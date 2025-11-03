Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying

Είναι η πλέον πολυαναμενόμενη σειρά της χρονιάς. Αυτή που περιμένουν όλοι να βγει στις μικρές οθόνες, καθώς ο 5ος κύκλος θα σημάνει και το τέλος της. Το φινάλε του Stranger Things ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου, ενώ οι οριστικοί τίτλοι τέλους θα πέσουν στις 31 Δεκεμβρίου.

Μάλιστα, προτού καν κυκλοφορήσει ο τελευταίος κύκλος, η δημιουργία των αδερφών Ντάφερ γράφει ήδη ιστορία, καθώς θα γίνει η πρώτη σειρά του Netflix που το τελευταίο επεισόδιο θα προβληθεί και σε κινηματογραφικές αίθουσες στις ΗΠΑ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stranger Things Netflix (@strangerthingstv)

Τι κι αν η πρεμιέρα του Stranger Things να θέλει ακόμα τρεις εβδομάδες; Τα δράματα ξεκίνησαν ήδη και δεν είναι καθόλου ωραία. Όπως έκανε γνωστό η Daily Mail η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η 21χρονη ηθοποιός κατηγορεί τον τηλεοπτικό της πατέρα για παρενόχληση και bullying κατά την διάρκεια των γυρισμάτων της τελευταίας σεζόν, σε μια αναφορά πολλών σελίδων που παρέδωσε στην παραγωγή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ShowMo (@showmo_india)

Στο άρθρο αναφέρεται ότι ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ δεν κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση αλλά και τοξική συμπεριφορά, ενώ η παραγωγή ερεύνησε τις κατηγορίες για αρκετούς μήνες. Τελικά τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν, ενώ η Μίλι Μπόμπι Μπράουν είχε στο πλατό άτομο από την ομάδα εκπροσώπησής της.

Η Page Six επικοινώνησε με τη Μπράουν, το Χάρμπουρ και το Netflix, ωστόσο δεν πήρε κάποια απάντηση για το περιστατικό.