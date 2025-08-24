Ματ και Ρος Ντάφερ: Πως οι δημιουργοί του Stranger Things βρέθηκαν από τα «αζήτητα» στην κορυφή του Χόλιγουντ

Το ημερολόγιο έγραφε 15 Ιουλίου 2016 όταν μέσα στην κάψα του καλοκαιριού και της αναμονής των διακοπών μια σειρά εμφανίστηκε στις μικρές οθόνες: το Stranger Things κυκλοφόρησε και έμελλε να αλλάξει την καθημερινότητά μας.

Η σειρά που εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν οι Ματ και Ρος Ντάφερ έγινε επιτυχία μέσα σε ένα βράδυ, δημιουργώντας μια τρέλα για τα eighties. Άλλωστε αυτό ήταν και το μυστικό της επιτυχίας της – ή τουλάχιστον ένα από τα μυστικά της.

View this post on Instagram A post shared by The Duffer Brothers (@dufferbrothres)

Νοσταλγία για τη δεκαετία του ’80 με έναν συνδυασμό παραφυσικών φαινομένων, τεράτων, παράλληλων διαστάσεων και νεανικής περιπέτειας. Ποιος 40 plus δεν θα ενθουσιαζόταν από αυτό;

Στα «αζήτητα» του Χόλιγουντ

Κι όμως έναν χρόνο πριν από την επιτυχία του Stranger Things, οι δίδυμοι Ντάφερ βρίσκονταν στον πάτο της τροφικής αλυσίδας του Χόλιγουντ. Για την ακρίβεια κανένα στούντιο δεν ήθελε να… παίξει μαζί τους, καθώς στο βιογραφικό τους είχαν μια μεγάλη αποτυχία.

Το 2012 συμφώνησαν με την Warner Bros και πήραν «λευκή επιταγή» για τα γυρίσματα της πρώτης τους ταινίας μεγάλου μήκους. Το Hidden ήταν ένα ψυχολογικό θρίλερ με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ και την Άντρια Ράιζμπορο στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Μετά από τρία χρόνια το Hidden βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες, δέχθηκε συμπαθητικές κριτικές («ελπιδοφόρο του ντεμπούτο των Ντάφερ» έγραψε ο Ντανιέλ Κέρλαντ) και πήγε άπατο στο box office μαζεύοντας με το ζόρι 300.000 δολάρια.

View this post on Instagram A post shared by The Duffer Brothers (@dufferbrothres)

Η εκδίκηση του Stranger Things

Κι όμως, 365 ημέρες αργότερα ήταν τα νέα «χρυσά παιδιά» της βιομηχανίας του θεάματος. Το Stranger Things σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του, σάρωσε από βραβεία μέχρι ρεκόρ τηλεθέασης και για περίπου εννέα χρόνια αποτελεί τη «ναυαρχίδα» του Netflix.

Όπως είναι γνωστό, φέτος θα πέσουν οι τίτλοι τέλους της επιτυχημένης σειράς – στις 31 Δεκεμβρίου 2025 είναι προγραμματισμένο το μεγάλο φινάλε του Stranger Things.

Ωστόσο οι Ματ και Ρος Ντάφερ κοιτούν ήδη το μέλλον: όπως έγινε γνωστό υπέγραψαν τετραετές κλειστό συμβόλαιο με την Paramount – οι οικονομικές λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές αλλά όλοι μιλούν για deal πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

View this post on Instagram A post shared by The Duffer Brothers (@dufferbrothres)

Το δημιουργικό δίδυμο θα αποχωρήσει από το Netflix μετά από μια δεκαετία, καθώς το συμβόλαιο με την Paramount ενεργοποιείται τον Απρίλιο του 2026 και η νέα συμφωνία περιλαμβάνει κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικά και streaming πρότζεκτ.

«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι που γινόμαστε μέλη της οικογένειας της Paramount. Για εμάς, αυτό είναι η πραγματοποίηση ενός ονείρου ζωής» δήλωσαν οι Ματ και Ρος Ντάφερ. «Είμαστε επίσης χαρούμενοι που συναντάμε ξανά τους Σίντι Χόλαντ και Ματ Θάνελ, οι οποίοι πίστεψαν σε εμάς και στο ασυνήθιστο σενάριο που τελικά μετατράπηκε στο «Stranger Things»» πρόσθεσαν.