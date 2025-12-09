Οδηγός για αρχάριους: Οι συμβουλές των δημιουργών του Stranger Things για να απολαύσεις καλύτερα τον 5ο κύκλο
Οδηγίες για την καλύτερη εμπειρία θέασης του πρώτου μέρους της 5ης σεζόν του «Stranger Things» έδωσαν οι δημιουργοί της.
- Κυνική και προκλητική ομολογία του νεαρού για το καρτέρι στον 14χρονο - «Τρεις μαχαιριές του δώσαμε»
- Ανήλικη μέθυσε σε μπαρ και κατέληξε στο νοσοκομείο - Συνελήφθη η μητέρα της φίλης της επειδή τους κέρασε ποτά
- ΕΚΠΑ: Το μοναδικό Ελληνικό Πανεπιστήμιο που σπάει το φράγμα των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων για το 2025
- «Τα πρόβατά μου γιατρεύτηκαν αλλά τα θανατώνουν» - Λόγια απόγνωσης από τον κτηνοτρόφο που υπέστη εγκεφαλικό
Ο Ματ Ντάφερ, από τους αδερφούς Ντάφερ που «γέννησαν» το Stranger Things, σε βίντεο του στο Instagram διευκρίνισε ποιες είναι καλύτερες ρυθμίσεις που μπορούν να έχουν οι τηλεοράσεις για την παρακολούθηση της σειράς.
Οδηγίες προς «ναυτιλομένους»
«Μήνυμα πριν παρακολουθήσετε το Stranger Things απόψε» ανέφερε ο Ματ Ντάφερ. «Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι οι τηλεοράσεις σας είναι σωστά ρυθμισμένες» σημείωσε.
Εξήγησε ότι οι τηλεοράσεις μπορεί να διαφέρουν και στη συνέχεια έδειξε πώς ρυθμίζει την τηλεόρασή του για μια βέλτιστη εμπειρία θέασης.
Ο Ντάφερ προειδοποίησε επίσης τους θεατές να μην ενεργοποιήσουν τη λειτουργία ζωντανής εικόνας, επειδή θα καταστρέψει τα χρώματα και έδειξε ότι η προεπιλεγμένη επιλογή στην τηλεόρασή του είναι το Dolby Vision Movie, το οποίο απενεργοποιεί ορισμένες από τις ρυθμίσεις που ανέφερε, αλλά όχι όλες.
Στην ενότητα σχολίων, οι θαυμαστές μοιράστηκαν τις σκέψεις τους, με πολλούς να συμφωνούν με τη συμβουλή, καθώς και άλλους να τον ευχαριστούν για τη σύσταση.
«Ευχαριστώ! Ήξερα ότι τα γραφικά ήταν τρελά αυτή τη σεζόν!! Σκέφτηκα τι συμβαίνει;!» έγραψε θαυμαστής.
View this post on Instagram
Strangers Things: Όλες οι σεζόν στο Top 10 του Netflix
Καθώς οι θαυμαστές ξαναβλέπουν ή ανακαλύπτουν πρόσφατα τη σειρά επιστημονικής φαντασίας με αφορμή την πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου της 5ης σεζόν και οι τέσσερις προηγούμενες σεζόν έχουν μπει στο Top 10 του Netflix.
Είναι η πρώτη φορά που μια σειρά του Netflix έχει τέσσερις σεζόν στα charts ταυτόχρονα.
- Εξιτήριο για τους δύο διασωθέντες από το πολύνεκρο ναυάγιο στην Κρήτη
- Προς αναβολή η επιστροφή των Αμερικανών στη Σελήνη – O Μασκ καθυστερεί
- Καλύβια: Το «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 37χρονου που σχεδίαζε νέα δολοφονία – Ο βιασμός και η ανθρωποκτονία
- MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA
- Δημιουργία Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο πρώτο σχολείο Γεωργίου Ξενουδάκη στην Ίμπρο Σφακίων
- Ολυμπιακός: Προπονήθηκε ο Φουρνιέ και παίζει κόντρα στην Μπαρτσελόνα
- Πέλλετ: Ποιους συμφέρει περισσότερο η θέρμανση
- ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις