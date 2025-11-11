magazin
11.11.2025 | 20:10
Τραγωδία στην Πάτρα: 3χρονο αγόρι έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε
11.11.2025 | 18:45
Τραγωδία στη Γαύδο: Ανατροπή λέμβου με τρεις νεκρούς μετανάστες
Stranger Things – Δείτε τα πρώτα 5 λεπτά του επικού φινάλε, μάθετε το μυστικό της επικής επιτυχίας του Netflix
Stranger Things – Δείτε τα πρώτα 5 λεπτά του επικού φινάλε, μάθετε το μυστικό της επικής επιτυχίας του Netflix

Η σειρά φαινόμενο Stranger Things ρίχνει αυλαία μετά από 42 επεισόδια

Δέκα χρόνια, πέντε σεζόν και μια αναμφισβήτητη παγκόσμια επιτυχία μετά, τα δίδυμα αδέλφια Ντάφερ αποκαλύπτουν το μυστικό για την επιτυχία της σειράς Stranger Things.

Οι Ματ και Ρος Ντάφερ, μίλησαν για το «μαγικό συστατικό» της σειράς του Netflix, επιβεβαιώνοντας πως η «οικογένεια» του καστ αποτελεί το μυστικό που «κλειδώνει τη μαγεία».

Λίγο πριν την έναρξη του πρώτου μέρους του πέμπτου και τελευταίου κύκλο του Stranger Things, τα αδέλφια αποκάλυψαν τι πιστεύουν ότι κρύβεται πίσω από την ασύλληπτη επιτυχία της σειράς και, όπως σε όλα, το μυστικό είναι στους ανθρώπους.

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα στα τέλη Νοεμβρίου έχει ενθουσιάσει τα εκατομμύρια φαν της σειράς που θεατές ανά τον κόσμο.

Μιλώντας στην επίσημη πρεμιέρα του φινάλε στο Λος Άντζελες, οι αδελφοί Ντάφερ παραδέχτηκαν πως η αίσθηση ήταν «σουρεαλιστική», ενώ παράλληλα αποκάλυψαν πώς το αληθινό δέσιμο των νεαρών ηθοποιών είναι και ο πραγματικός λόγος που η συνταγή πέτυχε.

Ο Ρος Ντάφερ εξήγησε ότι η επιτυχία βασίζεται εν μέρει στη δυνατότητα των τηλεθεατών «να συσχετιστούν με αυτούς τους χαρακτήρες και να συσχετιστούν με αυτούς τους ηθοποιούς. Είναι καλοί άνθρωποι», είπε.


«Νομίζω ότι αυτό βγαίνει και στις ερμηνείες τους. Οι θαυμαστές βλέπουν τον εαυτό τους σε αυτούς, βλέπουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, και το να τους βλέπουν να τις ξεπερνούν τους δίνει ελπίδα. Άρα, νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Ματ Ντάφερ εστίασε σε ένα άλλο εξίσου κρίσιμο συστατικό: το καστ, το οποίο, όπως είπε, «έχει γίνει μια μεγάλη οικογένεια».

Αναφερόμενος στους νεαρούς πρωταγωνιστές, τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν, τον Φιν Γούλφχαρντ, τον Νόα Σναπ, τον Κάλεμπ ΜακΛάφλιν και τον Γκέιτεν Ματαράτσο, ο Ματ Ντάφερ υπογράμμισε τη μακροχρόνια κοινή τους πορεία και την κοινή ενηλικίωση τους.

«Τα παιδιά δεν είναι πια παιδιά, έχουν περάσει 10 χρόνια μαζί, αυτό είναι η μισή τους ζωή» είπε. «Είναι όλοι τους πολύ, πολύ κοντά, απίστευτα δεμένοι. Και νομίζω ότι αυτή η ενότητα μεταφράζεται στη σειρά» εξήγησε για αυτό που ο ίδιος ερμηνεύει το απόλυτο μυστικό της σειράς επιστημονικής φαντασίας και παλπ τρόμου.

Αν και οι αδελφοί Ντάφερ έχουν ήδη προϊδεάσει το κοινό ότι η τελική σεζόν θα είναι «η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ» επιβεβαίωσαν ότι το Stranger Things θα παραμείνει πιστό στην αλήθεια του. «Όλοι επιστρέφουν μαζί στο Χόκινς, αλληλεπιδρώντας με τον ίδιο τρόπο που έκαναν στην πρώτη σεζόν» είπαν.

Ο Ρος Ντάφερ επιφύλαξε μια ακόμα δυνατή υπόσχεση για το φινάλε, τονίζοντας ότι αυτή τη φορά, η δράση ξεκινάει από την αρχή.

«Δεν υπάρχει χρόνος για προθέρμανση. Θα είναι έντονα από την αρχή μέχρι το τέλος» είπε για την πέμπτη σεζόν που ξεκινά το φθινόπωρο του 1987, κάνοντας ένα χρονικό άλμα από την άνοιξη του 1986, όπου ολοκληρώθηκε ο τέταρτος κύκλος.

Ωστόσο ο κολοσσός προχώρησε σε μια προθέρμανση για όσα έρχονται, δίνοντας στη δημοσιότητα τα πέντε πρώτα λεπτά του πρώτου επεισοδίου του Stranger Things 5.

Στην περιγραφή του βίντεο αναγράφεται απλά η ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 1983 και ξεκινά με τον μικρό Will.

«Τα παιδιά δεν είναι πια παιδιά, έχουν περάσει 10 χρόνια μαζί, αυτό είναι η μισή τους ζωή»

Οι ημερομηνίες κυκλοφορίας της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του Stranger Things αποκαλύφθηκαν από το Netflix κατά τη διάρκεια του φετινού Tudum και η αλήθεια είναι ότι δεν αργεί πια η ώρα που οι αγαπημένοι σας σπασίκλες θα αναμετρηθούν με τον Vecna σε μια τελευταία επική βόλτα στο Χόκινς της Ιντιάνα.

Ο πέμπτος κύκλος της δημοφιλούς σειράς θα «σπάσει» σε τρία μέρη, γεγονός που συνηθίζει να κάνει ο streamer με τις επιτυχημένες σειρές του.

Η πέμπτη σεζόν του Stranger Things ξεκικάει με τέσσερα επεισόδια στις 26 Νοεμβρίου, συνεχίζεται με τρία τα Χριστούγεννα (25/12) και το τελευταίο επεισόδιο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31/12).

Στη σύνοψη της επερχόμενης, νέας σεζόν αναφέρεται: «Η πτώση του 1987. Το Χόκινς έχει σημαδευτεί από το άνοιγμα των Rifts και οι ήρωές μας ενώνονται με έναν και μοναδικό στόχο: να βρουν και να σκοτώσουν τον Vecna. Όμως αυτός έχει εξαφανιστεί – τα ίχνη και τα σχέδιά του παραμένουν άγνωστα.

«Στον 5ο κύκλο δεν υπάρχει χρόνος για προθέρμανση. Θα είναι τα πάντα έντονα, από την αρχή μέχρι το τέλος»

Περιπλέκοντας την αποστολή τους, η Κυβέρνηση έχει θέσει την πόλη υπό στρατιωτική καραντίνα και έχει εντείνει ανθρωποκυνηγητό για την Eleven, αναγκάζοντάς την να κρυφτεί ξανά. Καθώς πλησιάζει η επέτειος της εξαφάνισης του Will, έρχεται μαζί και ένας βαρύς και οικείος τρόμος.

Η τελική μάχη πλησιάζει – και μαζί της έρχεται ένα σκοτάδι πιο ισχυρό και πιο θανάσιμο από οτιδήποτε έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Για να βάλουν τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη, θα χρειαστεί να σταθούν όλοι – όλη η ομάδα – μαζί, για τελευταία φορά».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο ψυχρός πόλεμος που επαναπροσδιορίζει τα πάντα

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο ψυχρός πόλεμος που επαναπροσδιορίζει τα πάντα

inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
«Η αχαριστία στην Ελλάδα θα έπρεπε να διώκεται ποινικά» – Έκθεση για τη ζωή και το έργο του Ανδρέα Βουτσινά
Χαρτούμ, 1932 – Αθήνα, 2010 11.11.25

«Η αχαριστία στην Ελλάδα θα έπρεπε να διώκεται ποινικά» - Έκθεση για τη ζωή και το έργο του Ανδρέα Βουτσινά

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την ιστορική αναδρομή στη ζωή και το έργο του σπουδαίου σκηνοθέτη, ηθοποιού και δασκάλου του θεάτρου Ανδρέα Βουτσινά με τίτλο «Εγώ, ο Ανδρέας Βουτσινάς» σε επιμέλεια Ίριδας Κρητικού, αρχαιολόγου και ιστορικού της τέχνης, Σταμάτη Γκίκα, ηθοποιού (Atelier Andréas Voutsinas) και επιμελητή εκδόσεων και Μάριου - Άγγελου Βουτσινά, εικαστικού καλλιτέχνη.

Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office
Πήγε άπατη 11.11.25

Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office

Τι κι αν αρκετοί πίστευαν ότι αυτό θα ήταν το φιλμ που θα χάριζε στη Σίντνεϊ Σουίνι το βραβείο Όσκαρ; Το Christy βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες αυτό το Σαββατοκύριακο, πέρασε και δεν... ακούμπησε.

«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό
Πνευματική εμπειρία 10.11.25

«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό

Σε σενάριο του Τομά Μπιντγκέν, η ταινία «Santo Subito!» θα έχει πρωταγωνιστή τον Μαρκ Ράφαλο στο ρόλο του Τζόζεφ Μουρόλο, ενός Αμερικανού ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει τα ηνία μιας έρευνας.

Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη
Τα ευρήματα 10.11.25

Οι μυστηριώδεις τρύπες στο Περού μπορεί να αποτελούσαν ένα είδος παζαριού, σύμφωνα με μελέτη

Σύμφωνα με τους μελετητές οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτό το μοναδικό μνημείο στο νότιο Περού ως χώρο εμπορίου και ανταλλαγών, σαν «παζάρι».

«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon
Μύθος 10.11.25

«Απαίσιο, κολλώδες, γουρουνίσιο αίμα»: Η εμβληματική ηρωίδα τρόμου Κάρι για τη σφαγή, 50 χρόνια μετά – Η επιστροφή της Amazon

Πενήντα χρόνια μετά την πρεμιέρα της εμβληματικής ταινίας τρόμου Κάρι και με αφορμή την επιστροφή της στη μικρή οθόνη με την υπογραφή του μετρ Μάικ Φλάναγκαν, η Σίσι Σπέισεκ μιλάει για τον τρόμο που την καθιέρωσε

Μέσα στη μαγική, χριστουγεννιάτικη «κατάληψη» του Royal Opera House του Λονδίνου από τον σχεδιαστή μόδας Paul Smith
Εσείς στολίσατε; 10.11.25

Μέσα στη μαγική, χριστουγεννιάτικη «κατάληψη» του Royal Opera House του Λονδίνου από τον σχεδιαστή μόδας Paul Smith

Ο Paul Smith σχεδίασε το χριστουγεννιάτικο δέντρο για το Royal Opera House, έναν ακόμα θεσμό του Covent Garden, ως «μια ματιά πίσω από τις κουρτίνες», με διακοσμήσεις εμπνευσμένες από τα παρασκήνια ενός θεάτρου.

Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της
«Πρόκληση» 10.11.25

Η σύζυγος του Τζίμι Κίμελ, Μόλι ΜακΝίρνι, νιώθει θυμό για τους «Τραμπικούς» συγγενείς της

«Το να ψηφίζουν [οι συγγενείς μου] τον Τραμπ σημαίνει ότι δεν επιλέγουν την οικογένειά μας», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Μόλι ΜακΝίρνι, αναφερόμενη στην κόντρα του Τζίμι Κίμελ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια
Λονδίνο 09.11.25

Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια

Ο «Spike» αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην δημοπρασία του οίκου Christie's με τίτλο «Groundbreakers: Icons of Our Time» που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Michael: Σπάει κοντέρ το τρέιλερ της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον – Ρεκόρ, ανιψιός, και στο βάθος, franchise 
30 εκατ. 09.11.25

