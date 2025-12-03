Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;

Σχεδόν μια δεκαετία μετά την πρώτη του προβολή, το «Stranger Things» επιστρέφει για τον τελευταίο του κύκλο, στις 26 Νοεμβρίου, και το Netflix ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει μία από τις πιο εμπορικές και επιδραστικές σειρές του.

Η παρέα των παιδιών από την Ιντιάνα, που παλεύουν με τέρατα από τον σκοτεινό «Αναποδογυρισμένο Κόσμο» (Upside Down), έχει γράψει τη δική της ιστορία στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα: από την αναβίωση του ρετρό στυλ των ’80s, μέχρι την εκρηκτική επιστροφή του «Running Up That Hill» της Κέιτ Μπους, που ανέβηκε ξανά στα βρετανικά charts 40 χρόνια μετά.

Το μεγάλο φινάλε

Το μεγάλο φινάλε δεν θα περιοριστεί στους τοίχους του σπιτιού μας. Το τελευταίο επεισόδιο θα προβληθεί ανήμερα την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς και στις κινηματογραφικές αίθουσες – μια κίνηση που δείχνει ότι το Netflix επαναξιολογεί τη σχέση του με το σινεμά, παρά τις παλαιότερες δηλώσεις του συν-διευθύνοντος συμβούλου Τεντ Σαράντος ότι η «μεγάλη οθόνη» είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια».

Ωστόσο, η ανάγκη της εταιρείας να μεταμορφώσει τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της σε μεγάλα franchises –κάτι αντίστοιχο με το εύρος και τη μακροβιότητα των brands της Disney– την οδηγεί αναγκαστικά προς την αίθουσα.

Το Netflix έχει βρεθεί στη μοναδική θέση να επηρεάζει την παγκόσμια κουλτούρα χάρη στους 300 εκατ. συνδρομητές του, όμως δεν έχει ακόμη δημιουργήσει το δικό του «αιώνιο» σύμπαν, τους δικούς του ήρωες που περνούν από γενιά σε γενιά.

Η Disney έχει τον Μίκι και τα τεράστια κινηματογραφικά της σύμπαντα· η Warner Bros διαθέτει τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και τον «Χάρι Πότερ». Το Netflix, παρά τις επιτυχίες του, δεν έχει προς το παρόν έναν «πολιτισμικό γίγαντα» αυτής της κλίμακας.

Δεν είναι τυχαίο ότι σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο εξαγοράς της Warner Bros Discovery – μια κίνηση που, αν προχωρούσε, θα του έδινε άμεσα πρόσβαση στα μεγαλύτερα franchises της εποχής μας.

Κυκλοφορίες σε δόσεις

Μέχρι τότε, όμως, η στρατηγική του παραμένει ξεκάθαρη: ενίσχυση των δικών του brands, με μεθόδους που πριν λίγα χρόνια θα θεωρούνταν «αντι-Netflix». Η πλατφόρμα, που έγινε συνώνυμη του binge-watching, δοκιμάζει πλέον κυκλοφορίες σε δόσεις.

Το «Stranger Things» θα προβληθεί σε τρεις φάσεις – γύρω από την Ημέρα των Ευχαριστιών, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά – διατηρώντας την αγωνία ζωντανή για εβδομάδες. Το ίδιο συνέβη πρόσφατα με το «Bridgerton» και το «Emily in Paris».

Παράλληλα, το Netflix διευρύνει τους κόσμους των μεγάλων επιτυχιών του. Το «Stranger Things», που έχει αποφέρει πάνω από 1 δισ. δολάρια σε έσοδα συνδρομών τα τελευταία πέντε χρόνια σύμφωνα με την Parrot Analytics, θα συνεχιστεί με ένα animated spin-off με τίτλο «Tales from ’85», ενώ σχεδιάζεται και μια νέα live-action εκδοχή. Το «Squid Game» απέκτησε ριάλιτι, ενώ το «Bridgerton» απέκτησε το δικό του prequel, το «Queen Charlotte».

Θεματικά πάρκα

Την ίδια στιγμή, η πλατφόρμα ενισχύει την παρουσία της και εκτός οθόνης. Το Netflix House, που άνοιξε πρόσφατα στη Φιλαδέλφεια, λειτουργεί ως ένα «μικρό θεματικό πάρκο» βασισμένο στις παραγωγές του, με παιχνίδια και εμπειρίες εμπνευσμένες από σειρές όπως το «Wednesday». Στις 11 Δεκεμβρίου ανοίγει δεύτερο Netflix House στο Ντάλας, με θεματική εμπειρία από το «Stranger Things», ενώ το Λας Βέγκας αναμένεται το 2027. Τα παλαιότερα πειράματα –χοροί «Bridgerton», escape rooms με θέμα το «La Casa de Papel»– φαίνεται να ήταν μόνο η αρχή.

Πίσω στις αίθουσες

Η κινηματογραφική διάσταση της πλατφόρμας επεκτείνεται επίσης με ταχείς ρυθμούς. Το anime μιούζικαλ «KPop Demon Hunters» απέκτησε όχι μόνο κινηματογραφική προβολή, αλλά και ειδική «singalong» εκδοχή. Η ταινία «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες σχεδόν τρεις εβδομάδες πριν εμφανιστεί στο Netflix. Το ίδιο θα συμβεί και με τη νέα ταινία «Knives Out», «Wake Up Dead Man». Και το 2026 δύο ακόμη μεγάλες παραγωγές –«The Adventures of Cliff Booth» με τον Μπραντ Πιτ και η νέα «Νάρνια» της Γκρέτα Γκέργουιγκ– αναμένεται να κυκλοφορήσουν πρώτα στο σινεμά.

Σύμφωνα με το Economist, η αλλαγή αυτή γίνεται και γιατί η κινηματογραφική βιομηχανία μετά την πανδημία βρίσκεται σε αναζήτηση επιπλέον περιεχομένου. Πολλά σινεμά, πια, δεν απαιτούν δίμηνες αποκλειστικότητες, ενώ κάποιες αίθουσες νοικιάζονται για πάρτι με PlayStation. Η προβολή ενός επεισοδίου «Stranger Things» δεν θεωρείται πλέον παράδοξο – για πολλούς είναι ευκαιρία επιβίωσης.

Τελικά, το Netflix συνεχίζει να επενδύει στο streaming, αλλά αξιοποιεί όλα τα «παλιά» εργαλεία για να χτίσει τα μελλοντικά του σύμβολα. Και για τους φαν του «Stranger Things», η τελευταία μάχη με τον Βέκνα υπόσχεται κάτι που δύσκολα προσφέρει μια τηλεόραση: την εμπειρία της κοινής ανατριχίλας μέσα σε μια σκοτεινή αίθουσα.

*Mε στοιχεία από: Economist