Οδηγός για αρχάριους: Οι συμβουλές των δημιουργών του Stranger Things για να απολαύσεις καλύτερα τον 5ο κύκλο

Ο Ματ Ντάφερ, από τους αδερφούς Ντάφερ που «γέννησαν» το Stranger Things, σε βίντεο του στο Instagram διευκρίνισε ποιες είναι καλύτερες ρυθμίσεις που μπορούν να έχουν οι τηλεοράσεις για την παρακολούθηση της σειράς.

Οδηγίες προς «ναυτιλομένους»

«Μήνυμα πριν παρακολουθήσετε το Stranger Things απόψε» ανέφερε ο Ματ Ντάφερ. «Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι οι τηλεοράσεις σας είναι σωστά ρυθμισμένες» σημείωσε.

Εξήγησε ότι οι τηλεοράσεις μπορεί να διαφέρουν και στη συνέχεια έδειξε πώς ρυθμίζει την τηλεόρασή του για μια βέλτιστη εμπειρία θέασης.

Ο Ντάφερ προειδοποίησε επίσης τους θεατές να μην ενεργοποιήσουν τη λειτουργία ζωντανής εικόνας, επειδή θα καταστρέψει τα χρώματα και έδειξε ότι η προεπιλεγμένη επιλογή στην τηλεόρασή του είναι το Dolby Vision Movie, το οποίο απενεργοποιεί ορισμένες από τις ρυθμίσεις που ανέφερε, αλλά όχι όλες.

Στην ενότητα σχολίων, οι θαυμαστές μοιράστηκαν τις σκέψεις τους, με πολλούς να συμφωνούν με τη συμβουλή, καθώς και άλλους να τον ευχαριστούν για τη σύσταση.

«Ευχαριστώ! Ήξερα ότι τα γραφικά ήταν τρελά αυτή τη σεζόν!! Σκέφτηκα τι συμβαίνει;!» έγραψε θαυμαστής.

View this post on Instagram A post shared by Ross Duffer (@rossduffer)

Strangers Things: Όλες οι σεζόν στο Top 10 του Netflix

Καθώς οι θαυμαστές ξαναβλέπουν ή ανακαλύπτουν πρόσφατα τη σειρά επιστημονικής φαντασίας με αφορμή την πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου της 5ης σεζόν και οι τέσσερις προηγούμενες σεζόν έχουν μπει στο Top 10 του Netflix.

Είναι η πρώτη φορά που μια σειρά του Netflix έχει τέσσερις σεζόν στα charts ταυτόχρονα.