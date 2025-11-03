magazin
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying
Ξαφνικό 03 Νοεμβρίου 2025 | 15:03

Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying

Λίγος καιρός έμεινε μέχρι να κάνει την εμφάνισή του στις μικρές οθόνες ο 5ος και τελευταίος κύκλος του Stranger Things, ωστόσο τα δράματα έχουν ξεκινήσει ήδη. Και δεν είναι ωραία.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Spotlight

Είναι η πλέον πολυαναμενόμενη σειρά της χρονιάς. Αυτή που περιμένουν όλοι να βγει στις μικρές οθόνες, καθώς ο 5ος κύκλος θα σημάνει και το τέλος της. Το φινάλε του Stranger Things ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στις 26 Νοεμβρίου, ενώ οι οριστικοί τίτλοι τέλους θα πέσουν στις 31 Δεκεμβρίου.

Μάλιστα, προτού καν κυκλοφορήσει ο τελευταίος κύκλος, η δημιουργία των αδερφών Ντάφερ γράφει ήδη ιστορία, καθώς θα γίνει η πρώτη σειρά του Netflix που το τελευταίο επεισόδιο θα προβληθεί και σε κινηματογραφικές αίθουσες στις ΗΠΑ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stranger Things Netflix (@strangerthingstv)

Τι κι αν η πρεμιέρα του Stranger Things να θέλει ακόμα τρεις εβδομάδες; Τα δράματα ξεκίνησαν ήδη και δεν είναι καθόλου ωραία. Όπως έκανε γνωστό η Daily Mail η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η 21χρονη ηθοποιός κατηγορεί τον τηλεοπτικό της πατέρα για παρενόχληση και bullying κατά την διάρκεια των γυρισμάτων της τελευταίας σεζόν, σε μια αναφορά πολλών σελίδων που παρέδωσε στην παραγωγή.

Στο άρθρο αναφέρεται ότι ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ δεν κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση αλλά και τοξική συμπεριφορά, ενώ η παραγωγή ερεύνησε τις κατηγορίες για αρκετούς μήνες. Τελικά τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν, ενώ η Μίλι Μπόμπι Μπράουν είχε στο πλατό άτομο από την ομάδα εκπροσώπησής της.

Η Page Six επικοινώνησε με τη Μπράουν, το Χάρμπουρ και το Netflix, ωστόσο δεν πήρε κάποια απάντηση για το περιστατικό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΕΛΤΑ: Διορθωτικές κινήσεις εξετάζει η κυβέρνηση

ΕΛΤΑ: Διορθωτικές κινήσεις εξετάζει η κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

Τυρί: Η πιο νόστιμη «άμυνα» κατά της άνοιας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων
Τι της συμβαίνει; 03.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απενεργοποίησε τον λογαριασμό της στο Instagram εν μέσω δημόσιας διαμάχης σχετικά με τo νέο βιβλίο αποκαλύψεων του πρώην συζύγου της Κέβιν Φέντερλαϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου
Fizz 03.11.25

Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου

Μετά τα σκάνδαλα και την οργή της κοινής γνώμης, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ εγκαταλείπει το Royal Lodge και μετακομίζει στο ιδιωτικό Σάντρινγχαμ. Ο Κάρολος καλύπτει προσωπικά το κόστος.

Σύνταξη
Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»
«Εξοργισμένος» 03.11.25

Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»

Μπορεί επίσημα ο λόγος για την πτώση του πρώην πρίγκιπα Άντριου να είναι η αμφιλεγόμενη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ωστόσο φήμες θέλουν τον Γουίλιαμ να αποφάσισε να «αποκεφαλίσει» τον θείο του εξαιτίας της Κέιτ Μίντλετον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζορτζ Κλούνεϊ: «Ήταν λάθος η επιλογή της Κάμαλα Χάρις» — Επιμένει ότι οι Δημοκρατικοί έπρεπε να κάνουν προκριματικές
Βίντεο 03.11.25

Τζορτζ Κλούνεϊ: «Ήταν λάθος η επιλογή της Κάμαλα Χάρις» — Επιμένει ότι οι Δημοκρατικοί έπρεπε να κάνουν προκριματικές

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δηλώνει ότι η απόφαση να αντικατασταθεί ο Τζο Μπάιντεν από την Κάμαλα Χάρις ήταν «λάθος» και επιμένει πως οι Δημοκρατικοί έπρεπε να ανοίξουν τη διαδικασία στους ψηφοφόρους με προκριματικές εκλογές.

