25 χρόνια Τεντ Σαράντος: Ο ομογενής που έκανε το Netflix Γολιάθ του Χόλιγουντ μιλάει για όλα

Σε λίγες εβδομάδες, ο Τεντ Σαράντος, ο Ελληνοαμερικανός συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix θα κάνει το ντεμπούτο του στην υποκριτική – παίζοντας τον εαυτό του.

Ο Τεντ Σαράντος θα εμφανιστεί διακωμωδώντας τον εαυτό και την ιδιότητα του του σε ένα επεισόδιο της σειράς The Studio της αντίπαλης στο Netflix πλατφόρμας, την Apple TV+. Αν και απροσδόκητο ότι κάνει ένα cameo σε ένα ανταγωνιστικό streamer, όσοι τον γνωρίζουν ήταν σίγουροι για την απάντηση του. «Είπα αμέσως ναι» λέει στο Variety.

O Τεντ Σαράντος γιορτάζει ένα τέταρτο του αιώνα στην εταιρεία και είναι ένας από τους ανθρώπους που έκαναν το Netflix από μια επιχείρηση που έστελνε DVD μέσω ταχυδρομείου σε έναν Γολιάθ της νέας ψυχαγωγίας που βρυχάται. Η πορεία του είναι το ίδιο εντυπωσιακή. Από εκεί που κυκλοφορύσε σε πάρτι με στελέχη της βιομηχανίας, έγινε η ίδια η βιομηχανία.

Ο άνθρωπος που το Χόλιγουντ γνωρίζει με μια συλλαβή -Ted- είναι αυτός που έδωσε το πράσινο φως σε επιτυχίες που καθιέρωσαν την πλατφόρμα -Stranger Things και Squid Game και καθιέρωσε το binge watching ως συνήθεια.

Ο Σαράντος, 60, μίλησε με το Variety για τη βιομηχανία διασκέδασης, τα νέα μοντέλα συνεργασίας, τη Μαρκλ και όλα όσα τον έχουν κάνει έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες στην παγκόσμια διασκέδαση.

Νοσταλγικός και χαρούμενος για την επέτειο 25 χρόνων στο Netflix, ο Σαράντος ξεκίνησε ως επικεφαλής του τμήματος περιεχομένου και είχε αναλάβει να διεκδικήσει τεράστιες προμήθειες DVD με επιτυχημένες ταινίες, τις οποίες το Netflix μπορούσε στη συνέχεια να στείλει στους πελάτες του μέσα στους κόκκινους φακέλους του. Έπρεπε να περάσουν χρόνια για να αποκτήσει ακόμη το δικό του γραφείο.

«Φέτος έχουμε το φινάλε του Stranger Things, το οποίο θα είναι απίστευτο, την τρίτη σεζόν του Squid Game, την οποία περιμένει ο κόσμος, και την επιστροφή του Wednesday. Και οι τρεις μεγαλύτερες σειρές στην ιστορία του Netflix και ίσως στην ιστορία της τηλεόρασης.

Σήμερα το Netflix έχει εκτοξευθεί μετρώντας 300 εκατομμύρια παγκόσμιους συνδρομητές και αναμένεται να διαθέσει 18 δισεκατομμύρια δολάρια για περιεχόμενο μόνο μέσα στο 2025. Οι εχθροί του ομογενή τον κατηγορούν ότι κατέστρεψε τον κλάδο, μετατρέποντας το κοινό σε ζόμπι που παρακολουθούν περιεχόμενο σε τάμπλετ και τηλέφωνα, καθηλωμένοι σε καναπέδες.

Λένε ότι ισοπέδωσε το Χόλιγουντ στην προσπάθειά του για παγκόσμια κυριαρχία και το γεγονός ότι το Netflix δεν έχει κερδίσει Όσκαρ καλύτερης ταινίας, παρά τις αρκετές προσπάθειες, υποδηλώνει ότι η δυσαρέσκεια εξακολουθεί να υπάρχει στην Ακαδημία.

Αλλά ο Σαράντος μοιάζει να διασκεδάζει τις φήμες και όσα λέγονται για τον ίδιο. Οι πραγματικές του μάχες ήταν αυτές που έδωσε με τους μετόχους κατά τη διάρκεια της θητείας του στο τιμόνι του Netflix που απειλήθηκε δύο φορές με κατακόρυφες πτώσεις. Η πρώτη ήταν το 2011, όταν η ηγεσία αποφάσισε να χωρίσει την επιχείρηση αποστολής DVD και την πλατφόρμα streaming σε δύο υπηρεσίες, ζητώντας από τους πελάτες να πληρώνουν για συνδρομές και στις δύο.

Η μετοχή της Netflix έχασε τη μισή της αξία μέσα σε δύο μήνες και ανέκαμψε μόνο αφού η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη και άλλαξε πορεία. Η δεύτερη ήρθε τον Απρίλιο του 2022, όταν η Wall Street πανικοβλήθηκε από την πρόβλεψη των αναλυτών για αργή αύξηση των συνδρομητών, καθώς η Disney, η HBO και η NBCUniversal επένδυσαν σημαντικά στο streaming.

Οι εχθροί του ομογενή Σαράντος τον κατηγορούν ότι κατέστρεψε τον κλάδο, μετατρέποντας το κοινό σε ζόμπι που παρακολουθούν περιεχόμενο σε τάμπλετ και τηλέφωνα, καθηλωμένοι σε καναπέδες. Λένε ότι ισοπέδωσε το Χόλιγουντ στην προσπάθειά του για παγκόσμια κυριαρχία και χλευάζουν το Netflix γιατί δεν έχει κερδίσει Όσκαρ καλύτερης ταινίας ακόμη. Ο άνθρωπος που όλοι ξέρουν με το μικρό του, Τεντ, διασκεδάζει τις επιθέσεις γιατί ξέρει τις νίκες του

Μέσα σε μία μόνο ημέρα, η Netflix έχασε 54 δισεκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Η πτώση της μετοχής έκανε κρότο σε όλο το Χόλιγουντ και τα στελέχη της πλατφόρμας αναγκάστηκαν να οργανώσουν μια περιοδεία διαβεβαιώνοντας τη δημιουργική κοινότητα ότι η πλατφόρμα και δημιουργός περιεχομένου είχε χρήματα διαθέσιμα για να χρηματοδοτήσει τις παραγωγές που είχε συμφωνήσει.

Μέσα σε όλα αυτά, ο Σαράντος παρέμεινε ψύχραιμος και αισιόδοξος, πιστεύοντας ότι η δημιουργία της πιο δημοφιλούς βιβλιοθήκης για streaming στον κόσμο θα κερδίσει. Το όραμά του έχει αναμορφώσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε την ψυχαγωγία και ο ίδιος είναι βασιλιάς όλου του περιεχομένου.

Ο Σαράντος λέει ότι η εμπειρία του είναι σαν να επιβαίνει σε μια αμαξοστοιχία γεμάτη εμπορεύματα. «Καμία χρονιά δεν είναι η ίδια». Δεν σκέφτηκε ποτέ να εγκαταλείψει το Netflix ενώ φέτος ξέρει ότι τα μεγάλα χαρτιά θα κάνουν ρεκόρ τηλεθέασης.

«Φέτος έχουμε το φινάλε του Stranger Things, το οποίο θα είναι απίστευτο, την τρίτη σεζόν του Squid Game, την οποία περιμένει ο κόσμος, και την επιστροφή του Wednesday. Και οι τρεις μεγαλύτερες σειρές στην ιστορία του Netflix και ίσως στην ιστορία της τηλεόρασης. Και το κινηματογραφικό μας πρόγραμμα, με ταινίες από τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και τον Νόα Μπάουμπαχ και μια νέα ταινία Knives Out. Έχουμε πλούτο» λέει ενώ είναι σίγουρος ότι το φινάλε του Stranger Things θα κάνει τους πάντες να κλάψουν.

Ο Σαράντος λέει ότι η συμφωνία του Netflix με τη Marvel, το 2013, «ήταν η μεγαλύτερη συμφωνία στην ιστορία της τηλεόρασης. Κανείς δεν θα την αγγίξει ποτέ!» ισχυρίζεται.

View this post on Instagram A post shared by Ted Sarandos (@tedsarandos)

Πιστεύοντας σε αυτό που ο ίδιος ονομάζει Four C’s (content, choosing, conversation and commerce δηλαδή περιεχόμενο, επιλογή, συζήτηση και εμπόριο, όλα για τον ίδιο επιχειρηματικοί πυλώνες επιτυχίας) ο Σαράντος λέει ότι δεν ένιωσε απειλή όταν οι πρώην προμηθευτές περιεχομένου του Netflix έκαναν τις δικές τους πλατφόρμες streaming όπως στην περίπτωση της Disney, μια κίνηση που έγινε τις μέρες της πανδημίας.

«Αισθανόμουν σίγουρος ότι εμείς θα τα καταφέρναμε καλύτερα από ό,τι εκείνοι. Το πλεονέκτημά μας είναι η επένδυση που κάναμε στην εξατομίκευση. Δεν είμαστε μια εταιρεία ενός είδους. Αν σας αρέσουν τα ντοκιμαντέρ, το Netflix έχει ντοκιμαντέρ. Αν αγαπάτε το δράμα, έχουμε πολύ δράμα. Όσο έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, θα είμαστε μια χαρά» λέει.

