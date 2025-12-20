Stranger Things: Κάνει Upside Down τα charts ξανά – Μετά την Κέιτ Μπους, σειρά έχει η Νταϊάνα Ρος  

Η ιστορία επαναλαμβάνεται με έναν τρόπο που μόνο το Stranger Things μπορεί να πετύχει. Μετά την παγκόσμια κυριαρχία της Kειτ Μπους το 2022, η πέμπτη και τελευταία σεζόν της σειράς-φαινόμενο του Netflix φέρνει ξανά στο προσκήνιο την Νταϊάνα Ρος, εκτοξεύοντας το θρυλικό Upside Down του 1980 σε δυσθεώρητα ύψη δημοτικότητας, με τη Gen Z να ηγείται μιας μουσικής επανάστασης που κανείς δεν προέβλεψε.

Η Ρος και o xoρευτικός ύμνος της Upside Down από το 1980 -ένα αληθινό disco διαμάντι σε παραγωγή των Νάιλ Ρότζερς και Μπέρναρντ Έντουαρντς των Chic, που είναι γνωστό για το «πειραγμένο» funk groove του, τα πλούσια φωνητικά της Ross και την αισιόδοξη, αλλά ταυτόχρονα «αναποδογυρισμένη» (upside down) θεματολογία του για τις σχέσεις- εμφανίζεται στο chart πωλήσεων ψηφιακών τραγουδιών R&B/Hip-Hop του Billboard.

Πρόκειται για μια κατάκτηση ορόσημο που συμβαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα της, καθώς το κλασικό τραγούδι της έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 12.

Παρά τις δεκαετίες επιτυχίας στα charts σε πολλαπλές μορφές, η Ρος δεν είχε εμφανιστεί ποτέ προηγουμένως σε αυτήν τη λίστα, κυρίως επειδή μεγάλο μέρος του μουσικού καταλόγου της προηγείται της εποχής των ψηφιακών πωλήσεων που τώρα τροφοδοτεί το chart.

Η ανανεωμένη δυναμική πίσω από το Upside Down προέρχεται από την αύξηση των ψηφιακών αγορών και των streams μετά τη συμπερίληψή του στα πρώτα επεισόδια της πέμπτης σεζόν της σειράς Stranger Things.

Σύμφωνα με το Billboard, τα streams του τραγουδιού αυξήθηκαν κατά 373% από εβδομάδα προς εβδομάδα μετά την επιστροφή της σειράς του Netflix.

Αυτή η αύξηση ήταν αρκετή για να στείλει το τραγούδι στο chart R&B/Hip-Hop Digital Song Sales, δίνοντας στη Ρος μια πρώτη εμφάνιση σε μια κατάταξη που δεν υπήρχε κατά τη διάρκεια μεγάλου μέρους της ακμής της στα charts.

Το Upside Down αρχικά κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1980 και ήταν το κύριο single από το άλμπουμ Diana. Έγινε γρήγορα μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σόλο καριέρας της, παραμένοντας τέσσερις εβδομάδες στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 και επίσης στην κορυφή των charts Disco και Soul.

Σε διεθνές επίπεδο, έφτασε στο Νο. 1 σε χώρες όπως η Αυστραλία, η Ιταλία, η Νέα Ζηλανδία, η Σουηδία και η Νότια Αφρική και στο Νο. 2 στο Ηνωμένο Βασίλειο

Χάρισε στην τραγουδίστρια υποψηφιότητα για Grammy για την Καλύτερη Γυναικεία Φωνητική Ερμηνεία R&B και εδώ και 40 χρόνια παραμένει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ηχογραφήσεις της.

Η κυκλοφορία του πρώτου μέρους της 5ης σεζόν του Stranger Things τον Νοέμβριο του 2025 προκάλεσε έναν μουσικό σεισμό που θυμίζει έντονα την περίπτωση του Running Up That Hill.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Spotify, το Upside Down της Diana Ross σημείωσε μια εκπληκτική αύξηση της τάξης του 1250% στις ροές από χρήστες της Gen Z σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η συνολική αύξηση των streams άγγιξε το 510%, ενώ οι παγκόσμιες αναζητήσεις για το τραγούδι εκτοξεύθηκαν στο αδιανόητο 3538%.

Η επιλογή της Nόρα Φέλντερ, μουσικής συμβούλου της σειράς, να χρησιμοποιήσει αυτό το κομμάτι, δεν ήταν απλώς μια αισθητική απόφαση, αλλά μια στρατηγική κίνηση που συνέδεσε την ποπ ιστορία με την κορύφωση του δράματος στο Χόκινς.

Η σκηνή που «έσπασε» το διαδίκτυο

Το τραγούδι παίζει καθοριστικό ρόλο στο πρώτο επεισόδιο του νέου κύκλου, με τίτλο The Crawl. Η Ρόμπιν, χρησιμοποιώντας τη νέα της ιδιότητα ως ραδιοφωνική παραγωγός στον σταθμό WSQK, μεταδίδει το Upside Down ως ένα κωδικοποιημένο μήνυμα προς την υπόλοιπη ομάδα.

Το τραγούδι λειτουργεί ως σύνθημα για μια νέα αποστολή-αυτοκτονία στην εχθρική διάσταση, προσφέροντας μια ιδιοφυή ειρωνική αντίθεση ανάμεσα στον χορευτικό ρυθμό της Νταϊάνα Ρος και τη ζοφερή πραγματικότητα του Upside Down σύμπαντος.

Η επανάληψη του κομματιού στους τίτλους τέλους σφράγισε την επιτυχία του, καθιστώντας το ακαριαία το νέο soundtrack της καθημερινότητας για εκατομμύρια θεατές.

Αποθέωση των ’80s

Η επιτυχία του Upside Down δεν είναι μεμονωμένη, καθώς ολόκληρο το soundtrack της 5ης σεζόν προκαλεί ντελίριο.

Τραγούδια όπως το I Think We’re Alone Now της Tiffany και το Fernando των ABBA βλέπουν επίσης τριψήφια ποσοστά αύξησης, επιβεβαιώνοντας ότι το Stranger Things παραμένει η ισχυρότερη πλατφόρμα για την αναβίωση της ’80s κουλτούρας.

Ο Nάιλ Ρότζερς, συνδημιουργός του τραγουδιού, εξέφρασε δημόσια τον ενθουσιασμό του για αυτή τη νέα ζωή που απέκτησε η δημιουργία του, τονίζοντας πώς η καλή μουσική δεν έχει ημερομηνία λήξης.