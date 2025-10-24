«Θα είναι φανταστικό»: Το φινάλε του Stranger Things γράφει ήδη ιστορία

Ήταν Ιούλιος του 2016 όταν μέσα σε ένα τσουνάμι τηλεοπτικών παραγωγών έκανε την εμφάνισή της μια νέα σειρά, που κατά έναν μαγικό τρόπο κατάφερε να ενθουσιάσει από τους νέους μέχρι τους 40 plus. Το Stranger Things έδειξε από το πρώτο επεισόδιο ότι δεν ήταν ένα σόου «μια από τα ίδια».

Το γεμάτο φαντασία σενάριο, οι ανατροπές, η λατρεία για τη δεκαετία του ’80, μίλησαν στις καρδιές μας και σύντομα η σειρά – έπος των αδελφών Ντάφερ άρχισε να σπάει το ένα τηλεοπτικό ρεκόρ μετά το άλλο.

Μετά από εννέα χρόνια, πλέον ήρθε ο καιρός να πέσουν και οι τίτλοι τέλους στο Stranger Things. Όπως είναι γνωστό εδώ και καιρό ο 5ος κύκλος θα είναι και ο τελευταίος και όλοι περιμένουν με κομμένη την ανάσα για το τι θα δουν.

Ωστόσο, έναν μήνα προτού βγει το πρώτο μέρος του μεγάλου φινάλε στις μικρές οθόνες, η σειρά γράφει ήδη τη δική της ξεχωριστή ιστορία.

Όπως έγινε γνωστό, το τελευταίο δίωρο επεισόδιο του Stranger Things, που θα κάνει πρεμιέρα στις 31 Δεκεμβρίου, εκτός από το Netflix θα προβληθεί την ίδια ώρα και σε 350 επιλεγμένους κινηματογράφους στις ΗΠΑ.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα επεισόδιο μιας σειράς της γνωστής πλατφόρμας θα μπει στις σκοτεινές αίθουσες. Κάτι που ήθελαν πάρα πολλοί οι Ματ και Ρος Ντάφερ.

#StrangerThings fans, rejoice! The two-hour series finale will play in more than 350 movie theaters nationwide on December 31 and January 1, 2026. «We’re beyond excited that fans will have the chance to experience the final episode of ‘Stranger Things’ in theaters — it’s… pic.twitter.com/xTDkpgLDEL — Variety (@Variety) October 23, 2025

Πριν από λίγο καιρό, μιλώντας στο Variety, είχαν εκφράσει την επιθυμία τους το επεισόδιο – φινάλε του Stranger Things να παιχτεί και στον κινηματογράφο. «Οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν πόση προσπάθεια έχει γίνει στον ήχο και την εικόνα» είχε πει ο Ματ Ντάφερ, ενώ ο αδερφός του πρόσθεσε:

«Αν συμβεί αυτό θα είναι κάτι φανταστικό. Οι fans της σειράς θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία».