Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
28.09.2025 | 08:46
Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας λόγω αγώνων δρόμου
Όλα ξεκινούν από τους γονείς: Πώς δεν καβάλησαν το «καλάμι» οι ανήλικοι πρωταγωνιστές του «Stranger Things»;
Fizz 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:00

Όλα ξεκινούν από τους γονείς: Πώς δεν καβάλησαν το «καλάμι» οι ανήλικοι πρωταγωνιστές του «Stranger Things»;

Με το φινάλε του «Stranger Things» να πλησιάζει, οι Ντάφερ μιλούν για το ταξίδι από το 2016, την ενηλικίωση των πρωταγωνιστών και τους δεσμούς που κράτησαν την ομάδα ενωμένη σαν οικογένεια

Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Γιατί μας μελαγχολούν οι Κυριακές; Έτσι θα τις απολαύσουμε ξανά

Καθώς το «Stranger Things» οδεύει προς το φινάλε του, οι δημιουργοί της σειράς, Ματ και Ρος Ντάφερ, κάνουν μια αναδρομή στο ταξίδι που ξεκίνησαν πριν από σχεδόν μια δεκαετία.

Το μεγάλο χιτ του Netflix έκανε πρεμιέρα τον Ιούλιο του 2016 και, μιλώντας την Πέμπτη στη Σύνοδο Entertainment & Tech του Variety στο Λος Άντζελες, οι Ντάφερ κλήθηκαν να σχολιάσουν το γεγονός ότι οι μικροί πρωταγωνιστές της σειράς έχουν πια μεγαλώσει – μερικοί μάλιστα έχουν αποκτήσει οικογένεια, σύμφωνα με το CNN.

«Είναι απίστευτο. Μας θυμίζει πόσο καιρό κρατάει όλο αυτό και πόσο τυχεροί σταθήκαμε. Στην ουσία, έχουμε γίνει μια οικογένεια που πορεύτηκε μαζί σε όλη αυτή τη διαδρομή», είπε ο Ματ Ντάφερ, αστειευόμενος ότι ένιωσε ανακούφιση βλέποντας πως κανείς από τους νεαρούς δεν «καταστράφηκε από την εμπειρία».

«Ήταν σίγουρα μια ανακούφιση», πρόσθεσε γελώντας.

Από την πλευρά του, ο Ρος Ντάφερ τόνισε: «Όλα ξεκινούν από τους γονείς. Οι οικογένειες ήταν σωστές, με υποστήριξη και αγάπη, και αυτό τους κράτησε προσγειωμένους».

Σημείωσε ακόμη ότι το γεγονός πως υπήρχε μια ομάδα βοήθησε πολύ: «Δεν ήταν μόνο ένα παιδί στο επίκεντρο, ήταν όλοι μαζί. Παρέμειναν φίλοι, συνέχισαν να έχουν δεσμούς και μετά το τέλος κάθε κύκλου».

Όπως είπε, στις πιο «δύσκολες» στιγμές, «κανείς δεν έμεινε μόνος του».

«Όλα ξεκινούν από τους γονείς. Οι οικογένειες ήταν σωστές, με υποστήριξη και αγάπη, και αυτό τους κράτησε προσγειωμένους.»

«Stranger Things»

Το «Stranger Things» αφηγείται την ιστορία μιας παρέας παιδιών που ανακαλύπτουν μια σκοτεινή παράλληλη διάσταση, το Upside Down, και γνωρίζουν τη μυστηριώδη Έλεβεν (Μίλι Μπόμπι Μπράουν), η οποία συνδέεται με αυτήν. Στον βασικό κορμό της σειράς συμμετέχουν επίσης οι Νόα Σναπ, Κέιλεμπ ΜακΛάφλιν, Γκέιτεν Ματαράτσο και Φιν Γούλφχαρντ, ενώ λίγο μεγαλύτεροι είναι οι Τζο Κίρι, Ναταλία Ντάιερ και Τσάρλι Χίτον. Όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα, ο μικρότερος, ο Σναπ, ήταν μόλις 11 ετών.

Η Γουϊνόνα Ράιντερ, που γνωρίζει καλά τι σημαίνει να μεγαλώνεις στο Χόλιγουντ, δήλωσε πρόσφατα πως το μεγαλύτερο δώρο της σειράς ήταν ότι «παρακολούθησε αυτά τα παιδιά να ενηλικιώνονται».

Στη διάρκεια της πορείας του, το «Stranger Things», με την αισθητική των ’80s και τις αναφορές σε ταινίες όπως το «Stand By Me» και οι «Ghostbusters», έχει κερδίσει 12 Emmy.

Η τέταρτη σεζόν, που προβλήθηκε το 2022, σύστησε τον τρομακτικό Βέκνα (Τζέιμι Κάμπελ Μπάουερ).

Στην πέμπτη και τελευταία σεζόν, η παρέα θα δώσει την οριστική μάχη μαζί του. Τα επεισόδια θα χωριστούν σε τρία μέρη και θα κυκλοφορήσουν με αφορμή τρεις γιορτινές περιόδους: την Ημέρα των Ευχαριστιών που γιορτάζεται φέτος στις 27 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, τα Χριστούγεννα και την Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

*Κεντρική Φωτογραφία: Στιγμιότυπο της σειράς, Πηγή: imdb.com 