Michael: Σπάει κοντέρ το τρέιλερ της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον – Ρεκόρ, ανιψιός, και στο βάθος, franchise 

Η Lionsgate βλέπει δυναμική franchise στην ιστορία του Mάικλ Τζάκσον με το πρώτο τρέιλερ από την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία να χτυπάει κόκκινο

Άρης – Μπασεκσεχίρ 76-86: Έδειξε βελτίωση, αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις…
EuroCup 11.11.25

Άρης – Μπασεκσεχίρ 76-86: Έδειξε βελτίωση, αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις…

Για κάτι παραπάνω από τρία δεκάλεπτα ο Άρης έδειχνε ότι μπορεί να κερδίσει την ισχυρή Μπασεκσεχίρ, όμως στην τελευταία περίοδο οι Τούρκοι πέτυχαν 15-0 σερί για να επικρατήσουν με 86-76 στο Παλέ.

Πάτρα: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον 3χρονο που έπεσε από ύψος 2 μέτρων – Συνελήφθη ο 25χρονος θείος του
Ελλάδα 11.11.25

Πάτρα: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον 3χρονο που έπεσε από ύψος 2 μέτρων – Συνελήφθη ο 25χρονος θείος του

Οι γονείς του παιδιού έκαναν αγροτικές εργασίες και το παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου ο οποίος τραυματίστηκε και αυτός και νοσηλεύεται φρουρούμενος

Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ
False Flag Operation 11.11.25

Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσεων του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με την FSB, η Μεγάλη Βρετανία και η Ουκρανία, ήθελαν να επιτεθούν με MiG31 σε βάση του ΝΑΤΟ δωροδοκώντας Ρώσους πιλότους με 3 εκατ. δολάρια και υπηκοότητα Δυτικών χωρών

Αποχή λόγω οφειλών οι διεθνείς της Νιγηρίας
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Αποχή λόγω οφειλών οι διεθνείς της Νιγηρίας

Οι παίκτες και οι προπονητές της εθνικής Νιγηρίας δεν πήραν μέρος στην προπόνηση της Τρίτης (11/11), ενόψει του κρίσιμου αγώνα πλέι οφ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Γκαμπόν

Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία
Ελλάδα 11.11.25

Βοιωτία: Αυτός είναι ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος – Εξετάζεται ο ρόλος γυναίκας στην άγρια δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ιατροδικαστής εντόπισε ένα μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο σώμα του - Όπως προέκυψε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, είναι από βολίδα πυροβόλου όπλου.

Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα
Στη Θεσπρωτία 11.11.25

Καλάσνικοφ και μισό εκατ. ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι συγγενούς κατηγορουμένου για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτι όπου διέμενε συγγενικό πρόσωπο του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα
Κληρονόμος 11.11.25

«Τρύπα στη μύτη» – Η Πάρις Τζάκσον και η μόνιμη βλάβη από τα ναρκωτικά – Εθισμός, βιασμός, νηφαλιότητα

Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, Πάρις, έκανε ανάρτηση στο TikTok προειδοποιώντας το κοινό της για τον εθισμό και τις ναρκωτικές ουσίες που καταστρέφουν ζωές

Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση
Ελλάδα 11.11.25

Έφυγε από τη ζωή η 27χρονη Αναστασία Τασούλα: Το χαμογελαστό κορίτσι που πάλεψε με την κυστική ίνωση

Η 27χρονη Αναστασία Τασούλα, γνωστή για την επιμονή της απέναντι στην κυστική ίνωση, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για την αξία της ελπίδας, της αλληλεγγύης και της δωρεάς οργάνων

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 11.11.25

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός

LIVE: Παρί – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί – Παναθηναϊκός για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Bloomberg: Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»
Νότιο Ισραήλ 11.11.25

Ο αμερικανικός στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης για 10.000 άτομα «κοντά στη Γάζα»

Σύμφωνα με έγγραφο σύμβασης έργου που περιήλθε στην κατοχή του αμερικανικού μέσου, ο στρατός των ΗΠΑ, εξετάζει το ενδεχόμενο κατασκευής βάσης χωρητικότητας 10.000 ατόμων κοντά στη Γάζα

Ο Ποντόλσκι παίζει μπάλα σε ηλικία 40 ετών
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Ο Ποντόλσκι παίζει μπάλα σε ηλικία 40 ετών

Ο πρώην διεθνής Γερμανός Λούκας Ποντόλσκι ανακοίνωσε ότι κρεμάει τα παπούτσια, όμως κράτησε και ένα ανοιχτό παράθυρο για να συνεχίσει στην Γκόρνικ Ζάμπρζε

Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;
Μοναξιά 11.11.25

Σχεδόν το 10% των Ευρωπαίων δεν έχει στενούς φίλους – Πού νιώθουν οι άνθρωποι πιο μόνοι; – Πώς ζουν οι Έλληνες;

Νέα έκθεση του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει ότι το 8% των ερωτηθέντων σε 22 χώρες της ΕΕ δηλώνουν ότι δεν έχουν στενούς φίλους, ενώ το 3% αναφέρει πως δεν έχει στενά μέλη της οικογένειας

Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες [εικόνες]
Εικόνες 11.11.25

Δονούσα: Πρόστιμο πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ στον 63χρονο που είχε 58 γάτες σε ακατάλληλες συνθήκες

Ύστερα από καταγγελία για βασανισμό ζώων, σε περιφραγμένο χώρο ιδιοκτησίας του, όπου υπήρχαν παλιά ενοικιαζόμενα δωμάτια και εστιατόριο τα οποία δεν λειτουργούσαν πια. Εκεί είχε μαζέψει, κλειδώσει και αφήσει υποσιτισμένες 58 γάτες.

Μέσι: «Θα πάω στο Μουντιάλ μόνο αν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βοηθήσω την Αργεντινή»
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Μόνο έτσι θα πάει στο Μουντιάλ με την Αργεντινή ο Μέσι

Μόνο στην περίπτωση που είναι σε θέση να βοηθήσει αγωνιστικά την Εθνική Αργεντινής, θα δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ του 2026 ο Λιονέλ Μέσι, καθώς δεν θέλει να γίνει βάρος, όπως δήλωσε.

Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου
Έλλειμμα ανταγωνιστικότητας 11.11.25

Τα τρία μεγάλα αγκάθια της ελληνικής οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός του επιχειρηματικού κόσμου

Το ερώτημα για την ελληνική οικονομία δεν είναι αν θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι μισθοί, αλλά αν θα μπορέσει να το κάνει χωρίς να επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα
Κόσμος 11.11.25

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα

Μετά από έξι χρόνια στην κεφαλή της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα και έστειλε ένα μήνυμα ταπεινότητας προς όλους.

Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»
Στέρεη νομική βάση 11.11.25

Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε την προσφυγή της Δανίας ενάντια στην Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς»

Η Οδηγία προβλέπει συλλογικές συμβάσεις για καθορισμό των μισθών, θεσπίζει πλαίσιο για διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών. Το Δικαστήριο ακύρωσε δύο ρυθμίσεις που αφορούν αρμοδιότητα των κρατών.

Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί! (vid)
Euroleague 11.11.25

Ντουμπάι BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86: Ξέσπασε στους «Σέρβους» και τους έσπασε το σερί! (vid)

Πραγματοποιώντας σπουδαία 4η περίοδο (33-21 το επιμέρους σκορ) η Ντουμπάι BC, συνέτριψε τον ανεβασμένο Ερυθρό Αστέρα με 102-86 και επέστρεψε στις νίκες – Τέλος στο σερί που έτρεχαν οι Σέρβοι.

Ποκρόφσκ: Eικόνες βγαλμένες από Mad Max – Δείτε πώς εισέβαλαν οι Ρώσοι [Βίντεο]
Ουκρανία 11.11.25

Εικόνες βγαλμένες από Mad Max στο Ποκρόφσκ - Δείτε πώς εισέβαλαν οι Ρώσοι

O ρωσικός στρατός καταγράφηκε σε μηχανοκίνητη επέλαση στο Ποκρόφσκ να κινείται αστραπιαία και άτακτα με μια σκηνή που θύμισε την κλασσική ταινία επιστημονικής φαντασίας

