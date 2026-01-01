Stranger Things χωρίς spoilers: Το φινάλε «έριξε» ξανά το Netflix – η δεύτερη φορά σε ένα μήνα
Μετά από εννέα χρόνια, πέντε σεζόν, υπέροχες 80s στιγμές και επικές μάχες, το Stranger Things πριν από λίγες ώρες έριξε τίτλους τέλους - και το Netflix για δεύτερη φορά σε ένα μήνα.
- Ορκίστηκε δήμαρχος Νέας Υόρκης ο Μαμντάνι - Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα
- Η τελευταία «αναλογική» Πρωτοχρονιά και το πρώτο SMS που άλλαξε ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούμε
- Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά στο σπίτι της
- Ριφιφί για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό – Αναζητούνται οι δράστες
Όταν έγινε γνωστό ότι θα επιστρέψει στις μικρές οθόνες μετά από τρία χρόνια «σιωπής», προκάλεσε έναν κύμα ενθουσιασμού στα social media – ακόμα κι αν όλοι γνωρίζαμε ότι αυτό θα ήταν το τέλος. Χωρίς καμία αμφιβολία το Stranger Things ήταν η σειρά που περίμεναν όλοι να δουν μέσα στο 2025.
Το φινάλε του project των αδερφών Ντάφερ προκάλεσε μια σειρά από συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις παρέες: ήταν, τελικά αυτό που περίμενε να δει ο κόσμος; Η απάντηση δεν φαίνεται να έχει και μεγάλη σημασία για το Netflix.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Είτε άρεσε είτε όχι το φινάλε του Stranger Things ήταν μια μεγάλη επιτυχία – σύμφωνα με τα νούμερα πάντα. Η επιτυχημένη σειρά έκλεισε με πάταγο και «κράσαρε» για μια ακόμα φορά το Netflix τα ξημερώματα της Πέμπτης, όπου προβλήθηκε το τελευταίο ever επεισόδιό του.
Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και στις 26 Νοεμβρίου, όταν στη γνωστή πλατφόρμα έκαναν πρεμιέρα τα τέσσερα πρώτα επεισόδια του τελευταίου κύκλου του Stranger Things. Τότε το Netflix αντιμετώπισε πρόβλημα για περίπου 5 λεπτά, προτού καταφέρει να το διορθώσει.
Netflix Crashes as ‘Stranger Things’ Finale Premieres, Second Time This Season https://t.co/jvIUtLWI6z
— Variety (@Variety) January 1, 2026
Πάντως η σειρά έχει… παράδοση να κρασάρει το Netflix. Το φινάλε της 4ης σεζόν το 2022 είχε προκαλέσει αντίστοιχα προβλήματα στη πλατφόρμα streaming.
- Λονδίνο: Η γεωγραφία της εξουσίας μέσα από την έκθεση «Secret Maps»
- Το σώμα μου να είχατε: Η απολαυστική απάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ σε όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της
- Ελαφρώς… υπερβολικός: Ο Οσιμέν έκανε στον εαυτό του δώρο γενεθλίων… ένα κιλό διαμάντια (pics)
- Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά στο σπίτι της
- Μπαρτζώκας ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας, έχουμε σοβαρή τύχη να νικήσουμε»
- Θεσσαλονίκη: Οικογένεια 44χρονου που έφυγε από τη ζωή δώρισε τα όργανά του – Γέφυρα ζωής για τη μεταμόσχευσή τους
- Κηφισός: Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έπειτα από τροχαίο
- Προχωράει για την απόκτηση του Βάργκα η ΑΕΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις