26.11.2025
Μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
Stranger Things 5: Τι ώρα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα, ποια επεισόδια πρέπει να δείτε πριν το φινάλε – Αλήθειες και ψέματα
Culture Live 26 Νοεμβρίου 2025

Stranger Things 5: Τι ώρα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα, ποια επεισόδια πρέπει να δείτε πριν το φινάλε – Αλήθειες και ψέματα

Το Stranger Things, μία από τις πιο ατμοσφαιρικές και επιτυχημένες σειρές της εποχής του streaming, ολοκληρώνεται μετά από δέκα χρόνια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Διαίσθηση: Τι να κάνεις όταν… δεν ξέρεις τι να κάνεις

Spotlight

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς-φαινόμενο Stranger Things που όρισε τη βιομηχανία του streaming προβλήθηκε πριν από τρία χρόνια και κάτι. Τώρα, σε λίγες ώρες από τη στγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές το μεγάλο φινάλε στο Χόκινς ξεκινάει.

Ο πέμπτος κύκλος της σειράς που έγραψε ιστορία με ρεκόρ, καθιερώνοντας μια ολόκληρη τάξη από νέους σταρ, κυκλοφορεί σε τρεις δόσεις μέχρι το τέλος του έτους.

Το Vol. 1 θα είναι διαθέσιμο στους συνδρομητές του Netflix τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά events της χρονιάς.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Netflix:

Volume 1 (4 επεισόδια) – 27 Νοεμβρίου, 03:00 π.μ.

Volume 2 (3 επεισόδια) – 26 Δεκεμβρίου, 03:00 π.μ.

Τελευταίο επεισόδιο (#8) – 1η Ιανουαρίου, 03:00 π.μ.

Το Vol. 1 θα ανέβει ταυτόχρονα με την παγκόσμια κυκλοφορία, χωρίς καμία καθυστέρηση για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Netflix, η ομάδα των καλών είναι «ενωμένη με έναν και μοναδικό σκοπό: να βρει και να σκοτώσει τον Βέκνα».

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση έχει θέσει την πόλη του Χόκινς υπό αυστηρή στρατιωτική καραντίνα, ενώ αναζητά και πάλι την Έλ (Μίλι Μπόμπι Μπράουν), η οποία είναι σε κρησφύγετο.

Ακολουθεί ο χρηστικός οδηγός του CNN International για τις αλήθειες και τα ψέματα πριν από την πολυαναμενόμενη επιστροφή της σειράς που μετράει fandom εκατομμυρίων.

Αλήθεια: Ο νέος κύκλος θα είναι πιο μεγάλος και πιο κινηματογραφικός

Πέρασαν ανεπιστρεπτί οι ημέρες του πρώτου και του δεύτερου κύκλου του Stranger Things, όπου όλα τα επεισόδια, πλην ενός, διαρκούσαν λιγότερο από μία ώρα.

Τα οκτώ επεισόδια του τελευταίου κύκλου θα έχουν διάρκεια που ξεπερνά κατά πολύ τα 90 λεπτά, σύμφωνα με το IMDb. Φυσικά, αυτή δεν είναι μια νέα προσέγγιση. Αρκεί να θυμηθούμε το κολοσσιαίο φινάλε του τέταρτου κύκλου, το οποίο «έκλεισε» στις 2 ώρες και 19 λεπτά, θέτοντας τις βάσεις για μία τελική αναμέτρηση με τον Βέκνα (Τζέιμι Κάμπελ Μπάουερ).

Οι δημιουργοί και showrunners του Stranger Things, Ματ και Ρος Ντάφερ, δήλωσαν πρόσφατα στο The Hollywood Reporter ότι σχεδίασαν τον τελικό κύκλο σε «κεφάλαια ώστε να είναι ουσιαστικά σαν μεγάλες ταινίες», με κάθε ένα να οδηγεί στο «δικό της αποκορύφωμα».

Το φινάλε της σειράς, μάλιστα, αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όπως ανακοίνωσε το Netflix τον περασμένο μήνα.

Το μεγάλο κρεσέντο θα προβληθεί σε περισσότερους από 350 κινηματογράφους στις ΗΠΑ και τον Καναδά από τις 31 Δεκεμβρίου – ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του στην πλατφόρμα streaming – και θα συνεχιστεί την επόμενη ημέρα.

YouTube thumbnail

Ψέμα: Δεν υπάρχουν νέοι χαρακτήρες στον τελευταίο κύκλο

Ένα από τα δυνατά χαρτιά του Stranger Things είναι το κάστινγκ – κάθε κύκλος έφερε νέα πρόσωπα που αποδείχθηκαν τελικά ευπρόσδεκτα, όπως η Πράια Φέργκιουσον, η Σέιντι Σινκ, η Μάγια Χοκ και ο Τζόζεφ Κουίν (αναπαύσου εν ειρήνη, Έντι!).

Ο πέμπτος κύκλος δεν θα αποτελέσει εξαίρεση, φέρνοντας στο «στρατόπεδο» έναν από τους πιο αξιόλογους και διάσημους ηθοποιούς από τον χώρο των ταινιών επιστημονικής φαντασίας – την Λίντα Χάμιλτον, διάσημη από τον Εξολοθρευτή.

YouTube thumbnail

Ο Ματ Ντάφερ δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό Time ότι ο ίδιος και ο αδελφός του «ήταν πολύ τυχεροί» καθώς κάθε βετεράνος του χώρου που προσέγγισαν για να συμμετάσχει στο Stranger Things – συμπεριλαμβανομένων των Γουινόνα Ράιντερ, Πολ Ράιζερ, Μάθιου Μόνταϊν και Σον Άστιν, οι οποίοι ξεκίνησαν όλοι τη δεκαετία του ’80, την περίοδο που διαδραματίζεται η σειρά – είπε ναι.

«Μου αρέσει η ιδέα να έχουμε περισσότερους ηθοποιούς χαρακτήρων από εκείνη την περίοδο», δήλωσε. «Κάποιον που οι νεότερες γενιές που παρακολουθούν τη σειρά μπορεί να μην γνωρίζουν, αλλά εμείς μπορούμε να τους συστήσουμε».

Μαζί με την Χάμιλτον, αυτήν τη σεζόν έρχονται οι ανερχόμενοι αστέρες Νελ Φίσερ – η οποία θα υποδυθεί την λίγο μεγαλύτερη αδελφή του Μάικ και της Νάνσι, Χόλι Γουίλερ – καθώς και οι Τζέικ Κόνελι και Άλεξ Μπρό.

Αλήθεια: Αν δεν είστε προσεκτικοί, οι νάρκες spoilers θα καταστρέψουν πολλά

Παλαιότερα, το Netflix ήταν ο βασιλιάς του binge-watch, δίνοντας στην κυκλοφορίας όλα τα επεισόδια (αν όχι όλους τους κύκλους) από σειρές, καθηλώνοντας το κοινό μπροστά στην οθόνη. Ωστόσο πλέον η συνήθεια δείχνει σημάδια κόπωσης και το Netflix επικαιροποιεί τη στρατηγική του.

Το «στοίχημα» του γίγαντα του streaming με το Stranger Things φαίνεται κάπως μεγάλο αυτήν τη φορά, δεδομένου ότι τα τρία μέρη αυτής της σεζόν κυκλοφορούν κοντά ή ακριβώς την περίοδο των Ευχαριστιών, των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ποιος πραγματικά κινδυνεύει να χάσει εδώ; Οι θεατές. Διότι αν δεν είστε έτοιμοι να περάσετε τις διακοπές σας στο Χόκινς, διατρέχετε τον κίνδυνο σοβαρών spoilers.

Μύθος: Οι τίτλοι των επεισοδίων αποκαλύπτουν την πλοκή

Αν και οι τίτλοι μπορεί να κρύβουν κάποιες ενδείξεις, κανένα καλό μυστήριο δεν θα αποκάλυπτε όλα του τα μυστικά τόσο νωρίς. Ξεκαθαρίζοντας αυτό, ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στους τίτλους του πέμπτου κύκλου.

Το δεύτερο επεισόδιο αυτής της σεζόν, με τίτλο The Vanishing of … (Η Εξαφάνιση του…), φαίνεται να είναι μια αναφορά στο πιλοτικό επεισόδιο The Vanishing of Will Byers (Η Εξαφάνιση του Γουίλ Μπάιερς). Αυτό έχει τέλεια λογική, αφού οι τελευταίες σεζόν σχεδόν πάντα κλείνουν τον κύκλο εκεί από όπου ξεκίνησαν τα πράγματα. Στα πρώτα πέντε λεπτά του πέμπτου κύκλου, τα οποία έχουν ήδη κυκλοφορήσει, η σειρά πράγματι επιστρέφει στην αρχή, όταν ο Γουίλ (Νόα Σναπ) εξαφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ανάποδη Πλευρά… μόνο για να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βέκνα.

YouTube thumbnail

Άλλες πιθανές ενδείξεις; Το Επεισόδιο 4, Sorcerer (Μάγος), θα μπορούσε να είναι μια αναφορά στο Dungeons & Dragons, ενώ το Επεισόδιο 6, που τιτλοφορείται Escape from Camazotz (Απόδραση από το Καμαζότζ), ίσως αναφέρεται στη μυθολογία των Μάγια, όπου το «camazotz» σημαίνει νυχτερίδες-πνεύματα ή δαίμονες. Αυτό μπορεί να είναι το επίσημο όνομα για τις «demobats» που σκότωσαν τον γενναίο Έντι (Κουίν) στον τέταρτο κύκλο. Το «Camazotz» συνδέεται επίσης με τη λογοτεχνία της Μάντελαϊν Λ’Ενγκλ, της οποίας το πρωτοποριακό μυθιστόρημα «Το Τσαλάκωμα του Χρόνου» περιείχε έναν κακόβουλο πλανήτη με αυτό το όνομα.

Τέλος, το φινάλε της σειράς φαίνεται να υπαινίσσεται ένα αίσιο τέλος, αφού το The Rightside Up (Η Κανονική Πλευρά) λειτουργεί ως το ακριβώς αντίθετο του The Upside Down (Η Ανάποδη Πλευρά).

Βέβαια οι δημιουργοί, τα αδέλφια Ντάφερ, συχνά παραπλανούν οπότε πραγματικά κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πέρα από τους συντελεστές και τα στελένη της πλατφόρμας.

Αλήθεια: Οι Ντάφερ προτείνουν να δείτε ξανά τέσσερα πολύ συγκεκριμένα επεισόδια (και μετά κάποια ακόμη)

YouTube thumbnail

Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, οι δημιουργοί υπέδειξαν τέσσερα επεισόδια – τα Επεισόδια 4 και 6 από τον Δεύτερο Κύκλο και τα Επεισόδια 7 και 9 από τον Τέταρτο Κύκλο.

Ο Δεύτερος Κύκλος, για να ανανεώσουμε τη μνήμη μας, δείχνει τελικά τον Γουίλ Μπάιερς ως κατάσκοπο, που εργάζεται εν αγνοία του για την Ανάποδη Πλευρά, μια δυσάρεστη σύνδεση με την οποία έπρεπε να αντιμετωπίσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σειράς.

«Ο Δεύτερος Κύκλος είναι όταν αρχίσαμε πραγματικά να χτίζουμε τη μυθολογία. Εκεί ξεκινήσαμε να φυτεύουμε πραγματικά τους σπόρους για το σύμπαν της σειράς και νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικός», δήλωσε ο Ματ Ντάφερ.

Έχει απόλυτη λογική, εν τω μεταξύ, να παρακολουθήσει κανείς μερικά από τα τελευταία επεισόδια του Τέταρτου Κύκλου, ειδικά το φινάλε. Ο Πέμπτος Κύκλος ξεκινά το φθινόπωρο του 1987 (δηλαδή περίπου ενάμιση χρόνο μετά τον τέταρτο κύκλο), σύμφωνα με το Netflix.

Οι επιλογές των Ντάφερ για το τι πρέπει να παρακολουθήσουμε εκ των προτέρων φαίνεται να υποδηλώνουν ότι θα υπάρξουν περισσότερες απαντήσεις παρά ερωτήματα μέχρι να ολοκληρωθεί η σειρά – σε αντίθεση με μερικά άλλα διάσημα φινάλε σειρών (βλέπε Lost).

YouTube thumbnail

Δεδομένου ότι τα επεισόδια «βουτούν» βαθιά στη μυθολογία, είναι λογικό ότι επιτέλους θα έχουμε πλήρη διαύγεια, τουλάχιστον, για τη σύνδεση του Γουίλ με τον Βέκνα και την Ανάποδη Πλευρά, και ίσως γιατί αυτός «επιλέχθηκε» εξαρχής.

Και σε περίπτωση που έχετε περισσότερο χρόνο, ο Ρος Ντάφερ συνιστά να παρακολουθήσετε ολόκληρους τους κύκλους 1 και 2.

«Αυτοί είναι οι κύκλοι στους οποίους αναφερθήκαμε περισσότερο, επειδή θέλαμε πραγματικά αυτό να είναι κυκλικό και να κλείσει ο κύκλος. Υπάρχουν πολλά μυστήρια που στήσαμε και στη συνέχεια σκόπιμα δεν απαντήσαμε σε αυτούς τους πρώτους κύκλους», δήλωσε στο The Hollywood Reporter.

Μύθος: Όλοι από το βασικό καστ είναι ασφαλείς

Ξεκάθαρα ΟΧΙ! ΑΝ οι αγαπημένοι ήρωες ήταν σίγουροι για το τέλος τους, το Stranger Things δεν θα ήταν το απειλητικό, συναρπαστικό θρίλερ που είναι, σωστά

Μύθος: Ο πέμπτος κύκλος είναι το τέλος του Stranger Things

YouTube thumbnail

Μπορεί η τηλεοπτική σειρά να κλείνει τον κύκλο της σε πέντε εβδομάδες από τώρα, ωστόσο υπάρχει πολύ θέμα ακομη στο μοχθηρό, pulp, νοσταλγικό και τρομακτικό σύμπαν του Χόκινς.

Του χρόνου, θα κάνει το ντεμπούτο της στο Netflix η animated σειρά Stranger Things: Tales from ’85 (Ιστορίες από το ’85), η οποία είναι ένα είδος πρίκουελ που διαδραματίζεται μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου κύκλου της σειράς.

YouTube thumbnail

Οι αδελφοί Ντάφερ έχουν δηλώσει ότι η ελκυστικότητα του να κάνουν μια animated σειρά στον κόσμο του Stranger Things είναι ότι «πραγματικά δεν υπάρχουν όρια», και αυτό ανοίγει πραγματικά το τι μπορεί να γίνει με τους χαρακτήρες σε εκείνη την ηλικία.

Παράλληλα το ST έχει γίνει θεατρικό ενώ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι το σύμπαν του Upside-Down δεν μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην ποπ κουλτούρα μέσα στα επόμενα χρόνια.

Green
Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

Λειψυδρία: Σε «κόκκινο συναγερμό» Πάτμος, Λέρος και Αττική

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» ακολουθεί τους εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου στην προσπάθειά τους να σώσουν ένα εξάχρονο κορίτσι από την Παλαιστίνη, αφότου ο ισραηλινός στρατός σκότωσε την οικόγενειά της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όταν ο καπιταλισμός γίνεται καρέ: Τα κόμικ που «αποκαθηλώνουν» την εργασία — και «ξεγυμνώνουν» την εξουσία
Ρωγμές 26.11.25

Όταν ο καπιταλισμός γίνεται καρέ: Τα κόμικ που «αποκαθηλώνουν» την εργασία — και «ξεγυμνώνουν» την εξουσία

Σε μια εποχή όπου η εργασία παρουσιάζεται ως «νόμος της φύσης», μια σειρά από κόμικ αποκαλύπτουν τις μικρές και μεγάλες μορφές βίας του συστήματος — δείχνοντας πως αυτό που μοιάζει αυτονόητο είναι απλώς μια αφήγηση που μπορεί να ξαναγραφτεί.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»
Λαογραφία & Τέχνη 26.11.25

Η παράδοση ως πράξη αντίστασης: Ο Μπεν Eντζ αποδομεί τον μύθο της «καθαρής ταυτότητας»

Ο Μπεν Eντζ χρησιμοποιεί τη λαογραφία ως σύγχρονη κοινωνική κριτική, δείχνοντας ότι οι παραδόσεις δεν εκφράζουν «καθαρότητα», αλλά κοινότητα, ανταλλαγές και συλλογική μνήμη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix
Η πτώση 25.11.25

Έρχεται η σκληροπυρηνική σειρά του 50 Cent με θέμα την υπόθεση του Diddy – Πότε θα κυκλοφορήσει στο Netflix

Αποτελούμενη από τέσσερα επεισόδια, η σειρά «Sean Combs: The Reckoning» του 50 Cent επιχειρεί να κάνει μια «βουτιά» στις δόξες και τα σκοτεινά σημεία μιας προσωπικότητας που διαμόρφωσε την μουσική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μόργκαν Φρίμαν μιλά για την βράβευση του στα Όσκαρ – «Δεν με άλλαξε. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον»
Ο χρόνος 25.11.25

Ο Μόργκαν Φρίμαν μιλά για την βράβευση του στα Όσκαρ – «Δεν με άλλαξε. Έτσι ελπίζω τουλάχιστον»

«Κατά κάποιο τρόπο ήξερα από νωρίς ότι τελικά θα έπαιρνα [ένα Όσκαρ]. Δεν με άλλαξε», δήλωσε ο Μόργκαν Φρίμαν σε πρόσφατη συνέντευξή του, αναφορικά με την βράβευση του το 2005.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Ακρωτήρι: Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα φωτεινό ταξίδι στη γκρίζα ζώνη του νου
Συνέντευξη 25.11.25

Το Ακρωτήρι: Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα φωτεινό ταξίδι στη γκρίζα ζώνη του νου

Λίγο πριν την παράσταση «Το Ακρωτήρι», η οποία συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά φέτος με σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου, βρεθήκαμε στο θέατρο Ιλίσια και συνομιλήσαμε με την Μαρία Ναυπλιώτου και τον Νικόλα Παπαγιάννη. Και οι δύο συμφώνησαν στο ίδιο πράγμα: «υπάρχει μόνο η αγάπη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν «πίνουν το αίμα των παιδιών της Γάζας» στην Ουάσινγκτον
Αιμοδιψείς 25.11.25

O Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Μπάιντεν «πίνουν το αίμα των παιδιών της Γάζας» στην Ουάσινγκτον

Ακτιβιστές παρουσίασαν μια ανατριχιαστική περφόρμανς στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ουάσιγκτον, με «πρωταγωνιστές» πολιτικούς όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου, ο Μπάιντεν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;
Μισογυνισμός 25.11.25

Σκληρή αλήθεια – Οι ταινίες για την ωμή βία κατά των γυναικών μήπως ενισχύουν το πρόβλημα;

Κάπου στην πορεία, η βία κατά των γυναικών έγινε ένα όλο και πιο δημοφιλές θέμα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Σήμερα, τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, αναρωτιόμαστε εάν αυτό περνάει το σωστό μήνυμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζιλ Φρόιντ – H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της
Αντίο 25.11.25

Τζιλ Φρόιντ - H ηθοποιός της ταινίας «Love Actually» που ενέπνευσε τον χαρακτήρα της Νάρνια πέθανε στα 98 της

Ηθοποιός και θεατρική σκηνοθέτις η Βρετανίδα Τζιλ Φρόιντ έζησε με τον συγγραφέα του «Το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα», Κλάιβ Στέιπλς Λιούις μετά την εκκένωση του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών της Blitz era.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25.11.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το ταλέντο, τα κατορθώματα και οι δαίμονες του Ντιέγκο Μαραντόνα έρχονται στη μικρή οθόνη – «Μια νέα γενιά θα γνωρίσει τη ζωή του»
Αθάνατος 25.11.25

Το ταλέντο, τα κατορθώματα και οι δαίμονες του Ντιέγκο Μαραντόνα έρχονται στη μικρή οθόνη – «Μια νέα γενιά θα γνωρίσει τη ζωή του»

Πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, το απόλυτο 10αρι της στρογγυλής θεάς ετοιμάζεται να γίνει animation, θυμίζοντας στους παλιούς και μαθαίνοντας στους νέους την πορεία της πολυτάραχης ζωής του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά
Culture Live 25.11.25

Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά

Μια αρχαία παγανιστική φιγούρα, παιδί της θεάς Χελ και σύμμαχος —ή αντίπαλος— του Αγίου Νικολάου, βγαίνει κάθε Δεκέμβρη στους δρόμους της Κεντρικής Ευρώπης. Ο Krampus, ο πιο σκοτεινός «ήρωας» των Χριστουγέννων, μετατρέπει τις γιορτές σε παραμύθι τρόμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ
«Trump Tower Belgrade» 24.11.25

Σερβία: Η οικογένεια Τραμπ απλώνει επιχειρηματικά πλοκάμια σε ιστορικό μνημείο που βομβάρδισε το ΝΑΤΟ

Το Generalštab που βρίσκεται στο Βελιγράδι πρόκειται να αντικατασταθεί με ένα συγκρότημα με την επωνυμία Τραμπ - Αντιδρά η Ένωση Αρχιτεκτόνων της Σερβίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο πατέρας μου και ο Καντάφι»: Τι συνέβη στον Λίβυο πρέσβη των Ηνωμένων Εθνών, Mansour Rashid El-Kikhia;
1993 24.11.25

«Ο πατέρας μου και ο Καντάφι»: Τι συνέβη στον Λίβυο πρέσβη των Ηνωμένων Εθνών, Mansour Rashid El-Kikhia;

H Jihan K, κόρη του Λίβυου δικηγόρου Mansour Rashid El-Kikhia, υπογράφει το νέο ντοκιμαντέρ «Ο πατέρας μου και ο Καντάφι», το οποίο κάνει βουτιά στα πολιτικά άδυτα της χώρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» – Κι όμως, ο Αντόν είχε μια αστεία πλευρά
Η σύζυγος & η ερωμένη 24.11.25

«Απλά προσπαθούσε να βγάλει μερικά καπίκια» - Κι όμως, ο Αντόν Τσέχωφ είχε μια αστεία πλευρά

«Με ανόητα αστεία και πειραματικά λογοπαίγνια, οι πρώτες ολοκληρωμένες μεταφράσεις των λιγότερο γνωστών ιστοριών του παρουσιάζουν τον Αντόν Τσέχωφ υπό ένα νέο πρίσμα» γράφει η Viv Groskop στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Χαρίτσης για κλιματική αλλαγή: Βαθαίνει τις κοινωνικές ανισότητες – Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα

Ο Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε την ανάγκη να επιλέξουμε πλευρά και να στηρίξουμε την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, την ενέργεια στην υπηρεσία της κοινωνίας, την ενεργειακή δημοκρατία και συμμετοχή των πολιτών.

Σύνταξη
Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;
Music 26.11.25

Rosalia: Εξυμνείται από το Βατικανό, εκθρονίζει τους πάντες, κάνει ρεκόρ – Είναι το LUX το άλμπουμ της χρονιάς;

Η ποπ σταρ-φαινόμενο από την Ισπανία Rosalia έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον όλων με το τελευταίο της άλμπουμ κατακτώντας πέρα από τα τσαρτς ακόμη και το Βατικανό που την εξυμνεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Η ΕΕ προτρέπει τις πρωτεύουσες να στρέψουν τους πολίτες στις ιδιωτικές συντάξεις – Αυξάνεται η πίεση στο ασφαλιστικό

Η ΕΕ θέλει οι πολίτες να έχουν περισσότερους τρόπους για να εξασφαλίσουν ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα, καθώς τα κρατικά συστήματα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, αντιμετωπίζουν πρόβλημα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική
Διαδικασίες-εξπρές 26.11.25

