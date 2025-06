Prince: Γεννήθηκε σαν σήμερα ένας από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών

Η φανταχτερή σκηνική παρουσία του, το εκκεντρικό ντύσιμο και το ιδιαίτερο μακιγιάζ, τον έκαναν να ξεχωρίζει από τις πρώτες του live εμφανίσεις. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης κατάφερε να πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, γεγονός που τον κατατάσσει στους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 χρόνων, από υπερβολική δόση οπιοειδών αναλγητικών φαρμάκων στο σπίτι του στο Τσανχάσεν της Μινεσότα στις 21 Απριλίου 2016, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Και οι δύο γονείς του ήταν μουσικοί. Ονομάστηκε Prince Rogers Nelson, από το τζαζ γκρουπ που είχε ο πατέρας του, τους Prince Rogers Jazz Trio, ενώ τιο παρατσούκλι του, όταν ήταν μικρός, ήταν Σκίπερ.

Είχε πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους

Το πρώτο του τραγούδι το έγραψε όταν ήταν 7 χρόνων, με τίτλο «Funk Machine»

Το πρώτο του συγκρότημα το έφτιαξε όταν ήταν 13 χρόνων και είχε το όνομα Grand Central, το οποίο αργότερα το άλλαξε σε Champagne. Το στιλ τους ήταν κάτι μεταξύ Sly & The Family Stone και Earth, Wind & Fire.

Εκτός από τις άριστες συνθέσεις και παραγωγές του, μάθαινε με μεγάλη ευκολία να παίζει διαφορετικά μουσικά όργανα.

Για πρώτη φορά παίχτηκαν οι συνθέσεις του Prince και οι πρώτες δοκιμαστικές ηχογραφήσεις του σε στούντιο έγιναν το 1976, χάρη στην καθοδήγηση του Chris Moon που παραχωρούσε τα Σαββατοκύριακα το προσωπικό του studio στον Prince για να κάνει τους πειραματισμούς του πάνω στη μουσική.

Στη συνέχεια ο Moon σύστησε τον Prince στον Owen Husney και τον συνέταιρό του ονόματι Levinson που βρήκαν τη μουσική του αρκετά ενδιαφέρουσα. Ακολούθησε το πρώτο δισκογραφικό συμβόλαιο που ο Prince υπέγραψε με τη Warner Brothers.

Το ντεμπούτο του στη δισκογραφία έγινε με το μάλλον μέτριο «For You» ένα άλμπουμ με επιρροές από funk και soul απ΄ όπου ξεχώρισε το single «Soft And Wet».

Οι συνθέσεις και το ψευδώνυμο

Έγραφε πολύ συχνά τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες, πολλές φορές με ψευδώνυμο. Μερικά από τα πιο γνωστά του είναι το Manic Monday των Bangles, το I Feel For You για την Chaka Khan και, φυσικά, το Nothing Compares 2 U για την Sinéad O’Connor.

Η προσωπική ζωή και η αίρεση Μάρτυρες του Ιαχωβά

Ο διάσημος τραγουδιστής είχε συνδεθεί ερωτικά με γνωστές καλλιτέχνιδες, όπως η Κιμ Μπάσινγκερ, η Μαντόνα, η Κάρμεν Ηλέκτρα, η Απολλωνία (Κοτέρο), η Σίλα Εσκοβέδο (Sheila E.) κ.ά.

Είχε δύο γάμους, που κατέληξαν σε διαζύγιο. Από τον πρώτο του γάμο απέκτησε ένα αγοράκι, που πέθανε μία εβδομάδα μετά τη γέννησή του. Από το 2001 ήταν πιστό μέλος της Εκκλησίας των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

«Purple Rain»: Τι κρύβουν οι στίχοι;

Οι φανς του Prince εδώ και δεκαετίες προσπαθούν να ερμηνεύσουν τι κρύβουν οι στίχοι του «Purple Rain». Μερικοί πιστεύουν ότι μιλάνε για το τέλος του κόσμου, ένα θέμα που ενδιέφερε πολύ τον Prince στα μέσα των ‘80ς. «When there’s blood in the sky – red and blue = purple… purple rain».

Σύμφωνα με την Lisa Coleman που ήταν μέλος του συγκροτήματος του Prince και από τις προστατευόμενές του, το «Purple Rain» συμβολίζει μία νέα αρχή. Μοβ, όπως είναι ο ουρανός το ξημέρωμα, και βροχή, το στοιχείο της κάθαρσης.

Το ύψος που δεν έπαιξε ρόλο για να διαπρέψει στο μπάσκετ

Παρά το μικρό του ύψος (ήταν μόλις 1.57), ήταν πολύ καλός μπασκετμπολίστας. Μάλιστα κάποτε είχε παίξει για μία από τις καλύτερες σχολικές ομάδες μπάσκετ της Μινεσότα και δεν έπαυε να παρακολουθεί αγώνες μέχρι το τέλος της ζωής του.