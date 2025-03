Prince-Μάικλ Τζάκσον: Αντιπάθεια, μίσος και απόπειρα δολοφονίας στο beef υπερπαραγωγή των 90s

Γιατί ο Prince δεν ήταν ανάμεσα τους; Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που τα αστέρια της μουσικής σκηνής των ΗΠΑ της δεκαετίας του ’80 συγκεντρώθηκαν σε ένα στούντιο ηχογράφησης του Χόλιγουντ για να ηχογραφήσουν το We Are the World. Ανάμεσα τους ο Μάικλ Τζάκσον, Ρέι Τσαρλς, Νταϊάνα Ρος, Λάϊονελ Ρίτσι, Μπίλι Τζόελ, Πολ Σάιμον και ο Μπρους Σπίρνγκστιν. Το πιο επιτυχημένο φιλανθρωπικό σινγκλ στην ιστορία, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια από την κυκλοφορία του στις 7 Μαρτίου 1985, είχε κάθε συστατικό εμπορικής επιτυχίας. Εκτός από έναν.

Ο Prince ήταν μια από τις πιο αξιοσημείωτες απουσίες και για χρόνια, οι θαυμαστές αναζητούσαν τον ακριβή λόγο.

Η παγκόσμια επιτυχία του Purple Rain εξασφάλισε ότι ο Prince ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που προσεγγίστηκαν για το έργο. Η επί χρόνια συνεργάτιδα του, Σούζαν Ρότζερς, θυμάται ότι ήταν παρούσα όταν έλαβε κλήση από τον παραγωγό του κομματιού, Κουίνσι Τζόουνς. «Άκουσα μόνο την πλευρά της συνομιλίας του Prince αλλά το αρνήθηκε», λέει στο βιβλίο του Let’s Go Crazy: Prince and the Making of Purple Rain ο Άλαν Λάιτ.

«Ήταν μια συζήτηση που είχε διάρκεια. Ο Prince ρώτησε, Μπορώ να παίξω κιθάρα; Του είπαν όχι». Και έτσι, ο Prince αρνήθηκε.

Η άρνηση του ήταν περίεργη, δεδομένου ότι λίγες ώρες πριν από την ηχογράφηση είχε εμφανιστεί μαζί με πολλούς από τους άλλους συμμετέχοντες στα American Music Awards στις 28 Ιανουαρίου 1985. Η ημερομηνία ηχογράφησης επιλέχθηκε ειδικά τότε ακριβώς επειδή τόσοι πολλοί μουσικοί θα βρίσκονταν στο Λος Άντζελες για την τελετή. Εκτός από το ότι πήρε τρία τρόπαια εκείνο το βράδυ, ο Prince παρέδωσε επίσης μια εμβληματική ερμηνεία του Purple Rain, που τώρα χαιρετίζεται ως ένα από τα πιο θρυλικά live που παίχτηκαν ποτέ στο σόου των βραβείων.

H φήμη ότι δεν έδωσε το παρών στην ηχογράφηση του We Are the World επειδή ήταν πολύ άρρωστος είχε διαψευθεί από τον ίδιο, σε εκείνη τη σκηνή.

Το συγκρότημα του Prince, οι Revolution, δεν γνώριζαν τίποτα για το πρότζεκτ. «Δεν θυμάμαι να ήξερα καν για το We Are the World μέχρι εκείνη την ημέρα, όταν όλοι μιλούσαν για αυτό στα παρασκήνια [στα AMA]», λέει η Lisa Coleman, μέλος της μπάντας. «[Οι άνθρωποι] έλεγαν, Θα σε δούμε απόψε, σωστά; Και εγώ είπα, Τι λέτε ακριβώς;». «Ο Prince τσαντίστηκε», προσθέτει η Wendy Melvoin. «Μας είπε ότι δεν ήθελε να δει κανέναν μας εκεί, δεν μας το επέτρεψε να πάμε».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, ο Prince δέχτηκε πιέσεις από όλες τις πλευρές που τον προέτρεπαν να παραστεί στην ηχογράφηση – συμπεριλαμβανομένων και των δικών του συνεργατών. «Στα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία, ο [Prince] μου λέει συνέχεια ότι το μόνο πράγμα που θα κάνει είναι να παίζει κιθάρα», θυμάται ο συνεργάτης του, Καβάλο. «Λοιπόν, τηλεφωνώ στον Κουίνσι και μου λέει: Δεν τον θέλω για να παίζει κιθάρα! Θύμωσε».

Ο Λάϊονελ Ρίτσι, ένας από τους συνθέτες του We Are the World, έκανε επίσης μια προσωπική έκκληση στον Prince καθώς η ηχογράφηση ξεκινούσε στα A&M Studios. «Μιλήσαμε στο τηλέφωνο μαζί του για πολύ ώρα», είπε ο Ρίτσι στην Access Hollywood. «Του είπα ότι είμαστε όλοι κάτω [εδώ] σε περιμένουμε… Αλλά αυτός είναι ο Prince. Φυσικά δεν πρόκειται να είναι σε λενα γκρουπ τραγουδιστών τη στιγμή που τον θέλουμε».

Το σόλο που προοριζόταν για τον Prince τελικά τραγουδήθηκε από τον Huey Lewis και ακόμη και αν οι υποθέσεις είναι πολλές, ίσως ο πραγματικός λόγος για την άρνηση και τη ηχηρή απουσία του ήταν η συνεχιζόμενη αντιπαλότητά του με τον Μάικλ Τζάκσον.

Κοινή πορεία, κοινή αντιπάθεια

Από πολλές απόψεις, οι δυό τους είχαν πολλά κοινά. Γεννημένοι με λιγότερο από τρεις μήνες διαφορά, σε οικογενειακά περιβάλλοντα με θρησκευτική πίστη σε βιομηχανική ζώνη στο midwest, ο Prince και ο Τζάκσον ίσως θα είχαν πολλά να πουν όταν δεν ήταν οχυρωμένοι στις επαύλεις τους. Επίσης είχαν συγχρονισμό στην καριέρα τους. Ο Prince εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή με το For You το 1978, ένα χρόνο πριν ο Τζάκσον εμφανιστεί ως σόλο δημιουργική δύναμη μετά τους Jackson 5. Η αντιπαλότητα για την υπεροχή στα chart ξεκίνησε όταν ο MJ έριξε από την κορυφή τον Prince με το blockbuster Thriller που άλλαξε τη βιομηχανία τον Δεκέμβριο του 1982.

Μια αναμέτρηση τους επί σκηνής έλαβε χώρα λίγους μήνες αργότερα σε μια συναυλία του Τζέιμς Μπράουν στο Θέατρο Beverly του Λος Άντζελες το 1983. Ο Νονός της Σόουλ άναψε κατά λάθος το φιτίλι όταν τράβηξε τον Τζάκσον από το κοινό για ένα αυτοσχέδιο ντουέτο. Ο MJ, ο οποίος μιμούνταν τις κινήσεις του Μπράουν από τότε που ήταν παιδί μπροστά στους Jackson 5, ήταν έτοιμος για μια πρόσκληση από τον μέντορά του και αμέσως ξεσήκωσε ένα εκστατικό πλήθος με την παρουσία του.

Με ενθουσιασμό ο Τζάκσον ψιθυρίζει κάτι στο αυτί του Μπράουν. Λίγες στιγμές αργότερα, ο Μπράουν καλεί τον Prince να τους συνοδεύσει στη σκηνή. «Prince, πρέπει να κάνεις κάτι! Κάτι πρέπει να κάνεις!» Ο Prince ανεβαίνει τελικά στη σκηνή, καβάλα στην πλάτη ενός μεγαλόσωμου σωματοφύλακα που είναι γνωστός ως Big Chick. Όσα έγιναν στη σκηνή ήταν όλο και πιο περίεργα από εκεί και μετά.

Ο Prince βγάζει τα γάντια του με τα δόντια του και τα πετάει στο πλήθος προτού πάρει μια κιθάρα από κάποιον στο συγκρότημα του Μπράουν. Ακριβώς όταν φαίνεται έτοιμος να αποθεώσει το ταλέντο του, κάτι δεν πάει καλά. Οι συνεργάτες του ισχυρίζονται ότι του δόθηκε κατά λάθος μια κιθάρα για αριστερόχειρα. Ο Prince αρχίζει να παίζει freestyle, να βγάζει το πουκάμισό του, να εκπέμπει άγριες κραυγές στο μικρόφωνο αλλά φαίνεται απογοητευμένος και πιθανώς κάπως αμήχανος. Το κοινό δεν ανταποκρίνεται όσο θα ήθελε. Τελικά, αποφασίζει να κάνει μια εντυπωσιακή έξοδο προσπαθώντας να αιωρηθεί εκτός σκηνής από έναν προβολέα. Αλλά ήταν κατασκευασμένος από papier mache και ο Prince προσγειώνεται στο πλήθος.

Πολλοί από τον στενό κύκλο του Prince – για να μην αναφέρουμε τον ίδιο τον Prince – πίστευαν ότι ο Τζάκσον τον είχε φέρει σκόπιμα στη σκηνή για να τον ταπεινώσει.

Ο Κουίνσι Τζόουνς ισχυρίστηκε ότι ο Prince ήταν τόσο έξαλλος που προσπάθησε να «σκοτώσει τον Τζάκσον εκείνο το βράδυ στο πάρκινγκ με τη λιμουζίνα του».

«Είπε ότι αυτή ήταν η πρόθεσή του», είπε ο Τζόουνς σε μια (άκρως αμφιλεγόμενη) συνέντευξη στο GQ το 2018. «Ήταν πολύ προφανές τι στο διάολο συνέβη – [ο Prince] είχε ξεφτιλιστεί».

«Ήταν απόλυτα γελοίο», λέει ο Μάικλ Τζάκσον σε κασέτες που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα για τα απομνημονεύματά του, Moonwalker.

«Ήταν πραγματικά αστείο… οι άνθρωποι έτρεχαν και ούρλιαζαν. Ένιωσα τόση ντροπή. Είναι όλα σε βίντεο». Σύμφωνα με το μύθο, ο Τζάκσον έβλεπε συχνά το απόσπασμα στο ιδιωτικό του home cinema, μαζί με τους καλεσμένους του. Ο Prince και ο Τζάκσον δεν θα ξαναβρεθούν ποτέ στη σκηνή.

«Το We Are The World ήταν φριχτό»

Δεδομένων των τεταμένων σχέσεων μεταξύ τους είναι λογικό ότι ο Prince δεν θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Τζάκσον στο We Are the World. Ο συνεργάτης και φωνητικός ενοχρηστρωτής του σιγνκλ, Τομ Μπάλερ, θεώρησε ότι ο Prince φοβόταν «ένα δεύτερο γύρο ταπείνωσης, αυτή τη φορά μπροστά σε όλη τη μουσική ελίτ. Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, φοβόταν τον Mάικλ», είπε στο Rolling Stone το 2024. «Αυτό είναι καθαρή εικασία από την πλευρά μου. Ο Μάικλ δεν τον φοβόταν. Ο Μάικλ δεν φοβόταν κανέναν. Αγαπούσε τους πάντες».

Ο Kεν Κράγκεν, ο μέγα-ατζέντης του Χόλιγουντ που κατάφερε να συγκεντρώσει όλους αυτούς για ένα τραγούδι, διαφώνησε και υποστήριξε ότι ο Prince δεν ήρθε επειδή δεν ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί με άλλους συναδέλφους του.

«Ηχογραφούσε πάντα μόνος», είπε στη Mirror το 2015. «Έμπαινε στο στούντιο, ηχογραφούσε κάθε όργανο, τραγουδούσε και κανείς άλλος δεν θα ήταν εκεί. Ξαφνικά, δεν μπορούσε να είναι σε ένα δωμάτιο με τους συνομηλίκους του».

Ωστόσο, ο κιθαρίστας της μπάντας του Revolution και προστατευόμενος του Prince, Melvoin, είχε μια άλλη εξήγηση, πολύ απλή. Ο Prince σιχαινόταν τη σύνθεση. «Ο Prince πίστευε ότι η σύνθεση του We Are the World ήταν φρικτή και δεν ήθελε να είναι κοντά σε όλα αυτά τα κ@ριόλι@» είπε.

Άλλος αστικός μύθος λέει ότι ο Prince υποτίθεται ότι αποχώρησε από το κομμάτι επειδή ο Μπομπ Γκέλντοφ – ο τραγουδιστής των Boomtown Rats και εγκέφαλος πίσω από την αντίστοιχη φιλανθρωπική πρωτοβουλία στη Βρετανία, το Band Aid – φέρεται να τον αποκάλεσε «φρικιό».

Όποια και αν είναι η αλήθεια, κανείς δεν θα τη μάθει. Ο Prince δεν εξήγησε ποτέ την απόφαση του και πέθανε το 2016. Ωστόσο, αυτό που έγινε αργότερα εκείνο το βράδυ ίσως δίνει απάντηση.

«Άλλοι φροντίζουν, άλλοι παρτάρουν»

Στα American Music Awards, ο συνεργάτης του Prince, Μπομπ Καβάλο, του τόνισε τη σημασία να έχει χαμηλό προφίλ αργότερα εκείνο το βράδυ, εάν αρνηθεί να παραστεί στην ηχηογράφηση. «Λέω στον Prince στα παρασκήνια: Θα πω ότι είσαι άρρωστος – αν βγεις απόψε και σε δουν, μπορώ να δω τους τίτλους: Ο Prince παρτάρει ενώ οι βασιλιάδες της ροκ σώζουν εκατομμύρια…Πρέπει να μείνεις σπίτι, να υποδυθείς τον άρρωστο».

Γύρω στις 2 τα ξημερώματα, ο Prince ωστόσο αποφάσισε να πάρει τους ανθρώπους του και να διασκεδάσει στο Carlos and Charlie’s, ένα μοντέρνο μεξικάνικο εστιατόριο στο Sunset Strip. «Ήταν φρικτό», θυμήθηκε ένα από τα μέλη της μπάντας. «Μας έβαλε να πάμε στο Carlos and Charlie’s και να κάνουμε ένα γ@μημ3νο πάρτι. Θυμάμαι έλεγα: Είναι τόσο λάθος. Αυτό είναι τόσο λάθος. Ντρεπόμασταν. Όλοι στο συγκρότημα ήταν τρομοκρατημένοι».

Η είδηση ​​της επίσκεψής του διέρρευσε και μια χούφτα από παπαράτσι περίμεναν τον Prince στην έξοδο του εστιατορίου. Εξακολουθώντας να είναι επιφυλακτικοί για δημοσιεύματα που θα χτυπούσαν τη φήμη του Prince, οι σωματοφύλακες του καλλιτέχνη ζήτησαν από τους φωτογράφους να τους παραδώσουν τα φιλμ. Όταν δύο από αυτούς αρνήθηκαν δύο από τους σωματοφύλακες του, ο Lawrence Gibson και ο Wallace Safford, τους επιτέθηκαν. Έγιναν συλλήψεις και οδηγήθηκαν στη φυλακή -και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση λίγη ώρα αργότερα.

Το περιστατικό πυροδότησε αντιδράσεις ενάντιον του Prince για πρώτη φορά. Το Saturday Night Live έκανε τη συμπλοκή παρωδία σε σε ένα σκετς με τον Hulk Hogan και τον Mr. T ως σωματοφύλακες του Prince Που υποδύετυαι ο Μπίλι Κρίσταλ. Ο Prince ερμηνεύει ένα τραγούδι που ονομάζεται I Am the World.

Οι Los Angeles Times συνόψισαν το κοινό αίσθημα απέναντι στον Prince μετά τη νύχτα της 28ης Ιανουαρίου 1985. «Πολλοί τον βρήκαν αλαζόνα».

Επιμύθιο

Ο Prince είχε συμμετοχή στο άλμπουμ του We Are The World με το δικό του κομμάτι, 4 the Tears in Your Eyes αλλά για πολλούς, θεωρήθηκε ότι έκανε πολύ λίγα, πολύ αργά.

Η στάση του κόσμου απέναντι του φάνηκε άδικη στη Sheila E. «Δίναμε ήδη σε τόσους πολλούς», είπε στο PEOPLE το 2024. «Όχι μόνο ιδρύματα, αλλά πολλές φορές σε εκείνη την περιοδεία [Purple Rain]… σταματούσαμε σε νοσοκομεία παίδων και κάναμε δωρεάν συναυλίες για τα παιδιά που έχουν καρκίνο και αναπηρίες…».

Ο Μωβ Πρίγκιπας δεν μίλησε ποτέ δημόσια για το περιστατικό του We Are the World. Ωστόσο, φαίνεται ότι μοιράστηκε την δική του πλευρά της ιστορίας στο τραγούδι του Hello το 1993. Σε αυτό, κάνει λόγο για υποκρισία:

I tried to tell ’em that I didn’t want to sing/ But I’d gladly write a song instead/ They said, «Okay», and everything was cool/ ‘Til a camera tried to get in my bed/ We’re against hungry children, our record stands tall/ There’s just as much hunger here at home/ We’ll do what we can if y’all tryna understand/ A flower that has water will grow/ And the child misunderstood will go