Τέλος εποχής για το Stranger Things: Η πρεμιέρα του 5ου κύκλου, η Λίντα Χάμιλτον και το «απογοητευτικό» teaser

Το τέλος της διαδρομής για την παρέα του Stranger Things πλησιάζει.

Η πλατφόρμα του Netflix ανακοίνωσε τις ημερομηνίες κυκλοφορίας για τον πέμπτο και τελευταίο κύκλο της υπερεπιτυχημένης σειράς, που δημιουργήθηκε από τους αδελφούς Ντάφερ.

Το φινάλε θα κυκλοφορήσει σε τρία μέρη, με την πρεμιέρα του πρώτου να είναι προγραμματισμένη για τις 26 Νοεμβρίου, το δεύτερο μέρος θα κάνει την εμφάνισή του ανήμερα τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου, και οριστικό τέλος θα δοθεί με το μεγάλο φινάλε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στις 31 Δεκεμβρίου.

Ολόκληρο το εμβληματικό καστ επιστρέφει για τον τριμερή πέμπτο κύκλο του Stranger Things. Η Γουινόνα Ράιντερ ως Τζόις Μπάγερς, ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ως Τζιμ Χόπερ, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ως Ιλέβεν, ο Φιν Γούλφχαρντ ως Μάικ Γουίλερ, ο Γκέιτεν Ματαράτσο ως Ντάστιν Χέντερσον, ο Κέιλεμπ ΜακΛόφλιν ως Λούκας Σινκλέρ, ο Νόα Σναπ ως Γουίλ Μπάγερς, ο Τζο Κίρι ως Στιβ Χάρινγκτον, η Σέιντι Σινκ ως Μαξ Μέιφιλντ, η Νατάλια Ντάιερ ως Νάνσι Γουίλερ, ο Τσάρλι Χίτον ως Τζόναθαν Μπάγερς, η Μάγια Χοκ ως Ρόμπιν Μπάκλεϊ, ο Μπρετ Γκέλμαν ως Μάρεϊ Μπάουμαν, η Πράια Φέργκιουσον ως Έρικα Σινκλέρ και ο Τζέιμι Κάμπελ Μπάουερ ως Βέκνα, όλοι επιστρέφουν στο τελευταίο κεφάλαιο της φανταστικής εποποιίας.

Στο καστ προστίθεται επίσης, σε έναν μυστηριώδη ρόλο, η θρυλική πρωταγωνίστρια του Εξολοθρευτή, Λίντα Χάμιλτον.

Ο τέταρτος κύκλος του Stranger Things είχε κάνει πρεμιέρα το καλοκαίρι του 2022, σε δύο μέρη, που κυκλοφόρησαν ξεχωριστά τον Μάιο και τον Ιούλιο.

Τα επεισόδια ήταν μεγάλα σε διάρκεια – όλα άνω των 60 λεπτών, με το τελευταίο επεισόδιο του δεύτερου μέρους να ξεπερνά τις δύο ώρες.

Το φινάλε ολοκληρώθηκε με μια επική μάχη ενάντια στον σατανικό Βέκνα και τους Ντεμογκόργκονς στο Upside Down, όπου ο αγαπημένος νέος χαρακτήρας, Έντι Μάνσον (Τζόζεφ Κουίν), θυσιάστηκε για να σώσει την παρέα.

Ο Βέκνα αποδυναμώθηκε μετά τη μάχη, αλλά παραμένει αρκετά ισχυρός ώστε να επεκτείνει το Upside Down στην πόλη του Χόκινς.

Όλοι οι βασικοί χαρακτήρες του καστ επιβιώνουν, αλλά η Μαξ παραμένει σε κώμα, αφού ο Βέκνα έλεγξε το σώμα της.

Σε μια συνέντευξη στο Variety, η Σέιντι Σινκ ήταν ιδιαίτερα αινιγματική όταν μιλούσε για τον τρόπο που γύρισε σκηνές για τον πέμπτο κύκλο.

«Τους αρέσει να με βάζουν να τρέχω», είπε, πιθανόν αναφερόμενη στο viral τραγούδι Running Up That Hill από τον τέταρτο κύκλο. «Αυτό είναι το μόνο που θα πω».

«Θα παίξει ένα ρόλο στον κύκλο» σχολίασε ο Ματ Ντάφερ με τον αδελφό του Ρος να προσθέτει: «Αλλά δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε πώς είναι δυνατόν».

«Σωστά, γιατί είναι σε κώμα», συνεχίζει ο Ματ. «Νομίζω ότι έχει γίνει πιο σίγουρη ως ηθοποιός και στις επιλογές της. Γυρίσαμε μια σκηνή τις προάλλες μαζί της που ήταν απολύτως σπαρακτική. Δεν ξέρω πώς καταφέρνει να αποδώσει αυτά τα συναισθήματα».

Η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε του Stranger Things έχει ξεκινήσει ωστότο το teaser απογοήτευσε αρκετούς.

Το teaser για την τελευταία σεζόν δίχασε πολλούς φανατικούς της σειράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους χρήστες του Twitter/X να το χαρακτηρίζουν ως «ένα από τα πιο απογοητευτικά teaser όλων των εποχών» επειδή «κανείς δε ζήτησε μια ανακεφαλαίωση».

Το σχεδόν δίλεπτο teaser περιλαμβάνει κυρίως αποσπάσματα από τις τέσσερις προηγούμενες σεζόν, όπως την εξαφάνιση του Γουίλ Μπάγερς (Νόα Σναπ) στην πρώτη σεζόν και την καταστροφή που προκάλεσε ο Βέκνα/Χένρι Κριλ στο Χόκινς στο τέλος του τέταρτου κύκλου.

«Το τραβάνε πολύ», παραπονέθηκε ένας θαυμαστής, ενώ ένας άλλος έγραψε: «Περιμέναμε τρία χρόνια για αποσπάσματα αναδρομής και μερικές νέες σκηνές».

