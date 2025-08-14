Το Stranger Things, η επιτυχία και η εξαφάνιση: Ο Ντακρέ Μοντγκόμερι ζει τη δική του αλήθεια
Σε συνέντευξή του, ο σταρ του Stranger Things Ντακρέ Μοντγκόμερι εξήγησε τους λόγους που αποφάσισε να μείνει μακριά από το Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια. Και ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα με αυτό, αφού πληρώνει το ενοίκιό του.
- Νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, παραμονή της συνάντησης Πούτιν και Τραμπ
- Γιατί επεκτείνεται το sell off στα κινεζικά ομόλογα
- Οι Ευρωπαίοι έθεσαν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» για το Ουκρανικό
- Ο Έντι Ράμα «καλοβλέπει» μια κυβέρνηση AI ως κλειδί για τη διαφθορά και την επιτάχυνση της ένταξης στην ΕΕ
Έχουν περάσει έξι χρόνια από την ημέρα που έπεσαν οι τίτλοι τέλους του 3ου κύκλου του Stranger Things και μαζί του «έφυγε» και ο Μπίλι, ένας χαρακτήρας που οι περισσότεροι από εμάς αντιπάθησαν (αρχικά) και λάτρεψαν (στο τέλος). Ωστόσο, εκείνη την μέρα δεν ήταν μόνο ο Μπίλι που είπε «αντίο», αλλά και ο Ντακρέ Μοντγκόμερι στο Χόλιγουντ.
Ο 30χρονος Αυστραλός ηθοποιός, μετά το τέλος της 3ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix, ενώ κέρδισε τον τίτλο του «γόη» του Stranger Things και είδε όλες τις πόρτες του Χόλιγουντ να ανοίγουν μπροστά του, επέλεξε να γυρίσει την πλάτη του στη «πρωτεύουσα» της 7ης Τέχνης.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όχι, δεν έμεινε μακριά από τον χώρο του θεάματος, ωστόσο επέλεξε να κάνει τις δουλειές που εκείνος ήθελε και όλα με μέτρο. Και για αυτή του την απόφαση μίλησε στο The Australian πριν από λίγες ημέρες.
«Θεωρώ ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με παλιά» δήλωσε ο Ντακρέ Μοντγκόμερι και συμπλήρωσε: «Οι παραδοσιακοί σταρ του Χόλιγουντ στηρίζονταν στο μυστήριο που υπήρχε γύρω τους. Στην εποχή των social media αυτό δεν υφίσταται πλέον. Αυτός ήταν και ένας λόγος που επέλεξα να ζω μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ωστόσο, δεν έχει μετανιώσει για αυτή την επιλογή του. «Δεν προσπαθώ να συναγωνιστώ με κανέναν. Ζω τη δική μου αλήθεια – και είμαι χαρούμενος που μπορώ να πληρώνω το ενοίκιό μου» τόνισε.
Όσο για τα μελλοντικά του σχέδια, ξεκαθάρισε ότι το τελευταίο διάστημα σκέφτεται αρκετά για το τι θέλει στην καριέρα του. «Προσπαθώ να αποκτήσω όσο περισσότερο μπορώ στις δουλειές που κάνω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε κάθε ρόλο δίνω ένα κομμάτι του εαυτού μου».
- Όχι, ο μασκουλινισμός δεν είναι το αντίθετο του φεμινισμού – και το να θεωρείται ως τέτοιος είναι επικίνδυνο
- Σκληρή γλώσσα Τσέφεριν για τα ιταλικά γήπεδα
- Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»
- Η 12άδα της Εθνικής για το φιλικό με το Μαυροβούνιο
- ΚΚΕ: Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού – Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής η επίθεση στον Πελετίδη
- Σεισμός στην Εύβοια – Ακολούθησε μετασεισμός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις