Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς-φαινόμενο Stranger Things που όρισε τη βιομηχανία του streaming προβλήθηκε πριν από τρία χρόνια και κάτι. Τώρα, σε λίγες ώρες από τη στγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές το μεγάλο φινάλε στο Χόκινς ξεκινάει.

Ο πέμπτος κύκλος της σειράς που έγραψε ιστορία με ρεκόρ, καθιερώνοντας μια ολόκληρη τάξη από νέους σταρ, κυκλοφορεί σε τρεις δόσεις μέχρι το τέλος του έτους.

Το Vol. 1 θα είναι διαθέσιμο στους συνδρομητές του Netflix τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά events της χρονιάς.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Netflix:

Volume 1 (4 επεισόδια) – 27 Νοεμβρίου, 03:00 π.μ.

Volume 2 (3 επεισόδια) – 26 Δεκεμβρίου, 03:00 π.μ.

Τελευταίο επεισόδιο (#8) – 1η Ιανουαρίου, 03:00 π.μ.

Το Vol. 1 θα ανέβει ταυτόχρονα με την παγκόσμια κυκλοφορία, χωρίς καμία καθυστέρηση για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Netflix, η ομάδα των καλών είναι «ενωμένη με έναν και μοναδικό σκοπό: να βρει και να σκοτώσει τον Βέκνα».

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση έχει θέσει την πόλη του Χόκινς υπό αυστηρή στρατιωτική καραντίνα, ενώ αναζητά και πάλι την Έλ (Μίλι Μπόμπι Μπράουν), η οποία είναι σε κρησφύγετο.

Ακολουθεί ο χρηστικός οδηγός του CNN International για τις αλήθειες και τα ψέματα πριν από την πολυαναμενόμενη επιστροφή της σειράς που μετράει fandom εκατομμυρίων.

Αλήθεια: Ο νέος κύκλος θα είναι πιο μεγάλος και πιο κινηματογραφικός

Πέρασαν ανεπιστρεπτί οι ημέρες του πρώτου και του δεύτερου κύκλου του Stranger Things, όπου όλα τα επεισόδια, πλην ενός, διαρκούσαν λιγότερο από μία ώρα.

Τα οκτώ επεισόδια του τελευταίου κύκλου θα έχουν διάρκεια που ξεπερνά κατά πολύ τα 90 λεπτά, σύμφωνα με το IMDb. Φυσικά, αυτή δεν είναι μια νέα προσέγγιση. Αρκεί να θυμηθούμε το κολοσσιαίο φινάλε του τέταρτου κύκλου, το οποίο «έκλεισε» στις 2 ώρες και 19 λεπτά, θέτοντας τις βάσεις για μία τελική αναμέτρηση με τον Βέκνα (Τζέιμι Κάμπελ Μπάουερ).

Οι δημιουργοί και showrunners του Stranger Things, Ματ και Ρος Ντάφερ, δήλωσαν πρόσφατα στο The Hollywood Reporter ότι σχεδίασαν τον τελικό κύκλο σε «κεφάλαια ώστε να είναι ουσιαστικά σαν μεγάλες ταινίες», με κάθε ένα να οδηγεί στο «δικό της αποκορύφωμα».

Το φινάλε της σειράς, μάλιστα, αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όπως ανακοίνωσε το Netflix τον περασμένο μήνα.

Το μεγάλο κρεσέντο θα προβληθεί σε περισσότερους από 350 κινηματογράφους στις ΗΠΑ και τον Καναδά από τις 31 Δεκεμβρίου – ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του στην πλατφόρμα streaming – και θα συνεχιστεί την επόμενη ημέρα.

Ψέμα: Δεν υπάρχουν νέοι χαρακτήρες στον τελευταίο κύκλο

Ένα από τα δυνατά χαρτιά του Stranger Things είναι το κάστινγκ – κάθε κύκλος έφερε νέα πρόσωπα που αποδείχθηκαν τελικά ευπρόσδεκτα, όπως η Πράια Φέργκιουσον, η Σέιντι Σινκ, η Μάγια Χοκ και ο Τζόζεφ Κουίν (αναπαύσου εν ειρήνη, Έντι!).

Ο πέμπτος κύκλος δεν θα αποτελέσει εξαίρεση, φέρνοντας στο «στρατόπεδο» έναν από τους πιο αξιόλογους και διάσημους ηθοποιούς από τον χώρο των ταινιών επιστημονικής φαντασίας – την Λίντα Χάμιλτον, διάσημη από τον Εξολοθρευτή.

Ο Ματ Ντάφερ δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό Time ότι ο ίδιος και ο αδελφός του «ήταν πολύ τυχεροί» καθώς κάθε βετεράνος του χώρου που προσέγγισαν για να συμμετάσχει στο Stranger Things – συμπεριλαμβανομένων των Γουινόνα Ράιντερ, Πολ Ράιζερ, Μάθιου Μόνταϊν και Σον Άστιν, οι οποίοι ξεκίνησαν όλοι τη δεκαετία του ’80, την περίοδο που διαδραματίζεται η σειρά – είπε ναι.

«Μου αρέσει η ιδέα να έχουμε περισσότερους ηθοποιούς χαρακτήρων από εκείνη την περίοδο», δήλωσε. «Κάποιον που οι νεότερες γενιές που παρακολουθούν τη σειρά μπορεί να μην γνωρίζουν, αλλά εμείς μπορούμε να τους συστήσουμε».

Μαζί με την Χάμιλτον, αυτήν τη σεζόν έρχονται οι ανερχόμενοι αστέρες Νελ Φίσερ – η οποία θα υποδυθεί την λίγο μεγαλύτερη αδελφή του Μάικ και της Νάνσι, Χόλι Γουίλερ – καθώς και οι Τζέικ Κόνελι και Άλεξ Μπρό.

Αλήθεια: Αν δεν είστε προσεκτικοί, οι νάρκες spoilers θα καταστρέψουν πολλά

Παλαιότερα, το Netflix ήταν ο βασιλιάς του binge-watch, δίνοντας στην κυκλοφορίας όλα τα επεισόδια (αν όχι όλους τους κύκλους) από σειρές, καθηλώνοντας το κοινό μπροστά στην οθόνη. Ωστόσο πλέον η συνήθεια δείχνει σημάδια κόπωσης και το Netflix επικαιροποιεί τη στρατηγική του.

Το «στοίχημα» του γίγαντα του streaming με το Stranger Things φαίνεται κάπως μεγάλο αυτήν τη φορά, δεδομένου ότι τα τρία μέρη αυτής της σεζόν κυκλοφορούν κοντά ή ακριβώς την περίοδο των Ευχαριστιών, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ποιος πραγματικά κινδυνεύει να χάσει εδώ; Οι θεατές. Διότι αν δεν είστε έτοιμοι να περάσετε τις διακοπές σας στο Χόκινς, διατρέχετε τον κίνδυνο σοβαρών spoilers.

Μύθος: Οι τίτλοι των επεισοδίων αποκαλύπτουν την πλοκή

Αν και οι τίτλοι μπορεί να κρύβουν κάποιες ενδείξεις, κανένα καλό μυστήριο δεν θα αποκάλυπτε όλα του τα μυστικά τόσο νωρίς. Ξεκαθαρίζοντας αυτό, ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στους τίτλους του πέμπτου κύκλου.

Το δεύτερο επεισόδιο αυτής της σεζόν, με τίτλο The Vanishing of … (Η Εξαφάνιση του…), φαίνεται να είναι μια αναφορά στο πιλοτικό επεισόδιο The Vanishing of Will Byers (Η Εξαφάνιση του Γουίλ Μπάιερς). Αυτό έχει τέλεια λογική, αφού οι τελευταίες σεζόν σχεδόν πάντα κλείνουν τον κύκλο εκεί από όπου ξεκίνησαν τα πράγματα. Στα πρώτα πέντε λεπτά του πέμπτου κύκλου, τα οποία έχουν ήδη κυκλοφορήσει, η σειρά πράγματι επιστρέφει στην αρχή, όταν ο Γουίλ (Νόα Σναπ) εξαφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ανάποδη Πλευρά… μόνο για να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βέκνα.

Άλλες πιθανές ενδείξεις; Το Επεισόδιο 4, Sorcerer (Μάγος), θα μπορούσε να είναι μια αναφορά στο Dungeons & Dragons, ενώ το Επεισόδιο 6, που τιτλοφορείται Escape from Camazotz (Απόδραση από το Καμαζότζ), ίσως αναφέρεται στη μυθολογία των Μάγια, όπου το «camazotz» σημαίνει νυχτερίδες-πνεύματα ή δαίμονες. Αυτό μπορεί να είναι το επίσημο όνομα για τις «demobats» που σκότωσαν τον γενναίο Έντι (Κουίν) στον τέταρτο κύκλο. Το «Camazotz» συνδέεται επίσης με τη λογοτεχνία της Μάντελαϊν Λ’Ενγκλ, της οποίας το πρωτοποριακό μυθιστόρημα «Το Τσαλάκωμα του Χρόνου» περιείχε έναν κακόβουλο πλανήτη με αυτό το όνομα.

Τέλος, το φινάλε της σειράς φαίνεται να υπαινίσσεται ένα αίσιο τέλος, αφού το The Rightside Up (Η Κανονική Πλευρά) λειτουργεί ως το ακριβώς αντίθετο του The Upside Down (Η Ανάποδη Πλευρά).

Βέβαια οι δημιουργοί, τα αδέλφια Ντάφερ, συχνά παραπλανούν οπότε πραγματικά κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πέρα από τους συντελεστές και τα στελένη της πλατφόρμας.

Αλήθεια: Οι Ντάφερ προτείνουν να δείτε ξανά τέσσερα πολύ συγκεκριμένα επεισόδια (και μετά κάποια ακόμη)

Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, οι δημιουργοί υπέδειξαν τέσσερα επεισόδια – τα Επεισόδια 4 και 6 από τον Δεύτερο Κύκλο και τα Επεισόδια 7 και 9 από τον Τέταρτο Κύκλο.

Ο Δεύτερος Κύκλος, για να ανανεώσουμε τη μνήμη μας, δείχνει τελικά τον Γουίλ Μπάιερς ως κατάσκοπο, που εργάζεται εν αγνοία του για την Ανάποδη Πλευρά, μια δυσάρεστη σύνδεση με την οποία έπρεπε να αντιμετωπίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σειράς.

«Ο Δεύτερος Κύκλος είναι όταν αρχίσαμε πραγματικά να χτίζουμε τη μυθολογία. Εκεί ξεκινήσαμε να φυτεύουμε πραγματικά τους σπόρους για το σύμπαν της σειράς και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικός», δήλωσε ο Ματ Ντάφερ.

Έχει απόλυτη λογική, εν τω μεταξύ, να παρακολουθήσει κανείς μερικά από τα τελευταία επεισόδια του Τέταρτου Κύκλου, ειδικά το φινάλε. Ο Πέμπτος Κύκλος ξεκινά το φθινόπωρο του 1987 (δηλαδή περίπου ενάμιση χρόνο μετά τον τέταρτο κύκλο), σύμφωνα με το Netflix.

Οι επιλογές των Ντάφερ για το τι πρέπει να παρακολουθήσουμε εκ των προτέρων φαίνεται να υποδηλώνουν ότι θα υπάρξουν περισσότερες απαντήσεις παρά ερωτήματα μέχρι να ολοκληρωθεί η σειρά – σε αντίθεση με μερικά άλλα διάσημα φινάλε σειρών (βλέπε Lost).

Δεδομένου ότι τα επεισόδια «βουτούν» βαθιά στη μυθολογία, είναι λογικό ότι επιτέλους θα έχουμε πλήρη διαύγεια, τουλάχιστον, για τη σύνδεση του Γουίλ με τον Βέκνα και την Ανάποδη Πλευρά, και ίσως γιατί αυτός «επιλέχθηκε» εξαρχής.

Και σε περίπτωση που έχετε περισσότερο χρόνο, ο Ρος Ντάφερ συνιστά να παρακολουθήσετε ολόκληρους τους κύκλους 1 και 2.

«Αυτοί είναι οι κύκλοι στους οποίους αναφερθήκαμε περισσότερο, επειδή θέλαμε πραγματικά αυτό να είναι κυκλικό και να κλείσει ο κύκλος. Υπάρχουν πολλά μυστήρια που στήσαμε και στη συνέχεια σκόπιμα δεν απαντήσαμε σε αυτούς τους πρώτους κύκλους», δήλωσε στο The Hollywood Reporter.

Μύθος: Όλοι από το βασικό καστ είναι ασφαλείς

Ξεκάθαρα ΟΧΙ! ΑΝ οι αγαπημένοι ήρωες ήταν σίγουροι για το τέλος τους, το Stranger Things δεν θα ήταν το απειλητικό, συναρπαστικό θρίλερ που είναι, σωστά

Μύθος: Ο πέμπτος κύκλος είναι το τέλος του Stranger Things

Μπορεί η τηλεοπτική σειρά να κλείνει τον κύκλο της σε πέντε εβδομάδες από τώρα, ωστόσο υπάρχει πολύ θέμα ακομη στο μοχθηρό, pulp, νοσταλγικό και τρομακτικό σύμπαν του Χόκινς.

Του χρόνου, θα κάνει το ντεμπούτο της στο Netflix η animated σειρά Stranger Things: Tales from ’85 (Ιστορίες από το ’85), η οποία είναι ένα είδος πρίκουελ που διαδραματίζεται μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου κύκλου της σειράς.

Οι αδελφοί Ντάφερ έχουν δηλώσει ότι η ελκυστικότητα του να κάνουν μια animated σειρά στον κόσμο του Stranger Things είναι ότι «πραγματικά δεν υπάρχουν όρια», και αυτό ανοίγει πραγματικά το τι μπορεί να γίνει με τους χαρακτήρες σε εκείνη την ηλικία.

Παράλληλα το ST έχει γίνει θεατρικό ενώ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι το σύμπαν του Upside-Down δεν μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην ποπ κουλτούρα μέσα στα επόμενα χρόνια.