Συναγερμός για τη λειψυδρία: Fast track έργα σε Πάτμο, Λέρο και Αττική

Οι κινήσεις της ΡΑΑΕΥ για ενεργοποίηση του πλαισίου έκτακτης διαχείρισης υπαγορεύονται από την επιτακτική ανάγκη να επισπευστούν τα έργα υποδομής που θα θωρακίσουν την υδροδότηση τόσο στα νησιά όσο και στην Αττική

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
H στιγμή μετά τους πυροβολισμούς κατά της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ – Τι έγραψε ο Τραμπ [Βίντεο]
Κόσμος 26.11.25

H στιγμή αμέσως μετά τους πυροβολισμούς εναντίον μελών της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ - Τι έγραψε ο Τραμπ

Ο Τραμπ προέβη σε ανάρτηση για τους πυροβολισμούς, την ώρα που κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει την στιγμή αμέσως μετά την επίθεση εναντίον των μελών της Εθνοφρουράς στις ΗΠΑ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φάμελλος: Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στα μεγάλα θέματα – Για κυβερνητική πρόταση στις εκλογές
Εκδήλωση COP30 26.11.25

Φάμελλος: Συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στα μεγάλα θέματα – Για κυβερνητική πρόταση στις εκλογές

Οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να συνεργαστούν σε θέματα όπως ειρήνη, κλίμα, εργασία, υγεία, κράτος δικαίου, ακρίβεια, είπε ο Σ. Φάμελλος. Για να υπάρξει προοδευτική δημοκρατική κυβερνητική πρόταση.

Σύνταξη
Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 26.11.25

Γκιουλέρ: Δεν προχωρά τίποτα σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο χωρίς την Τουρκία – Τι είπε για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Γκιουλέρ στην ομιλία του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, επέμεινε σε λύση δύο κρατών στην Κύπρο και εξήρε τις ικανότητες του τουρκικού στρατού

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκοράρει, αλλά το γκολ ακυρώνεται (vid)
Ποδόσφαιρο 26.11.25

Ολυμπιακός – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκοράρει, αλλά το γκολ ακυρώνεται (vid)

Ο Βινίσιους κατάφερε να σκοράρει με σουτ στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, το οποίο όμως δεν μέτρησε καθώς ο Εμπαπέ εντοπίστηκε σε θέση οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Σύνταξη
Διαφοροποίηση Δούκα από ΠΑΣΟΚ: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες, μία από τις σοβαρότερες απειλές
«Τεκμηριωμένα» 26.11.25

Διαφοροποίηση Δούκα από ΠΑΣΟΚ: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στις ελληνικές θάλασσες, μία από τις σοβαρότερες απειλές

Ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας, διαφοροποιήθηκε από την κεντρική γραμμή του κόμματος σχετικά με την εξόρυξη υδρογονανθράκων

Σύνταξη
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια
Δεκέμβριος 26.11.25

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» ακολουθεί τους εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου στην προσπάθειά τους να σώσουν ένα εξάχρονο κορίτσι από την Παλαιστίνη, αφότου ο ισραηλινός στρατός σκότωσε την οικόγενειά της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» – Εκπληκτικό κορεό από τον κόσμο του Ολυμπιακού (vid)
Champions League 26.11.25

Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» – Εκπληκτικό κορεό από τον κόσμο του Ολυμπιακού (vid)

Φανταστική ατμόσφαιρα από χιλιάδες οπαδούς στο κατάμεστο Καραϊσκάκη για το σπουδαίο ματς με τη Ρεάλ – Δείτε το εντυπωσιακό κορεό που ετοίμασαν οι φίλοι του Ολυμπιακού και που… τρέλανε όλη την Ευρώπη

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα
Champions League 26.11.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Δύο μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
Δύο νεκροί 26.11.25 Upd: 23:09

Δύο μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο

Δύο ένστολοι στρατιωτικοί της Εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο. Πριν λίγο ανακοινώθηκε από τον κυβερνήτη της Δυτικής Βιρτζίνια πως έχασαν τη ζωή τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ
Champions League 26.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
