Τότε και τώρα: Η μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών του Stranger Things από την 1η σεζόν μέχρι σήμερα

Χωρίς καμία αμφιβολία είναι η πλέον πολυαναμενόμενη σειρά για το 2025. Άλλωστε ήταν γνωστό εδώ και καιρό ότι αυτός ο κύκλος θα ήταν και ο τελευταίος. Από τις τρεις τα ξημερώματα, το πρώτο μέρος της 5ης σεζόν του Stranger Things έκανε την εμφάνισή του στο Netflix και, όπως ήταν αναμενόμενο, εκατομμύρια ήταν αυτοί που έσπευσαν να δουν τα τέσσερα νέα επεισόδια – η δεύτερη δόση έρχεται στις 3 Δεκεμβρίου.

Ήταν τέτοια η «ζήτηση», που σε πολλές χώρες, «κράσαρε» η γνωστή πλατφόρμα για μερικά λεπτά, με πολλούς να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους στα social media. Μάλιστα, το Stranger Things ήδη γράφει ρεκόρ, καθώς έγινε η πρώτη σειρά στην ιστορία του Netflix με όλες τις σεζόν να βρίσκονται ταυτόχρονα στην λίστα του Top10!

Όχι κάτι περίεργο, αν σκεφτεί κανείς ότι από το 2016 όταν τα πιτσιρίκια από το Χόκινς της Ιντιάνα έκαναν την εμφάνισή τους στη μικρή οθόνη έως σήμερα, έχουν καταρρίψει ότι τηλεοπτικό ρεκόρ βρήκαν μπροστά τους. Βέβαια, μέσα σε αυτά τα εννέα χρόνια τα πιτσιρίκια έχουν πάψει να είναι… πιτσιρίκια.

Περισσότερο ανήκουν πλέον στην κατηγορία σταρ της βιομηχανίας του θεάματος, έχοντας μπει όλοι τους στην 3η δεκαετία της ζωής τους. Και έτσι είναι σήμερα.

Φωτογραφίες: Netflix | People