Σύνταξη
Μια στιγμή στον χρόνο με τον αδερφό του Τζον – Ο Τζιμ Μπελούσι θυμάται
The Blues Brothers 02.11.25

Μια στιγμή στον χρόνο με τον αδερφό του Τζον - Ο Τζιμ Μπελούσι θυμάται

O Τζιμ Μπελούσι αναπολεί μια αγαπημένη στιγμή από τα πρώτα βήματα της καριέρας του στο Χόλιγουντ — και πώς αυτή σχετίζεται με τον αδελφό του Τζον, που έφυγε από τη ζωή στα 33 του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τσάρλι Σιν διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τις σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες – «Συγγνώμη για τη γραφικότητα»
Follow up 02.11.25

Ο Τσάρλι Σιν διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τις σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες - «Συγγνώμη για τη γραφικότητα»

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εντάξει, έκανα αυτό το πράγμα, αλλά αυτό και αυτό δεν συνέβησαν, απλά, δε συνέβησαν…» είπε ο Τσάρλι Σιν στην πρόσφατη εκπομπή «In Depth With Graham Bensinger».

Σύνταξη
Θα δωρίζατε το νεφρό σας σε κάποιον άγνωστο; – Για τον Τζέσι Άιζενμπεργκ η απάντηση είναι αυτονόητη
Εύγε! 02.11.25

Θα δωρίζατε το νεφρό σας σε κάποιον άγνωστο; – Για τον Τζέσι Άιζενμπεργκ η απάντηση είναι αυτονόητη

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ αποφάσισε να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο, ξεκινώντας μια «αλυσίδα ζωής». «Αν μπορείς να σώσεις έναν άνθρωπο, γιατί να μην το κάνεις;» λέει ο ηθοποιός.

Σύνταξη
Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν
Παραμένει στη διαδοχή 01.11.25

Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ: Πόσο θα παραμείνει στο Royal Lodge – Νέα στοιχεία που τον συνδέουν με τον Έπσταϊν

Παρά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να του αφαιρέσει τίτλους και προνόμια, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ δεν φεύγει άμεσα από το Royal Lodge, ενώ νέα έγγραφα τον συνδέουν ξανά με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο
Όσο ακούω, σχεδιάζω 01.11.25

«Ζωγραφίζω για να μάθω τα λόγια μου»: Η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει πώς η δυσλεξία έγινε το μυστικό της όπλο

Η Κίρα Νάιτλι μιλά για τον πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο αποστηθίζει τα λόγια της λόγω δυσλεξίας: δεν διαβάζει, αλλά ζωγραφίζει εικόνες που «εγγράφουν» το σενάριο στο μυαλό της

Σύνταξη
«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» – Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν
Τραύμα 01.11.25

«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» - Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν

Η τρυφερότητα μεταξύ του «Αφεντικού», Μπρους Σπρίνγκστιν και του μάνατζέρ του είναι η καρδιά της ασυνήθιστης ροκ, κινηματογραφικής βιογραφίας «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Halloween – Η Χάιντι Κλουμ μεταμφιέστηκε σε Μέδουσα και ο σύζυγός της σε Έλληνα πολεμιστή
Ετήσιο πάρτι 01.11.25

Halloween - Η Χάιντι Κλουμ μεταμφιέστηκε σε Μέδουσα και ο σύζυγός της σε Έλληνα πολεμιστή

Η σούπερ μοντέλο Χάιντι Κλουμ έχει εδραιώσει τη θέση της ως η ανεπίσημη επίσημη βασίλισσα του Halloween μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες ακραίων και υπερβολικών κοστουμιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη
Αρκετά! 01.11.25

Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη

Η ηθοποιός και σεναριογράφος Έμα Τόμσον είπε στον παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής Στίβεν Κόλμπερτ ότι δεν συμφωνούσε διόλου με την πρόταση της Microsoft Copilot να ξαναγράψει τα σενάριά της αντί για εκείνη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του
On Field 03.11.25

Ο Λανουά έχασε την ασπίδα του

Στο κάδρο και οι ξένοι διαιτητές, εκτεθειμένος ο Λανουά, αν και οι ξένοι ρέφερι την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσαν την συνταγή για σταθερότητα στην ελληνική διαιτησία

Βάιος Μπαλάφας
Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας – Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα
Συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη 03.11.25

Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας - Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε μετά την υπουργική συνάντηση για τη Γάζα που φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη - Ποιοι συμμετείχαν - Άλλες 45 σορούς παρέδωσε το Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ

LIVE: Αστέρας – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Αστέρας – ΟΦΗ, για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο
Media 03.11.25

MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο

Και τον Οκτώβριο το MEGA επιβεβαίωσε τη ως σταθερό σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό, ξεχωρίζοντας με προγράμματα ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, σάτιρας και μυθοπλασίας.

Σύνταξη
Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»
Τουρκία 03.11.25

Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»

«Εμείς, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό και θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του στον δίκαιο αγώνα του», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Σύνταξη
Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου
Ελλάδα 03.11.25

Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου

Η σύλληψη έγινε στον Πειραιά το περασμένο Σάββατο - Πρόκειται για άνδρα με καταγωγή από την Συρία κάτοχο σουηδικού διαβατηρίου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Σύνταξη
Το «άμετρο»
Δεινές συμφορές 03.11.25

Το «άμετρο»

Το ποίημα του σφάλματος και της τιμωρίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Μικρά τελετουργικά για cozy στιγμές στο σπίτι
Τα Νέα της Αγοράς 03.11.25

Μικρά τελετουργικά για cozy στιγμές στο σπίτι

Οι φθινοπωρινές στιγμές στο σπίτι δεν χάνουν ποτέ την μαγεία τους - ειδικά όταν συνοδεύονται από ζεστά ροφήματα, απαλά υφάσματα και την θαλπωρή των αναμμένων κεριών.

Σύνταξη
Άρης: Χωρίς Μόντσου κόντρα στην ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Άρης: Χωρίς Μόντσου κόντρα στην ΑΕΛ

Ο Άρης θα υποδεχθεί την ΑΕΛ χωρίς τον Μόντσου, που συμπλήρωσε τρεις κάρτες και θα εκτίσει τη μια αγωνιστική της ποινής του στο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί
Νέα απομνημονεύματα 03.11.25

«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί

Η ιστορία της Σμιθ ξεκινά με μια δύσκολη παιδική ηλικία, την οποία περιγράφει σαν να αφηγείται ένα παραμύθι του Ντίκενς. Στα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής της, η οικογένειά της μετακόμισε 11 φορές, μένοντας σε συγγενείς μετά από εξώσεις ή σε φτωχογειτονιές της Φιλαδέλφειας που ήταν γεμάτες ποντίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς ένα σπίτι άναψε «φωτιές» στα Βορίζια – Η ιστορία που οδήγησε στο μακελειό
Ελλάδα 03.11.25

Πώς ένα σπίτι άναψε «φωτιές» στα Βορίζια – Η ιστορία που οδήγησε στο μακελειό

Το χρονικό του μακελειού στα Βορίζια της Κρήτης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Αποκαλυπτικές μαρτυρίες στο in που βρίσκεται στο χωριό. Ποιος έδωσε την εντολή για την έκρηξη στο σπίτι; Τι ακολούθησε; Η ιστορία και οι λόγοι της αντιπαλότητας των δύο οικογενειών Φραγκιαδάκη και Καργάκη. Η ευθύνη των Αρχών

Σύνταξη
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Οι θηριωδίες στο Σουδάν μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου
Στην Ελ Φάσερ 03.11.25

Οι θηριωδίες στο Σουδάν μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου, λέει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Το γραφείο του εισαγγελέα του ΔΠΔ εξέφρασε τη «βαθιά ανησυχία» για τις πληροφορίες που έρχονται από την Ελ Φάσερ σχετικά με σφαγές, βιασμούς και άλλα εγκλήματα

Σύνταξη
Από την Αυστραλία, στη Σάντερλαντ και την Εθνική Ελλάδας: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς (vids)
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Από την Αυστραλία, στη Σάντερλαντ και την Εθνική Ελλάδας: Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς (vids)

Ο Νεκτάριος Τριάντης είναι μαζί με τον Μπάμπη Κωστούλα τα νέα πρόσωπα στις κλήσεις της Εθνικής μας ομάδας. Ποιος είναι ο νεαρός ομογενής…

Σύνταξη
Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα
Διεθνής Οικονομία 03.11.25

Βορειότερα στην Ευρώπη μετατοπίζεται η «κακή» οικονομία – Η κατάσταση που αλλάζει τα δεδομένα

Τον τελευταίο χρόνο φαίνεται ότι η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη φθίνει, αλλάζοντας τα δεδομένα που ήθελαν μέχρι τώρα να νότια κράτη να έχουν το κυριότερο πρόβλημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
«Κομβικό για το μέλλον του Αλμέιδα το ματς με την Οσασούνα» – Τι αποκαλύπτει η Mundo Deportivo
Ποδόσφαιρο 03.11.25

«Κομβικό για το μέλλον του Αλμέιδα το ματς με την Οσασούνα» – Τι αποκαλύπτει η Mundo Deportivo

Οι τρεις συνεχόμενες ήττες της Σεβίλλης έχουν βάλει τον Ματίας Αλμέιδα σε δύσκολη θέση, με τη Mundo Deportivo να χαρακτηρίζει το επόμενο παιχνίδι κρίσιμο για το μέλλον του.

Σύνταξη
Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι, ο έρωτας και η τελευταία δημόσια εμφάνιση
Ελλάδα 03.11.25

Νότης Σφακιανάκης: Η γνωριμία με την Κίλι, ο έρωτας και η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Ο Νότης Σφακιανάκης θρηνεί την απώλεια της γυναίκας του Κίλι που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή, ο οποίος κλείνει τα 66.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο