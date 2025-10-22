«Είναι εντελώς νεκρός»: Ο Τζόζεφ Κουίν δεν θα επιστρέψει στον 5ο και τελευταίο κύκλο του Stranger Things

Εδώ και χρόνια γνωρίζαμε ότι η επόμενη σεζόν που θα ερχόταν θα ήταν και η τελευταία της επιτυχημένης σειράς. Το Stranger Things, που επανέφερε τα eighties και πάλι μόδα, είναι έτοιμο μετά από μια εννιαετία να ρίξει τίτλους τέλους – και μαζί με αυτό, να μας πει «αντίο» και όλη η παρέα που την είδαμε να μεγαλώνει ουσιαστικά σε real time.

Το project που δημιούργησαν οι αδελφοί Ντάφερ, εκτός από ένα πρωτότυπο και γεμάτο ανατροπές σενάριο, μας «χάρισε» και μια φουρνιά νέων ηθοποιών – και οι περισσότεροι από εμάς είχαμε την ελπίδα ότι θα τους βλέπαμε, έστω και για λίγο, στο μεγάλο φινάλε.

Ωστόσο, για κάποιους από αυτούς, αυτό το σενάριο δεν είναι εφικτό. Κάπως έτσι, έγινε γνωστό, ότι ο Τζόζεφ Κουίν δεν θα εμφανιστεί στον 5ο κύκλο του Stranger Things.

Για όποιον δεν θυμάται, ο 31χρονος ηθοποιός υποδύθηκε τον εκκεντρικό Έντι Μάνσον, που έπαιξε με εκπληκτικό τρόπο το Master of Puppets των Metallica στη 4η σεζόν της σειράς και στο τέλος θυσιάστηκε για τους φίλους του.

Τους τελευταίους μήνες υπήρχαν φήμες ότι ίσως επέστρεφε στο κλείσιμο του Stranger Things – φήμες που δημιουργούσε και διατηρούσε στον Τύπο ο ίδιος ο ηθοποιός. Ωστόσο, ο Ματ Ντάφερ αποφάσισε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

«Όχι, δυστυχώς δεν θα επιστρέψει. Είναι κάτω από το… έδαφος» είπε στο Empire. «Ωστόσο λάτρεψα τον τρόπο με τον οποίο ο Τζόζεφ ‘έπαιξε’ με τον κόσμο και τον Τύπο» αναφερόμενος στις δηλώσεις του ηθοποιού ότι είναι πιθανό να εμφανιστεί στο φινάλε του Stranger Things.

«Ο Κουίν από τους πιο πολυάσχολους ηθοποιούς αυτή την περίοδο που όλοι ξέρουν ότι όσο και να ήθελε, δεν γινόταν να επιστρέψει. Έχει παίξει σε πέντε ταινίες μέσα σε τρία χρόνια! Πότε να βρει χρόνο να κάνει γυρίσματα και για εμάς;» συμπλήρωσε ο Ματ Ντάφερ.

Το πρώτο μέρος της τελευταίας σεζόν του Stranger Things θα κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου, ενώ το τελευταίο επεισόδιο θα προβληθεί στο Netflix στις 31 Δεκεμβρίου.