεί ως συναισθηματικό σημείο καμπής. Όλα δείχνουν πως η τελική αναμέτρηση πλησιάζει και κανείς δεν μπορεί να μείνει εκτός.
Τα πρώτα επεισόδια της σεζόν, που κυκλοφόρησαν πριν από περίπου έναν μήνα, αντιμετωπίστηκαν θετικά από τον διεθνή Τύπο. Ο Guardian μίλησε για μια δυναμική και πολυτελή αρχή στο φινάλε της σειράς, σημειώνοντας ότι το Stranger Things ωριμάζει μαζί με τους ήρωές του, υιοθετώντας πιο σκοτεινό και θεαματικό ύφος χωρίς να χάνει τον συναισθηματικό του πυρήνα. Παρόμοια εικόνα δίνουν και οι συγκεντρωτικές βαθμολογίες, με το Rotten Tomatoes να καταγράφει περίπου 85% θετικές κριτικές.
Η αυλαία της σειράς θα πέσει οριστικά την 1η Ιανουαρίου, με ένα φινάλε σε μορφή τηλεταινίας, που θα προβληθεί επίσης στις 03:00 ώρα Ελλάδας, κλείνοντας τον κύκλο μιας από τις πιο εμβληματικές παραγωγές της σύγχρονης τηλεόρασης.
