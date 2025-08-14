Το Stranger Things, η επιτυχία και η εξαφάνιση: Ο Ντακρέ Μοντγκόμερι ζει τη δική του αλήθεια

Έχουν περάσει έξι χρόνια από την ημέρα που έπεσαν οι τίτλοι τέλους του 3ου κύκλου του Stranger Things και μαζί του «έφυγε» και ο Μπίλι, ένας χαρακτήρας που οι περισσότεροι από εμάς αντιπάθησαν (αρχικά) και λάτρεψαν (στο τέλος). Ωστόσο, εκείνη την μέρα δεν ήταν μόνο ο Μπίλι που είπε «αντίο», αλλά και ο Ντακρέ Μοντγκόμερι στο Χόλιγουντ.

Ο 30χρονος Αυστραλός ηθοποιός, μετά το τέλος της 3ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix, ενώ κέρδισε τον τίτλο του «γόη» του Stranger Things και είδε όλες τις πόρτες του Χόλιγουντ να ανοίγουν μπροστά του, επέλεξε να γυρίσει την πλάτη του στη «πρωτεύουσα» της 7ης Τέχνης.

Όχι, δεν έμεινε μακριά από τον χώρο του θεάματος, ωστόσο επέλεξε να κάνει τις δουλειές που εκείνος ήθελε και όλα με μέτρο. Και για αυτή του την απόφαση μίλησε στο The Australian πριν από λίγες ημέρες.

«Θεωρώ ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει σε σχέση με παλιά» δήλωσε ο Ντακρέ Μοντγκόμερι και συμπλήρωσε: «Οι παραδοσιακοί σταρ του Χόλιγουντ στηρίζονταν στο μυστήριο που υπήρχε γύρω τους. Στην εποχή των social media αυτό δεν υφίσταται πλέον. Αυτός ήταν και ένας λόγος που επέλεξα να ζω μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας».

Ωστόσο, δεν έχει μετανιώσει για αυτή την επιλογή του. «Δεν προσπαθώ να συναγωνιστώ με κανέναν. Ζω τη δική μου αλήθεια – και είμαι χαρούμενος που μπορώ να πληρώνω το ενοίκιό μου» τόνισε.

Όσο για τα μελλοντικά του σχέδια, ξεκαθάρισε ότι το τελευταίο διάστημα σκέφτεται αρκετά για το τι θέλει στην καριέρα του. «Προσπαθώ να αποκτήσω όσο περισσότερο μπορώ στις δουλειές που κάνω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε κάθε ρόλο δίνω ένα κομμάτι του εαυτού μου».