Η κληρονομιά του Prince λάμπει ακόμα: Το all time classic Purple Rain γίνεται μιούζικαλ

Το ημερολόγιο γράφει 27 Ιουλίου 1984 και μετά από περίπου δύο χρόνια παραγωγής, γυρισμάτων και συγκρούσεων, το Purple Rain βγαίνει στις σκοτεινές αίθουσες.

Οι αρχικές κριτικές δεν είναι και οι καλύτερες – άλλωστε όλο το σενάριο έχει φτιαχτεί για να καλύψει την επιθυμία του Prince να εμφανιστεί στον κινηματογράφο. Ωστόσο στο box office εξελίσσεται μια εντελώς διαφορετική κατάσταση.

Το φιλμ των επτα εκατομμυρίων δολαρίων μπάτζετ θα ξεπεράσει στα 70 εκατ. σε εισπράξεις και όλοι θα υποκλιθούν στον χαρισματικό πρωταγωνιστή του Purple Rain. Περίπου τέσσερις δεκαετίες αργότερα η ταινία παραμένει κλασική, το soundtrack επιτυχημένο και το ομώνυμο κομμάτι μια all time classic μπαλάντα.

Και τώρα ήρθε η στιγμή για τη δεύτερη ζωή του Purple Rain. Όπως έγινε γνωστό η ταινία του 1984 θα μεταφερθεί στο σανίδι ως μιούζικαλ και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο στη Μινεάπολη.

Στη θέση του Prince θα δούμε τον Κρις Κόλιν ως The Kid, η Ρέιτζελ Γουέμπ θα έχει τον ρόλο της Apollonia, ενώ στις χορογραφίες θα βρίσκται η Έμπονι Γουίλιαμς και τα σκηνικά έχει αναλάβει ο βραβευμένο με Tony Ντέιβιντ Ζιν.

Λίγα λόγια για το έργο

Το Purple Rain ζωντανεύει το συναρπαστικό ταξίδι ενός ταλαντούχου αλλά βασανισμένου νεαρού μουσικού που προσπαθεί να κατακτήσει τη σκηνή των κλαμπ της Μινεάπολης.

Καθώς έρχεται αντιμέτωπος με μια πολυτάραχη οικογενειακή ζωή, μια αντίπαλη μπάντα και έναν απροσδόκητο έρωτα με μια νεαρή επίδοξη τραγουδίστρια, ο «The Kid» αγωνίζεται να βρει τη δική του φωνή και να αρπάξει την ευκαιρία για μια θέση στο προσκήνιο.