Πιστεύοντας σε αυτό που ο ίδιος ονομάζει Four C’s (content, choosing, conversation and commerce δηλαδή περιεχόμενο, επιλογή, συζήτηση και εμπόριο, όλα για τον ίδιο επιχειρηματικοί πυλώνες επιτυχίας) ο Σαράντος λέει ότι δεν ένιωσε απειλή όταν οι πρώην προμηθευτές περιεχομένου του Netflix έκαναν τις δικές τους πλατφόρμες streaming όπως στην περίπτωση της Disney. Είναι σίγουρος ότι στο Netflix ξέρουν την τέχνη του streaming καλύτερα

Ο Σαράντος δεν ασχολείται με τους άλλους στην πίτα του streaming. Συνεχίζοντας να επενδύει στην ανάπτυξη της βιβλιοθήκης του Netflix στη μικρή και μεγάλη οθόνη (η παραγωγή τους Emilia Pérez συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ φέτος) ο Σαράντος λέει ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην πλατφόρμα που διοικεί και τους ανταγωνιστές της και κάθε φορά που η επιχείρηση είχε προβλήματα ήξερε τι να ρωτήσει τον ίδιο και τους συνεργάτες του.

«Είναι το επιχειρηματικό μας μοντέλο υγιές; Είναι τα θεμελιώδη στοιχεία της επιχείρησης τα ίδια με αυτά που ήταν χθες;» Αν όλα αυτά ισχύουν, ο Τεντ Σαράντος είναι σίγουρος ότι θα βγαίνει νικητής σε ένα παιχνίδι για σκληρούς παίκτες.

Αναφερόμενος στη σειρά της Μέγκαν Μαρκλ, το lifestyle προϊόν Με Αγάπη, Μέγκαν και τη συμμετοχή του Netflix στην επιχείρησή της As Ever me φυσικά προϊόντα (από βρώσιμα λουλούδια μέχρι μείγματα αρτοποιίας) o Σαράντος λέει ότι είναι ένας τρόπος για να δοκιμάσει το Netflix ένα ακόμη μοντέλο συνεργασίας.

«Η Μέγκαν υποτιμάται όσον αφορά την επιρροή της. Ο κόσμος είναι γοητευμένος από τη Mέγκαν. Αυτή και ο Χάρι απορρίπτονται σε υπερβολικό βαθμό»

«Νομίζω ότι η Μέγκαν υποτιμάται όσον αφορά την επιρροή της. Όταν δημοσιεύσαμε το τρέιλερ για τη σειρά ντοκιμαντέρ Χάρι & Μέγκαν [το 2022], τα πάντα στην οθόνη αναλύθηκαν στον Τύπο για μέρες. Τα παπούτσια που φορούσε έγιναν ανάρπαστα σε όλο τον κόσμο. Η κουβέρτα Hermès που ήταν στην καρέκλα πίσω της ξεπουλήθηκε παντού στον κόσμο. Ο κόσμος είναι γοητευμένος από τη Mέγκαν. Αυτή και ο Χάρι απορρίπτονται σε υπερβολικό βαθμό» λέει.

«Δεν μας βλέπω να κάνουμε θεματικά πάρκα, αλλά μας βλέπω να έχουμε πολλά σημεία για φυσική διάδραση με τους καταναλωτές μας, όπως αυτά τα προϊόντα. Θα είμαστε κομμάτι της ζωής των συνδρομητών μας» προσθέτει.

Ο Σαράντος ξέρει ότι το Netflix πρέπει να επαναπροσδιορίζεται και να εξελίσσεται.

«Πάντα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε μια εταιρεία με το ένα πόδι σταθερά στο Χόλιγουντ και το άλλο στη Silicon Valley. Με τα live προγράμματα, θέλω να συνεχίσω να προωθώ τις εκδηλώσεις. Ό,τι επενδύουμε στο χώρο των ζωντανών εκδηλώσεων θα πρέπει να είναι ένα μεμονωμένο κεφάλαιο που μπορεί να γίνει δικό μας. Δεν θέλω μια σεζόν ποδοσφαίρου- θέλω το Super Bowl. Με το Beyoncé Bowl των Χριστουγέννων, κάτι τέτοιο προσεγγίζουμε και δημιουργούμε».

«Πάντα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε μια εταιρεία με το ένα πόδι σταθερά στο Χόλιγουντ και το άλλο στη Silicon Valley»

Στη συνέντευξη του ο Τεντ Σαράντος δεν δίνει πληροφορίες για τη συμφωνία με τους Ομπάμα, ή για το τι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρόσφατη, ιδιωτική επίσκεψη του στο Μαρ-Α-Λάγκο. Θυμάται όμως ότι όταν το Netflix ήταν μια εταιρεία αποστολής DVD, μια ταινία είχε τα πρωτεία σε ενοικιάσεις. Το Jurassic Park.

Στο Ιουράσιο Πάρκο, την ταινία που βασίστηκε στο μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του Μάικλ Κράιτον ένα πάρκο αναψυχής καταστρέφεται από γενετικά αναδημιουργημένους δεινόσαυρους.

View this post on Instagram A post shared by Ted Sarandos (@tedsarandos)

Ο Τεντ Σαράντος που γεννήθηκε το 1964 στο Φοίνιξ της Αριζόνα, με καταγωγή από Σάμο ξέρει ότι δεν παίζεις με τους δεινόσαυρους του Χόλιγουντ. Αλλά σίγουρα μπορείς να είσαι η βελτιωμένη, ευέλικτη, φρέσκια εκδοχή τους.

Η συνέντευξη εδώ