Stranger Things χωρίς spoilers: Το φινάλε «έριξε» ξανά το Netflix – η δεύτερη φορά σε ένα μήνα

Όταν έγινε γνωστό ότι θα επιστρέψει στις μικρές οθόνες μετά από τρία χρόνια «σιωπής», προκάλεσε έναν κύμα ενθουσιασμού στα social media – ακόμα κι αν όλοι γνωρίζαμε ότι αυτό θα ήταν το τέλος. Χωρίς καμία αμφιβολία το Stranger Things ήταν η σειρά που περίμεναν όλοι να δουν μέσα στο 2025.

Το φινάλε του project των αδερφών Ντάφερ προκάλεσε μια σειρά από συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις παρέες: ήταν, τελικά αυτό που περίμενε να δει ο κόσμος; Η απάντηση δεν φαίνεται να έχει και μεγάλη σημασία για το Netflix.

Είτε άρεσε είτε όχι το φινάλε του Stranger Things ήταν μια μεγάλη επιτυχία – σύμφωνα με τα νούμερα πάντα. Η επιτυχημένη σειρά έκλεισε με πάταγο και «κράσαρε» για μια ακόμα φορά το Netflix τα ξημερώματα της Πέμπτης, όπου προβλήθηκε το τελευταίο ever επεισόδιό του.

Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και στις 26 Νοεμβρίου, όταν στη γνωστή πλατφόρμα έκαναν πρεμιέρα τα τέσσερα πρώτα επεισόδια του τελευταίου κύκλου του Stranger Things. Τότε το Netflix αντιμετώπισε πρόβλημα για περίπου 5 λεπτά, προτού καταφέρει να το διορθώσει.

Πάντως η σειρά έχει… παράδοση να κρασάρει το Netflix. Το φινάλε της 4ης σεζόν το 2022 είχε προκαλέσει αντίστοιχα προβλήματα στη πλατφόρμα streaming.