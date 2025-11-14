magazin
14.11.2025
Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – Αναφορές για αρκετά θύματα
14.11.2025
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Εκκενώνεται ο σταθμός
«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση
14 Νοεμβρίου 2025
«Καιρός να τελειώνει» – Οι άνθρωποι του Stranger Things για το φινάλε – Κλάμα, μύξες, απελευθέρωση

Δέκα χρόνια μετά την πρεμιέρα του, η σειρά-φαινόμενο του Netflix, Stranger Things, ρίχνει αυλαία. Ο επίλογος, αν και στενάχωρος, είναι και απελευθερωτικός λένε στον The Guardian οι δημιουργοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Λίγο πριν το το μεγάλο φινάλε της σειράς που καθιέρωσε μια ολόκληρη φουρνιά σταρ, οι δημιουργοί, Ματ και Ρος Ντάφερ, του Stranger Things μιλούν για την αφόρητη πίεση του τελευταίου κεφαλαίου, ενώ η Λίντα Χάμιλτον και οι πρωταγωνιστές αποκαλύπτουν τα άγνωστα παρασκήνια αλλά και το συγκινητικό δώρο της Κέιτ Μπους.

Αλήθεια, πώς βάζεις τελεία σε μία σειρά που καθόρισε την ποπ κουλτούρα της τελευταίας δεκαετίας, έχοντας σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης και έχοντας εισαγάγει μια σκοτεινή, pulp μυθολογία στον κόσμο; Αυτό το τιτάνιο ερώτημα κλήθηκαν να απαντήσουν οι δίδυμοι Ματ και Ρος Ντάφερ, οι εγκέφαλοι πίσω από το Stranger Things.

Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία της τέταρτης σεζόν, η αγωνία κορυφώνεται για την πέμπτη και τελευταία, η οποία αναμένεται με κομμένη την ανάσα από εκατομμύρια θεατές. Οι ίδιοι, ωστόσο, μοιάζουν να μην έχουν ακόμη αποδεχθεί το τέλος, δηλώνοντας με ειλικρίνεια: «Με στενοχωρεί. Είναι πιο εύκολο να μην σκέφτεσαι ότι η σειρά όντως τελειώνει».

Η πορεία των αδελφών Ντάφερ από το 2015, όταν η πρότασή τους για μια περιπέτεια «σαν τον Τζον Κάρπεντερ αναμεμειγμένο με τον Ε.Τ.» έφτασε στο Netflix, υπήρξε αλματώδης. Η πρώτη τους ταινία είχε κυκλοφορήσει κατευθείαν σε video-on-demand, γεγονός που τους έκανε να αντιμετωπίσουν τη σειρά ως τη δεύτερη, αναπάντεχη ευκαιρία τους.

Παρόλο που τότε ένιωθαν «αουτσάιντερ» – όπως το Netflix – ο Ματ Ντάφερ σήμερα δηλώνει σχεδόν ανακουφισμένος. «Ακόμη κι αν ο κόσμος δεν αγαπήσει την τελευταία σεζόν, ξέρω ότι ο Ρος κι εγώ θα μας επιτραπεί να συνεχίσουμε να κάνουμε πράγματα».

Το Stranger Things δεν είναι απλώς μια σειρά νοσταλγίας· είναι η πανηγυρική επικράτηση της κουλτούρας των nerds σε όλο της το μεγαλείο.

Οι αδελφοί Ντάφερ κατόρθωσαν να την εντάξουν πλήρως στο mainstream, με αποτέλεσμα παιχνίδια όπως το Dungeons & Dragons να γνωρίσουν πρωτοφανή άνθηση και ο στόχος τους ήταν ξεκάθαρος.

«Η σειρά αφορά ουσιαστικά τους outcast, τους απομονωμένους από τους πολλούς» λέει ο Ματ Ντάφερ στον The Guardian. Για να κάνει τη θέση του ακόμη πιο ξεκάθαρη, ο Ντάφερ επικεντρώνεται σε έναν χαρακτήρα της σειράς, τον Έντι Μάνσον, τον ηγέτη του Hellfire Club της τέταρτης σεζόν.

To καστ στη μεγάλη πρεμιέρα στο Λος Άντζελες

Oι δημιουργοί, τα δίδυμα αδέλφια του Stranger Things, Ματ και Ρος Ντάφερ

Η Λίντα Χάμιλτον περνάει από το σύμπαν του Εξολοθρευτή στο Stranger Things

«Η ίδια η σειρά είναι ο Έντι, επειδή ο Έντι είναι το άτομο που εύχομαι να είχα στο στο λύκειο, αλλά δεν υπήρχε». Αναδεικνύοντας σε ήρωες που σώζουν την ανθρωπότητα ήρωες σαν τον Έντι η σειρά έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους νέους. Η διαφορετικότητα είναι ακριβώς αυτή που σε κάνει να είσαι cool.

Ένα από τα πιο απρόσμενα πολιτιστικά φαινόμενα της σειράς ήταν η αναβίωση του τραγουδιού Running Up That Hill (A Deal With God) της Κέιτ Μπους, κάτι που εξέπληξε ακόμη και τον Ρος Ντάφερ.

«Δεν είχαμε ιδέα ότι θα γινόταν τόσο viral… Η Κέιτ νόμισε ότι ήταν πραγματικά cool» είπε αποκαλύπτοντας πως, ενόψει της τελικής σεζόν, η Κέιτ Μπους τους επιφύλαξε ένα μοναδικό δώρο. «Ενα επιχρυσωμένο κλουβί που έχει στο εσωτερικό του μηχανικά πουλιά. Όταν το κουρδίζεις, τα πουλιά κελαηδούν μια μικρή μελωδία. Μόνο η Κέιτ Μπους θα έδινε αυτό το δώρο» λέει.

Για την τελική αναμέτρηση, οι δημιουργοί στρατολόγησαν μία ακόμη εμβληματική μορφή της δεκαετίας του ’80: τη Λίντα Χάμιλτον, τη θρυλική Σάρα Κόνορ του Εξολοθρευτή.

Η Χάμιλτον θα υποδυθεί τη Δρ. Κέι, μία στρατιωτική επιστήμονα, που είναι και η αντικαταστάτρια του «κακού» Δρ. Μπρένερ της προηγούμενης σεζόν.

«Θέλαμε κάποιον που να τρομάζει, αλλά με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από τον Μόντιν» λένε οι Ντάφερ. Η ηθοποιός, η οποία παραδέχτηκε ότι σχεδίαζε να αποσυρθεί λόγω τραυματισμού, είναι η ιδανική επιλογή. «Είναι εξαιρετικά ευφυής, ώστε να είναι πιστευτή ως επιστήμονας, αλλά ταυτόχρονα, η Λίντα μπορεί να πυροβολήσει με όπλο, μπορεί να εμπλακεί σε μάχη, είναι σκληρή, και αυτή η σκληρότητα ήταν τέλεια για την τελική σεζόν».

Η ίδια η Χάμιλτον, αναφερόμενη στην πιστή αναπαράσταση της εποχής, σχολιάζει με χιούμορ. «Πάντα έλεγα το ίδιο ανέκδοτο. Ποτέ μην εμφανιστείς σε ταινία στη δεκαετία του ’80! Το μαλλί είναι πολύ ξασμένο!» λέει η Λίντα -Σάρα Κόνορ- Χάμιλτον.

Η πέμπτη σεζόν ξεκινά με τους κατοίκους του Χόκινς υπό στρατιωτική καραντίνα, έχοντας κάνει ένα μικρό χρονικό άλμα στον Νοέμβριο του 1987. Για τους νεαρούς πρωταγωνιστές, που ξεκίνησαν την καριέρα τους ως παιδιά και μεγάλωσαν μπροστά στην κάμερα, το τέλος είναι ιδιαίτερα συναισθηματικό.

Ο Κέιλεμπ ΜακΛάφλιν (Λούκας), αν και πιστεύει πως «ήρθε η ώρα να τελειώσουν», εκφράζει τη θλίψη του. «Το να μεγαλώνω με αυτά τα παιδιά, και να έχω την οικογένεια που χτίσαμε, είναι κάτι που δεν θα ξαναποκτήσω. Θα μου λείψει πολύ αυτό» λέει.

Ο Φιν Γούλφχαρντ (Μάικ) παραδέχεται ότι δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί το φινάλε ενώ ο Γκέιτεν Ματαράτσο (Ντάστιν) περιγράφει τη συγκινητική τελευταία ημέρα των γυρισμάτων.

«Ήταν σημαντικό για όλους μας να είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον. Υπήρχαν άτομα που είχαν ολοκληρώσει τα γυρίσματα μέρες ή και μία εβδομάδα νωρίτερα, που αποφάσισαν να μείνουν και να βεβαιωθούν ότι όλοι ήταν εκεί για εκείνη την τελευταία μέρα. Ήταν αναγκαίο να το ζήσουμε όλοι μαζί. Ζήσαμε δέκα χρόνια μαζί» λέει.

Την ίδια συγκίνηση ένιωσε και η Λίντα Χάμιλτον, η οποία ήταν παρούσα στις αναγνώσεις του σεναρίου για τα δύο τελευταία επεισόδια, παρά το γεγονός ότι δεν είχε συμμετοχή στους προηγούμενους κύκλους της σειράς.

«Ήταν απίστευτο που βρέθηκα σε αυτό το δωμάτιο… Ήταν μία μάζα από κλαψιάρηδες εικοσάρηδες. Ήταν πραγματικά, πολύ δυνατή εμπειρία» λέει μεταξύ σοβαρού και αστείου.

Οι αδελφοί Ντάφερ, οι οποίοι ξεκίνησαν τη σεζόν δουλεύοντας εβδομάδες πάνω στα τελευταία τριάντα λεπτά του φινάλε, γνωρίζουν ότι αυτό είναι το σημείο που θα κρίνει την επιτυχία ολόκληρου του εγχειρήματος. «Ελπίζουμε να λειτουργήσει» λέει με κυνική ειλικρίνεια ο Ματ Ντάφερ.

Το πρώτο μέρος του Stranger Things 5 ​​κάνει πρεμιέρα στις 27 Νοεμβρίου.

inTown
«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» – Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία
«Pluribus» 14.11.25

«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» - Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Βινς Γκίλιγκαν παρουσιάζει την πρεμιέρα της σειράς «Pluribus», στην οποία η Ρία Σέιχορν (από το «Better Call Saul») υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα από έναν «ιό ευτυχίας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»
Περηφάνια και Προκατάληψη 14.11.25

Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»

Στο Jane Austen’s Paper Trail, η μυθιστοριογράφος παρουσιάζεται πιο τολμηρή: πίσω από τους ρομαντισμούς, αποκαλύπτει έναν κόσμο όπου ο γάμος για τις γυναίκες ήταν ρίσκο, επιβίωση — και συχνά παγίδα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του
Καθρεπτισμός 14.11.25

«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του

Ο Βρετανό-Ινδός καλλιτέχνης Anish Kapoor λέει ότι οι επιδρομές «στρατιωτικού τύπου» στις ΗΠΑ είναι «κάτι το απίστευτο», ενώ συζητά για τη νέα του έκθεση στο Southbank του Λονδίνου το επόμενο έτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος
Νέα αυτοβιογραφία 14.11.25

Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος

Τα χρόνια πριν από το θάνατό της το 2024, η επίσης κινηματογραφίστρια σύζυγος του Φράνσις Φορντ Κόπολα και μητέρα της Σοφίας και του Ρόμαν Κόπολα έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο αναπολεί μια ζωή ως μητριάρχη μιας από τις πιο διάσημες οικογένειες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα μυστικά του Salvator Mundi: Τι αποκαλύπτουν τα email του Τζέφρι Έπσταϊν για τον αμφιλεγόμενο πίνακα των 450 εκατ. δολαρίων
Λεονάρντο ντα Βίντσι 14.11.25

Τα μυστικά του Salvator Mundi: Τι αποκαλύπτουν τα email του Τζέφρι Έπσταϊν για τον αμφιλεγόμενο πίνακα των 450 εκατ. δολαρίων

Νέα email του Τζέφρι Έπσταϊν φωτίζουν τον γρίφο του Salvator Mundi, συνδέοντας τον πανάκριβο πίνακα με τον MBS και τον Ριμπολόβλεφ, και αφήνοντας υπαινιγμούς για παρασκηνιακές σκοπιμότητες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα
Φωτογραφία 14.11.25

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Στην Πολωνία για να δει τον «δίδυμο» εαυτό του από τον 17ο αιώνα

Ένα πορτρέτο του 1628 που μοιάζει εντυπωσιακά με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο έγινε viral, με το Εθνικό Μουσείο του Βρότσουα να προσκαλεί τον Αμερικανό ηθοποιό να το επισκεφθεί και να «γνωρίσει» τον σωσία του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
