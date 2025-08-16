magazin
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 08:19
Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης υλικών στο Αιγάλεω (vid)
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η κληρονομιά του Prince λάμπει ακόμα: Το all time classic Purple Rain γίνεται μιούζικαλ
Culture Live 16 Αυγούστου 2025 | 07:00

Η κληρονομιά του Prince λάμπει ακόμα: Το all time classic Purple Rain γίνεται μιούζικαλ

Η ταινία έκπληξη του 1984 Purple Rain, που μας χάρισε μια από τις πιο κλασικές μπαλάντες του Price, μεταφέρεται στο σανίδι.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Spotlight

Το ημερολόγιο γράφει 27 Ιουλίου 1984 και μετά από περίπου δύο χρόνια παραγωγής, γυρισμάτων και συγκρούσεων, το Purple Rain βγαίνει στις σκοτεινές αίθουσες.

Οι αρχικές κριτικές δεν είναι και οι καλύτερες – άλλωστε όλο το σενάριο έχει φτιαχτεί για να καλύψει την επιθυμία του Prince να εμφανιστεί στον κινηματογράφο. Ωστόσο στο box office εξελίσσεται μια εντελώς διαφορετική κατάσταση.

YouTube thumbnail

Το φιλμ των επτα εκατομμυρίων δολαρίων μπάτζετ θα ξεπεράσει στα 70 εκατ. σε εισπράξεις και όλοι θα υποκλιθούν στον χαρισματικό πρωταγωνιστή του Purple Rain. Περίπου τέσσερις δεκαετίες αργότερα η ταινία παραμένει κλασική, το soundtrack επιτυχημένο και το ομώνυμο κομμάτι μια all time classic μπαλάντα.

Και τώρα ήρθε η στιγμή για τη δεύτερη ζωή του Purple Rain. Όπως έγινε γνωστό η ταινία του 1984 θα μεταφερθεί στο σανίδι ως μιούζικαλ και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο στη Μινεάπολη.

View this post on Instagram

A post shared by TeNeil (@princeanddonuts)

Στη θέση του Prince θα δούμε τον Κρις Κόλιν ως The Kid, η Ρέιτζελ Γουέμπ θα έχει τον ρόλο της Apollonia, ενώ στις χορογραφίες θα βρίσκται η Έμπονι Γουίλιαμς και τα σκηνικά έχει αναλάβει ο βραβευμένο με Tony Ντέιβιντ Ζιν.

Λίγα λόγια για το έργο

Το Purple Rain ζωντανεύει το συναρπαστικό ταξίδι ενός ταλαντούχου αλλά βασανισμένου νεαρού μουσικού που προσπαθεί να κατακτήσει τη σκηνή των κλαμπ της Μινεάπολης.

Καθώς έρχεται αντιμέτωπος με μια πολυτάραχη οικογενειακή ζωή, μια αντίπαλη μπάντα και έναν απροσδόκητο έρωτα με μια νεαρή επίδοξη τραγουδίστρια, ο «The Kid» αγωνίζεται να βρει τη δική του φωνή και να αρπάξει την ευκαιρία για μια θέση στο προσκήνιο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ- Πούτιν: Η επόμενη ημέρα της συνάντησης στην Αλάσκα

Τραμπ- Πούτιν: Η επόμενη ημέρα της συνάντησης στην Αλάσκα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Κολύμπι: Καίμε θερμίδες παρά τις ατασθαλίες των διακοπών

Markets
Ελληνική οικονομία: Κομβικός ο Σεπτέμβριος – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s

Ελληνική οικονομία: Κομβικός ο Σεπτέμβριος – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη
Μοναδική 15.08.25

Η πολυτάραχη ζωή αλλά και το μεγάλο ταλέντο της Σινέντ Ο’ Κόνορ ετοιμάζονται να κατακτήσουν τη μεγάλη οθόνη

Περίπου δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, μια ταινία για την εντυπωσιακή μουσική πορεία αλλά και πολυτάραχη ζωή της Σινέντ Ο' Κόνορ βρίσκεται στα σκαριά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;
Culture Live 15.08.25

Τελικά, ήταν η ξηρασία που «έπνιξε» τον πολιτισμό των Μάγια;

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι Μάγια βίωσαν 44 χρόνια ακραίας ξηρασίας στους δύο τελευταίους αιώνες τους, με κορύφωση ένα 13ετές επεισόδιο που συνέβαλε καθοριστικά στην κατάρρευση του πολιτισμού τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
«Άρωμα» Ελλάδας 15.08.25

Με μια εικόνα της Παναγίας και Πέτρο Γαϊτάνο ευχήθηκε για τον Δεκαπενταύγουστο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έδειξε την αγάπη της για την Ελλάδα.

Σύνταξη
Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα
Κακό παιδί 15.08.25

Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα

Τα έχει ζήσει όλα. Τα έχει κάνει όλα. Από την κορυφή βρέθηκε στον πάτο. Και τώρα είναι έτοιμος να πει την αλήθεια του. Αυτό είναι το ντοκιμαντέρ για τον Τσάρλι Σιν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά
Αντίο 14.08.25

Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά

Ο Ρεντζής υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, υπηρετώντας το με πάθος και αφοσίωση σε πολλά επίπεδα -από τη σκηνοθεσία και τη θεωρητική έρευνα έως την ακαδημαϊκή διδασκαλία.

Σύνταξη
Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi
Alien 14.08.25

Xenomorph, 1979: Το τραγικό τέλος του φοιτητή πίσω από τη μάσκα του πιο τρομακτικού εξωγήινου των sci-fi

Ο υπεύθυνος κάστινγκ του Alien συνάντησε τυχαία σε μια παμπ έναν αδύνατο και πολύ ψηλό άνδρα από την Νιγηρία, τον Μπολάτζι Μπαντέτζο - που έδωσε «ζωή» στην πιο τρομακτική φιγούρα του σινεμά, τον Xenomorph.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν
Culture Live 13.08.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο παρουσιαστή στα Kennedy Center Honors φέτος – Ποιοι θα βραβευτούν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως οι Στρέιτ, Σταλόνε, Γκέινορ και Kiss θα βραβευθούν στα Kennedy Center Honors και ότι ο ίδιος θα παρουσιάσει την τελετή απονομής των βραβείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ – «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»
Μπαμπάκας 13.08.25

Μεγαλώνοντας με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ - «Ο πατέρας μου είχε μακάβριο χιούμορ»

Υπάρχει τουλάχιστον μία γοητευτική ιστορία στο βιβλίο «Η σκοτεινή πλευρά της ιδιοφυΐας: Η ζωή του Άλφρεντ Χίτσκοκ», την αμφιλεγόμενη βιογραφία του Μετρ της Σασπένς που έγραψε ο Ντόναλντ Σπότο το 1983, και αφορά τη γέννηση του μοναδικού του παιδιού, της Πατρίσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)
Euroleague 16.08.25

Δεν χάνει σουτ: O Kίναν Έβανς είναι πανέτοιμος για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό (vid)

Ο Κίναν Έβανς δουλεύει εντατικά για την ερχόμενη σεζόν και δείχνει να είναι στην καλύτερη φυσική και σωματική του κατάσταση. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε ο Αμερικανός φαίνεται να μην χάνει ούτε… σουτ.

Σύνταξη
Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ
Μιλώντας σε podcast 16.08.25

Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ

Η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε πριν τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν ότι θα προτείνει για νόμπελ Ειρήνης τον Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που καταφέρει ειρηνική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς παραχωρήσεις εδαφών προς τη Ρωσία

Σύνταξη
Αλάσκα: Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ
Φρενίτιδα 16.08.25

Ξεπούλησε στο διαδίκτυο το φούτερ «CCCP» μετά την εμφάνιση Λαβρόφ στην Αλάσκα

Νοσταλγική αναφορά στην ΕΣΣΔ ή προκλητική πολιτική τοποθέτηση στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας για την Ουκρανία, η ενδυματολογική επιλογή του Σεργκέι Λαβρόφ άδειασε τα ηλεκτρονικά ράφια

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/8): Πού θα δείτε το Ίντερ – Ολυμπιακός και την Premier League
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (16/8): Πού θα δείτε το Ίντερ – Ολυμπιακός και την Premier League

Γεμάτο το πρόγραμμα με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις σήμερα (16/8). Πού θα δείτε το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού μ αντίπαλο την Ίντερ αλλά και τα ματς της Premier League.

Σύνταξη
Ποιοι πληρώνονται την εβδομάδα 18 – 22 Αυγούστου από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου
Υπουργείο Εργασίας 16.08.25

Ποιοι πληρώνονται την εβδομάδα 18 – 22 Αυγούστου από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Σεπτεμβρίου

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης γνωστοποίησε τις καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για την ερχόμενη εβδομάδα, όπως και της ημερομηνίες για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Συγκίνηση: Ο Σαλάχ δεν άντεξε και λύγισε με τα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pics, vid)
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Συγκίνηση: Ο Σαλάχ δεν άντεξε και λύγισε με τα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pics, vid)

Συγκλονιστική στιγμή στο Άνφιλντ με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να λυγίζει συναισθηματικά μπροστά στα συνθήματα των οπαδών της Λίβερπουλ για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα.

Σύνταξη
Θεσσαλία: «Το θαύμα της ζωής» – Γεννήθηκε στην 25η εβδομάδα και έμεινε στην εντατική 202 ημέρες
Στη Θεσσαλία 16.08.25

«Το θαύμα της ζωής» - Γεννήθηκε στην 25η εβδομάδα και έμεινε στην εντατική 202 ημέρες

Η μικρή μαχήτρια επέστρεψε στο «πρώτο της σπίτι», το ιδιωτικό νοσοκομείο στη Θεσσαλία, όπου είχε βρει αγάπη, φροντίδα, ζεστασιά και διαρκή αγώνα από τους γιατρούς για να κρατηθεί στη ζωή

Σύνταξη
Φωτιές: «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα σε Αττική και άλλες 9 Περιφέρειες
Συναγερμός στην Πυροσβεστική 16.08.25

Φωτιές: «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα σε Αττική και άλλες 9 Περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4), προβλέπεται για σήμερα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σύνταξη
Ελληνική οικονομία: Κομβικός ο Σεπτέμβριος – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s
Οικονομικές Ειδήσεις 16.08.25

Κομβικός ο Σεπτέμβριος για την ελληνική οικονομία – Τα μηνύματα DBRS και Moody’s

Όλο και υψηλότερα στην επενδυτική κλίμακα του «Β» στοχεύει πλέον η Ελλάδα αναφορικά με τις αξιολογήσεις της από τους διεθνείς οίκους, με τον Σεπτέμβριο να προμηνύεται ως ένας κομβικός μήνας για την ελληνική οικονομία, καθώς η αγορά αναμένει δύο σημαντικές αξιολογήσεις που θα μπορούσαν να δώσουν το στίγμα της πορείας για τα επόμενα χρόνια. Αυτές […]

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κρίση εμπιστοσύνης και κρίση εκπροσώπησης – Οι πληγές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό σύστημα
Πολιτική Γραμματεία 16.08.25

Κρίση εμπιστοσύνης και κρίση εκπροσώπησης – Οι πληγές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πολιτικό σύστημα

Πώς επηρεάζει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το πολιτικό σύστημα; Το in συνομίλησε με τον πολιτικούς επιστήμονες Λευτέρη Κουσούλη και τον Ηλία Τσαουσάκη, για το «αποτύπωμα» της πολύκροτης υπόθεσης στην πολιτική ζωή της χώρας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
Απόρρητο