Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
Στο Λος Άντζελες των early 00s, ο Prince ζούσε σαν να μην ίσχυε κανένας κανόνας: έστηνε απροειδοποίητα live μέχρι το πρωί, απαιτούσε να του ξαναστήνουν το ρετιρέ «στα μέτρα του» — κι επιβίωνε για μέρες αποκλειστικά με pancakes
- Το δεύτερο εργατικό δυστύχημα στον ίδιο χώρο της ΣΤΑΣΥ - Καταπλακώθηκε από υλικά 300 κιλών - Ακατάλληλες συνθήκες
- Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας
- Σοκ: 47χρονος ιερέας προσποιούνταν ότι πονάει και θώπευε ανήλικα αγόρια
- Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της
Στη συλλογική μνήμη της πρώιμης χιλιετίας, ο Prince δεν ήταν απλώς ένας σταρ· ήταν μια κινούμενη «δύνη» απρόβλεπτης ιδιοφυΐας. Όπως θυμάται ο Τζέισον Πόμερανκ, συνιδρυτής της Thompson Hotels Group, σε αφιέρωμα του Vanity Fair για τη νυχτερινή ζωή του Λος Άντζελες, ο θρυλικός καλλιτέχνης είχε μετατρέψει το Hollywood Roosevelt Hotel στο δικό του, σχεδόν μυθικό, καταφύγιο.
Ο Prince εμφανιζόταν στο Teddy’s χωρίς καμία προαναγγελία. Πήγαινε κατευθείαν στη σκηνή –ή σε όποια γωνία έβρισκε διαθέσιμη– και άρχιζε να παίζει μέχρι τις τέσσερις ή πέντε το πρωί. Δεν υπήρχε πρόγραμμα, ούτε κανείς ήξερε τι θα ακολουθήσει.
«Απλώς το έκανε επειδή του ερχόταν», λέει ο Πόμερανκ. Αυτές οι νύχτες έγιναν μύθος. Αν ήσουν εκεί, είχες να το λες – αν όχι, απλώς έχανες την ευκαιρία.
Ο μωβ κόσμος του Prince
Στο ρετιρέ του ξενοδοχείου, όμως, το τελετουργικό ήταν ακόμη πιο παράξενο. Ο χώρος αναδιαμορφωνόταν κάθε φορά σύμφωνα με το προσωπικό του αισθητικό σύμπαν —shaggy χαλιά, μωβ χρωματισμοί, μια ατμόσφαιρα που θύμιζε pop μυστήριο. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, η πιο απρόσμενη λεπτομέρεια: ο Prince έτρωγε μόνο pancakes για μέρες, σχεδόν «μονωμένος» σε μια γλυκιά, πρωινή μονοφαγία που ταιριάζει απόλυτα στη μυθολογία του.
Την ίδια στιγμή, μια άλλη αφήγηση ξαναβγαίνει στην επιφάνεια. Η Άλλυ Πάνκιου, σκηνοθέτις του ντοκιμαντέρ Lilith Fair: Building a Mystery – The Untold Story, θυμάται τον Prince να «παρακαλά» κάθε χρόνο να συμμετάσχει στο φεστιβάλ — και να απορρίπτεται.
Το Lilith Fair είχε τη «φιλοσοφία» της ισοτιμίας: ίδιες σκηνές, ίδια καμαρίνια, καθόλου υπερβολές. Οι υπερμεγέθεις απαιτήσεις του Prince δεν ταίριαζαν σε αυτό το μοντέλο.
Και όμως, όταν το 1999 του δόθηκε η ευκαιρία να ανέβει στη σκηνή με τη Σέριλ Κρόου για το «Every Day Is a Winding Road», τα άφησε όλα στην άκρη.
«Δεν χρειάζομαι τίποτα. Θέλω απλώς να παίξω στο Lilith», φέρεται να είπε. Ήταν μια σπάνια στιγμή όπου η επιθυμία του να ανήκει σε μια μουσική κοινότητα νίκησε τον μύθο του «ανθρώπου με τις αδιανόητες απαιτήσεις».
Και, όπως απέδειξε η ίδια του η ζωή, πέρα από τα μωβ χαλιά, τελικά ο Prince ήταν ο μόνος που μπορούσε να μετατρέψει την καθημερινότητα σε purple rain που δεν καταλάγιασε ποτέ.
*Με πληροφορίες από: People
- Να ενταχθεί η Νοηματική Γλώσσα στις συνεδριάσεις του ευρωκοινοβουλίου ζητεί ο Αρβανίτης
- Κέρκυρα: Δοκιμάζεται το νησί από το νέο κύμα κακοκαιρίας – Πλημμύρισαν δρόμοι, σε αυξημένη ετοιμότητα οι Αρχές
- Η μητέρα του ανιψιού της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, συνελήφθη από τον ICE
- Και οι αγρότες των Χανίων στους δρόμους – Κινητοποιήσεις από την Παρασκευή
- Ρεάλ Μαδρίτης: Η 11άδα του Τσάμπι Αλόνσο για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
- Αδειάζουν οι ταμιευτήρες νερού – Σε κόκκινο συναγερμό κηρύσσεται Πάτμος και Λέρος, απόφαση και για την Αττική
- Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης – Βασικός ο Μουζακίτης (pic)
- Από τα sex robots μέχρι τα cyber brothels: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τη σεξεργασία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις